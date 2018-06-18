Лідер української організації у РФ: Єдина держава у світі, яка тисне на українців, це Росія

Ще 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ було остаточно призупинено діяльність Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР). Паралельно проводилась робота щодо закриття загальноросійської громадської організації «Об’єднання українців Росії» (ОУР). Однак закриття ФНКА УР спричинило чималий резонанс в Україні та протести з боку українських дипломатів і процес ліквідації ОУР був призупинений. На захист українців став навіть уповноважений з прав людини в РФ Володимир Лукін. За цей час ОУР узяв до уваги всі зауваження, висунуті Мін’юстом Росії, змінивши навіть керівника об’єднання. Так, рік тому ОУР очолив відомий лікар, академік і директор Інституту реабілітації Тарас Дудко, який більшість часу присвятив збереженню організації та відвідуванню численних судів. Утім, у середовищі українців Росії його знають не тільки через це: Тарас Дудко – племінник відомого українського режисера Олександра Довженка, якого поховано в Москві.

Про справжні причини утиску українського руху в Росії розповів сьогодні голова ОУР Дудко в інтерв’ю УНІАН.

Тарасе Миколайовичу, як ви можете прокоментувати рішення Верховного суду Росії про ліквідацію ОУР?

Це було замовне рішення, і суддя Микола Романенков виконав наказ закрити нашу організацію. Він ухвалив рішення про ліквідацію, хоча міг би обмежитися штрафом або попередженням. Приводом для закриття ОУР стали події 2009-2010 років, коли була проведена перевірка діяльності нашої організації з боку Мін’юсту Росії. Особливий наголос робився тоді на діяльності колишнього співголови ОУР Валерія Семененка. Тоді Мін’юст визначив, що діяльність ОУР не відповідає статуту, а форма звітності не відповідає формам, які у них прийняті.

Мін’юст РФ також звинувачує Семененка у виступах у ефірах «Радіо Свобода» та на російському «5 каналі» від імені ОУР, коли його діяльність була призупинена. На думку Мін’юсту РФ, ці виступи мали антиросійське спрямування. При тому сам Семененко під час попередніх слухань неодноразово наголошував, що висловлював свою особисту думку, а не думку організації. Не існує жодного документа, який би засвідчив, що він говорив від ОУР.

Ви сказали, що це було замовлення. Конкретизуйте, хто забажав знищення ОУР і для чого?

Це замовлення владних структур Росії спрямоване на те, щоб українці РФ не мали координуючої організації, яка б захищала їхні інтереси у контексті розвитку української культури, української мови, збереження українських звичаїв. Саме для цього проводиться така політика.

Складається враження, що причини, через які ліквідували ОУР, є лише приводом…

Звичайно, це так. Наш юрист під час засідання наголошував, що такі претензії не тягнуть на конституційні порушення, це формальні порушення. За це накладається штраф, а не закривається організація.

Що означатиме для української громади Росії таке рішення?

Це рішення означає, що від сьогодні ми не маємо загальноросійської організації, яка б координувала українських рух у Росії та об’єднувала всі регіональні організації. Відтепер таку організацію знищено в Російській Федерації. Згідно з законами РФ ми можемо подати позов у колегію Верховного суду на таке рішення. Ми цей останній крок зробимо.

Перед нами постало завдання створити нову організацію, яка б об’єднувала всіх українців Росії, захищала їхні інтереси. Будемо створювати всеросійську громадську організацію «Просвіта». Проведемо установчий з’їзд 26 травня, люди вже попереджені, ще додатково проінформуємо наших представників у регіонах, щоб узяли необхідні документи.

Інтереси якої кількості осіб представляє ОУР?

Згідно з переписом населення, у Росії проживає близько 2 млн. українців. Кількість людей, які називають себе українцями, зменшилась на 1 млн. за 8 років. Іншими словами, у зв’язку з політикою, яку проводить Путін та його команда, люди почали боятися писати своє національне походження.

Не секрет, що Росія – багатонаціональна держава. Чим, на вашу думку, так заважають українці, адже в РФ існують цілі національні республіки зі своїми урядами, президентами і т.д.?

Українська діаспора в Росії найбільша у світі, і вона являє собою певну силу – ідеологічну, культурну. Я так думаю, що влада виступає проти того, щоб були якісь об’єднання на національному ґрунті, і хочуть обмежити українських рух маленькими регіональними осередками.

Наприклад, у Латвії є таке об’єднання українців – вони мають свою школу, пресу і ТВ-канал. Там усе нормально. Єдина держава у світі, яка тисне на українців, це Російська Федерація. Такої держави більше у світі немає.

Ви згадали, що в багатьох країнах є українські школи. За інформацію Міністерства освіти РФ, є готовність відкрити українську школу у Москві, але немає учнів для такого закладу. Що ви можете відповісти російським чиновникам на це?

Це вони так кажуть, це лише привід. Для того, щоб люди могли віддавати своїх дітей в українську школу, вони повинні, по-перше, мати інформацію, де така школа може бути створена, у якому районі Москви. Окрім того, залишається відкритим питання, які будуть можливості зі вступом до вищих навчальних закладів після такої школи. Усе це не прописано. В Україні російськомовні знають, що вони зможуть працювати, розмовляючи російською мовою. А як бути українцям у Росії?

На вашу думку, як таке рішення вплине на розвиток і так не дуже простих українсько-російських відносин?

Ніяк не вплине. Я маю на увазі у відносинах на найвищому рівні – президентському або урядовому. А ось в українській громаді, звичайно, підніметься негативна хвиля. Українські чиновники не будуть працювати так, як, приміром, Росія стоїть на захисті інтересів свої співвітчизників. Сьогодні такий стан в українській державі. Я напишу, ви напишете, десять або двадцять людей про це напишуть. Ось і все. А потрібна довгострокова робота з цим питанням на вищому рівні. Треба на рівні міжнародних організацій подивитись, чому ухвалено таке рішення, хто дав право порушувати закони своєї ж держави – РФ.

Розмовляв Роман Цимбалюк, власкор УНИАН у Росії