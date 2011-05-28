Об’єднання українців Росії отримало нового голову

Україна продовжить співпрацювати з Об’єднанням українців Росії (ОУР).

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в РФ, про це йдеться у привітанні Надзвичайного і Повноважного Посла України в РФ Володимира ЄЛЬЧЕНКА на адресу новообраного голови Об’єднання українців Росії Тараса ДУДКА.

«Хотів би підтвердити зацікавленість України у змістовному та плідному співробітництві з ОУР у питаннях задоволення національно-культурних і мовних потреб українців Росії, збереження самобутності, розвитку мови, освіти, національної культури української громади», - наголосив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зауважив, що готовий до спільної зустрічі найближчим часом з метою обговорення практичних напрямів дальшого розвитку такого співробітництва.

Посол також відзначив, що Т.ДУДКО очолив ОУР у непростий період її діяльності. «Вірю, що Ваші життєвий та професійний досвід сприятимуть якнайшвидшому врегулюванню проблем, з якими зіткнулася організація», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня позачерговий VI з‘їзд українців Росії обрав головою ОУР Тараса ДУДКА, першим заступником голови ОУР - Віктора ГІРЖОВА.

24 травня речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ зауважив, що у МЗС України вважають, що результати шостого позачергового з’їзду Об’єднання українців Росії створюють нові сприятливі можливості для активізації роботи української сторони з метою врегулювання ситуації навколо ОУР, насамперед уникнення його ліквідації, у тому числі винесення цього питання на максимально високий політичний рівень у двосторонньому діалозі.

Довідка УНІАН. 31 січня Верховний суд Росії призупинив провадження за заявою Міністерства юстиції Росії про ліквідацію Об`єднання українців Росії (ОУР).

«Верховний суд вирішив призупинити розгляд цієї справи (про ліквідацію ОУР – УНІАН) до розгляду нашої заяви, поданої до Тверського суду міста Москви, про скасування попередження Мін’юсту Росії», - сказав співголова ОУР Валерій СЕМЕНЕНКО.

Він пояснив, що відповідні попередження Мін’юст Росії зробив ОУР за його участь в одній з телепрограм.