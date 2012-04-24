В Інтернет злили відео, на якому нібито Тимошенко ходить по камері на підборах (відео)

Сьогодні в мережі інтернет з`явилося відео, на якому жінка, яку сайт УНН називає «схожою на Юлію Тимошенко», перебуваючи в приміщенні, що нагадує тюремну камеру, активно ходить і самостійно застилає ліжко.

На відео також фігурує людина, в якій УНН розгледів схожість з народним депутатом, захисником Тимошенко Сергієм Власенком.

Слід зазначити, що якість запису, який датований 15 грудня 2011, дуже низька, та особи фігурантів запису, а також деталі інтер`єру «камери» майже неможливо розглянути.

Як відомо, сайтом УНН володіє колишній помічник депутата від ПР Ганни Герман Дмитро Сагач.

Раніше в Інтернеті також з`явилося відео з камери № 260 Лук`янівського СІЗО, в якій знаходиться Тимошенко. Інтер`єр приміщень з двох відео в чомусь дійсно схожий.

Нагадаємо, сьогодні Юлія Тимошенко оголосила голодування і передала до публікації лист про те, що її сусідку по камері змусили дати брехливе інтерв`ю про перебування в одній камері з екс-прем`єром для телеканалу УТ-1.