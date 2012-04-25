Тюремники кажуть, що відео з «поцілунком Тимошенко» - справжнє

У Державній пенітенціарній службі України запевняють, що відео з камери слідчого ізолятора, де перебувала екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, викладене вчора в мережі Інтернет, є справжнім.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший заступник голови ДПтСУ Сергій Сидоренко, відповідаючи на запитання журналістів, чи є справжнім це відео, чи буде службове розслідування.

«Якщо його (розслідування) хтось призначить – тоді так. Для себе ми поки що не розуміємо, як це могло відбутися, але те, що воно правдиве, то дійсно», - сказав С.Сидоренко.

Довідка УНІАН. 24 квітня в Інтернеті з’явилося відео, на якому людина, схожа на Ю.Тимошенко, вільно пересувається камерою.

Відео датоване 15 грудня 2011, коли Ю.Тимошенко ще утримували у Лук’янівському СІЗО.

Пізніше партія «Батьківщина» розповсюдила заяву, що це відео є фальшивкою.

«Це змонтоване і сфальшоване відео, постановочні зйомки», - наголосили в партії.

У «Батьківщині» вважають, що «якби влада насправді мала подібну відеозйомку з реальною Юлією Тимошенко ще 15 грудня минулого року – ніхто б не чекав 4 місяці, щоб її оприлюднити, в цьому немає сумніву».

«Сьогодні ж вкидання фальшивки відбулося лише для того, щоб відволікти увагу від жахливих фактів фізичного знущання, оприлюднених Юлією Тимошенко в листі з колонії», - наголосили в партії.