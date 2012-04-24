В Інтернет злили відео, на якому нібито Тимошенко ходить по камері на підборах (відео)
Наближений до влади сайт УНН оприлюднив відео, на якому людина, нібито схожа на Юлію Тимошенко, вільно пересувається тюремною камерою.
Сьогодні в мережі інтернет з`явилося відео, на якому жінка, яку сайт УНН називає «схожою на Юлію Тимошенко», перебуваючи в приміщенні, що нагадує тюремну камеру, активно ходить і самостійно застилає ліжко.
На відео також фігурує людина, в якій УНН розгледів схожість з народним депутатом, захисником Тимошенко Сергієм Власенком.
Слід зазначити, що якість запису, який датований 15 грудня 2011, дуже низька, та особи фігурантів запису, а також деталі інтер`єру «камери» майже неможливо розглянути.
Як відомо, сайтом УНН володіє колишній помічник депутата від ПР Ганни Герман Дмитро Сагач.
Раніше в Інтернеті також з`явилося відео з камери № 260 Лук`янівського СІЗО, в якій знаходиться Тимошенко. Інтер`єр приміщень з двох відео в чомусь дійсно схожий.
Нагадаємо, сьогодні Юлія Тимошенко оголосила голодування і передала до публікації лист про те, що її сусідку по камері змусили дати брехливе інтерв`ю про перебування в одній камері з екс-прем`єром для телеканалу УТ-1.