Вибори мера у Києві: чому не квапиться влада

З чуток, Банкова планувала вибори на липень (нібито, щоб дочекатися, коли поїде з міста на канікули студентський електорат Кличка), потім говорили про осінь (нібито, щоб провести їх разом з парламентськими). Але постанови про вибори мера у столиці Верховна Рада досі не видала.

Коли ж насправді повинні відбутися вибори міського голови Києва?

Київраду і міського голову обирали на позачергових виборах 25 травня 2008 року. Депутати отримали мандати на 5 років, Черновецький сів у крісло градоначальника на чотири роки.

- У Черновецького, як у мера закінчуються повноваження. У нас вибори мали б відбутися в останню неділю травня, - стверджує народний депутат України, юрист Микола Катеринчук. - Верховна Рада мала б прийняти рішення відповідно до Конституції, закону про вибори та місцеве самоврядування ще минулого місяця. Але досі дати виборів немає і ми вийшли з правового поля щодо її призначення. Я планував внести постанову про призначення виборів міського голови. Але враховуючи, що вже практично розпочалося Євро-2012, хотів запропонувати дату, щоб вибори відбулися хоча б в серпні цього року. Але сьогодні в кулуарах говорять про те, що, можливо, ці вибори відбудуться одночасно із парламентськими в жовтні. А можливо, вибори мера відбудуться одночасно з виборами у Київраду, тобто аж у травні 2013 року. А чіткої відповіді немає. У цю ситуацію, гадаю, повинен втрутитися Президент та внести свою пропозицію щодо проведення виборів мера у зв`язку із тим, що його повноваження закінчилися.

Олександр Барабаш, провідний експерт з виборчого права, теж бачить окрему колізію з проведенням виборів у тих населених пунктах, де ради та їх голови обиралися на позечергових виборах:

- Вибори Київради відбувалися, як відомо, у травні 2008 року. Тоді діяла Конституція в редакції закону 2222. Як відомо, цей закон скасований. Нова Конституція встановила п`ятирічний термін для всіх рад та нові, скажімо так, фіксовані дати їх обрання. Для Верховної Ради це - остання неділя жовтня відповідного п`ятого року повноважень. Для Президента - остання неділя березня. Для місцевих рад встановлена дата - остання неділя жовтня п`ятого року повноважень. У відповідної ради є відповідний рік закінчення її повноважень. Але чергові вибори відповідної ради відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень.

Тобто у кожного голови, як того, що обирався на чергових виборах, так і того, що обирався на позачергових, є свій чотирирічний строк повноважень, але вони спливають у різний період, тож сам процес розтягується в часі. На сьогодні в Україні відбулося кілька сотень позачергових виборів сільських, селищних рад, а також вибори голів таких знакових міст, як Бердянськ, Дніпродзержинськ, Стаханов, Феодосія. У цих голів теж до жовтня цього року закінчуються чотирирічні повноваження. Що роботи з ними?

Вказівок про це немає ані в законі, ані в Конституції. Я вважаю, що дата виборів - остання неділя жовтня відповідає ст. 141 редакції останнього закону про місцеві вибори... Всі інші доцільності не грунтуються на законах.

Мені здається, що вибори повинні бути призначені 28 жовтня для всіх рад міст, сіл, селищ, в яких відбувалися позачергові вибори в період з жовтня 2007 до вересня 2008 року.

Олександр Сергієнко, директор Інституту міста, категорично наполягає, що вибори у Києві, згідно закону, мали б відбутися у травні цього року.

- 25 травня 2012 року спливає термін повноважень Черновецького. Вибори оголошуються за 50 днів до дати голосування. Дата голосування призначається так, щоб не було розриву між повноваженнями колишнього та новообраного голови. Це принцип законодавства. Влада повинна бути безперервною. Київрада після припинення повноважень голови не може засідати, бо підпис голови не є легітимним, повноваження закінчилося. Тож будь-яке законодавство передбачає безперервність влади. У нас в Києві уже давно мали бути оголошені вибори мера. Ну що тут скажеш?! Не оголосили і все... Як на мене, тут втрачаються повноваження ВР. Згідно Конституції, вибори повинні бути в останню неділю травня.

А оскільки Рада не оголосила, то народ повинен певним чином самоорганізуватися та провести вибори в Києві.

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Отож, чому влада вирішила тягнути з оголошенням дати виборів у Києві, адже присутність, точніше, відсутність Черновецького стала притчею во язицех?.. Відповідь очевидна. Регіонали зараз повністю контролюють столицю. Отож, вони не мають жодного стимулу проводити вибори. До того ж, рейтинг єдиного реального кандидата від влади Попова відстає від рейтингу Кличка. І звідси вже постає питання, чому Віталій Кличко, головний опонент Попова, не надто наполягає на проведенні виборів мера? Чому не проводить кампанію із вимогою призначити дату? Чому не вчиняє гучного скандалу? Чітка публічна позиція, а не коментарі на Фейсбуці , є показником зрілості політика. А поки що складається враження, що посада столичного мера - лише об`єкт політичних торгів.

Маша Міщенко