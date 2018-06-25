Вибухи в Дніпропетровську: кримінал чи політика?

За неофіційними даними, спецслужби схиляютьсядо «кримінальної» версії вибухів у Дніпропетровську — можливо, бомби використовували для переділу сфер впливу бізнес-угрупування. Водночас МВС в особі міністра Віталія Захарченка заявляє, що кількість версій теракту в Дніпропетровську звужується, але основної немає. Наскільки вірогідною є версія СБУ щодо терактів у Дніпропетровську і чи можна відкинути їх політичну мотивацію? З цими питаннями ми звернулися до експертів.

Віктор Небоженко, політолог:

ЦЕ КОНФЛІКТ МІЖ ДОНЕЦЬКИМИ І ДНІПРОПЕТРОВСЬКИМИ

У будь-якій, навіть розвинутій, країні терористичний акт одразу викликає запитання – а що робили спецслужби і чому гарант національної безпеки країни – президент, чи просто головний мешканець Межигір’я в нашому випадку, - не захистив людей?

Якщо підривається спокій людей, значить, влада не є гарантом стабільності. Тому політика в будь-якому разі є. Не важливо, хто є при владі: Ющенко, Кучма чи Янукович.

Це спосіб критики, і вона скерована на одну людину. Навіть якщо в цій справі брали участь спецслужби якогось рівня, навіть якщо це було з’ясування стосунків між бандитами, Янукович повинен розглядати це як виклик особисто собі як людині, яка каже, що вибудувала жорстку адміністративну вертикаль як умову стабільності. Це удар по стабільності. Тому не важливо, що нам розповідають анонімні – зверніть увагу – співробітники спецслужб. Нам би бажано почути офіційну точку зору з конкретним генералом СБУ, який візьме на себе цю дивну версію. Тому що виникає купа запитань. Приміром: як так, що в Донецьку все тихо, у 90-х роках вже всіх перестріляли, у Харкові тихо – там Кернес і Добкін, Одеса здалася, і виходить, що єдине місто, яке не захоплене – це Дніпропетровськ. Тому ця версія про конфлікт кримінальних угрупувань за своєю провокаційністю дуже сильно б`є знову ж таки по сьогоднішньому президенту.

Якщо говорити про версії, то я вважаю, що це все ж таки конфлікт між донецькими і дніпропетровськими. Тому що всередині Дніпропетровська ще в 1990-х роках встановилися консенсуси, баланси, і там не може такого трапитися, що вбивають мультимільйонера чи підривають сміттєві ящики... Дніпропетровськ раніше від інших міст вступив у цивілізаційні, хоча й жорсткі, бізнес-відносини, а в Донецьку з’ясування бізнес-стосунків закінчилося у 2000 році. І тепер донецькі угрупування, користуючись сьогоднішніми адміністративними й правовими перевагами, звісно, хочуть підкорити собі Дніпропетровськ. Мова йде про боротьбу за великі статки.

Петро Недзельський, колишній полковник військової розвідки:

ЯКБИ БУЛА ПОЛІТИКА, БУЛИ Б МАСОВІ ЖЕРТВИ

Я думаю, що це однозначно кримінал. Це видно з роду вибухівки, з кількості постраждалих. Не ставилося за мету зробити великі жертви, не було цвяхів, осколків, люди постраждали тільки від уламків урн. Мета була – налякати.

Якби то було щось політичне, то мали б бути потужні вибухи, масові жертви. Так завжди роблять політичні терористи. А тут якось ніби і бабахнули, але не дуже сильно, ніби і терорист, але такий собі гуманний. Це дуже схоже на провокування правових органів, які, мабуть, комусь у бізнесі наступили на хвіст.

Це ж не обов’язково кримінальні авторитети. Будь-який ображений бізнесмен середньої руки, але з певним достатком, міг зробити вибухівочку, закласти її в урну, зробити таку бяку міліції, податковій чи СБУ, які наступили йому на бізнес. Але щоб не брати на себе гріх за кров людей, щоб не вбивати, заклав трішечки вибухівки, аби якомога менше людей постраждало. А якби були паперові коробки, то взагалі ніхто б не постраждав. І це збіглося з непростою ситуацією в країні.

Я впевнений, там ніякої політики немає.

Микола Мельниченко, майор СБУ в запасі:

КРИМІНАЛЬНІ РОЗБІРКИ - ЦЕ ВЕРСІЯ ДЛЯ ДЕБІЛІВ

Це версія для дебілів. Той, хто поширює таку інформацію або сам дебіл, або розраховує, що кілька дебілів у неї повірять.

Які кримінальні розбірки? Про що ви говорите? Якщо є кримінальні розбірки, то вони спрямовані на те, щоб, скажімо, підірвати касу. Вони повинні мати якісь символічне завершення. А в тому, щоб підірвати урну, немає жодного кримінального почерку. Це робилося для залякування, щоб посіяти паніку. Це чисто політичний текст.

Терористичний акт у цій самій Дніпропетровській області був 2 жовтня 1999 року, Тоді всі в Україні говорили про Канівську четвірку, про те, що єдиними кандидатом на президентських від опозиції буде Олександр Мороз. Що після цього відбувається? Кидається граната у Кривому Розі на кандидата в президенти Вітренко і одразу через півгодини оголошується, що це зробила довірена особа Мороза Сергій Іванченко, і його фотографія вмить розміщується на всіх телеканалах. А за декілька днів доти Кучма з Деркачем говорять, що рейтинг опозиції дуже сильно росте і дає вказівку СБУ, аби щодо Мороза застосували силу. Іванченка засудили, а через чотири роки сам же Кучма його помилував. Як це так?

Я абсолютно переконаний, те, що відбулося у Дніпропетровську зробили ті самі хлопці зі спецслужб, які кинули гранату в Кривому Розі.

Опитувала Яна Солнцева