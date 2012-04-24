Тимошенко: мою співкамерницю погрозами змусили записати липове інтерв’ю

Про це йдеться в її записці з колонії, яке отримала "Українська правда".

"24,04, вийде інтерв’ю моєї сусідки по камері Юлії Абаллової. Це інтерв’ю, але в значно гіршому вигляді, ніж ви побачите, поступило до керівництва колонії тиждень тому з адміністрації президента", - написала Тимошенко.

"Тиждень мою сусідку щодня ламали та примушували це інтерв’ю записати на відеокамеру каналів Інтер та Перший національний або просто підписати його, але вона стійко трималася та відмовлялася це робити", - зазначила вона.

За словами Тимошенко, 23 квітня Абаллову забрали з камери приблизно о 19.00 і протягом "6 годин до години ночі над нею знущалися чотири садисти – три з керівництва колонії і один з харківської пенітенціарної служби".

"Їй погрожували тюремним ув’язненням її сина, неприємностями для її батьків, продовдженням терміну ув’язнення та переведенням в нелюдські умови відбування покарання", - зазначила лідер БЮТ.

"Повернулася вона до камери в годину ночі заплакана, замучена, виснажена та повністю психологічно зруйнована. Зламали її на погрозах зіпсувати життя синові.", - написала Тимошенко.

Тимошенко запевняє, що в неї немає проблем у стосунках із сусідкою, а в інтерв’ю "немає жодного слова правди".

Вона попросила ЗМІ давати це інтерв’ю винятково з її коментарем.