«Українських класів» у московських школах таки не буде
Не назбирали бажаючих
У Москві не відкриватимуться українські класи з 1 вересня через відсутність школярів.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав міністр уряду Москви, керівник департаменту освіти російської столиці Ісаак КАЛИНА.
«Ми готові відкрити класи з будь-якою мовою (навчання) коли є відповідні заяви від батьків», - сказав І.КАЛИНА.
Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи є такі заяви, він негативно похитав головою.
Водночас, він зазначив, що зараз йде підготовка до проведення днів освіти України в РФ, яке заплановане на вересень цього року.
При цьому І.КАЛИНА повідомив, що в Москві є школи з етнокультурним компонентом.
За його словами, такі школи відкривалися з метою поступової адаптації інтеграції людей певної культури в культуру міста Москви.
«Не всім школам вдалося утриматися в цьому завданні. Іноді з`явилося інше – якраз навпаки, якесь відгородження дітей певної культури від культури міста Москва», - сказав І.КАЛИНА.
За його словами, зараз влада прагне «поправити колективи цих шкіл».
Як повідомляв УНІАН, 4 червня міністр освіти та науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК повідомив, що розраховує, що перші українські класи в гімназіях Москви і Санкт-Петербурга відкриються 1 вересня цього року.
За словами Д.ТАБАЧНИКА, велися переговори з департаментами освіти двох російських міст, щоб визначити авторитетні гімназії для відкриття українських класів.
«Ми вирішили почати з цього, адже вирішення питання з пошуком окремої будівлі в центрі міста може зайняти багато часу, а так ми можемо почати вже 1 вересня», - сказав Д.ТАБАЧНИК.
3 червня міністр освіти та науки РФ Андрій ФУРСЕНКО заявив, що його відомство підтримує створення українських гімназій в Москві та Санкт-Петербурзі.