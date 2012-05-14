Кличко не відмовляється від мерських амбіцій

Лідер партії УДАР Віталій Кличко не збирається відмовлятися від мерських амбіцій.

"З подивом читаю коментарі і трактування" друзів ", що, мовляв фраза Кличко про те, що його не цікавить мер без повноважень означає відмову від Києва, і мерських амбіцій", - написав політик на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі", не трактуйте за мене мої слова! Говорив і ще раз повторюю - партія УДАР боротиметься за повернення повноважень мера, за повернення самоврядування. Друге - невідомо, коли будуть вибори в Києві, адже в порушення закону їх просто не призначають! І треба боротися за їхнє призначення! Всі кияни стали заручниками маніпуляцій влади з проведенням виборів і Київради, і мера ", - підсумував лідер УДАРу.