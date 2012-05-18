Адвокат українців Росії заявляє про порушення при ліквідації об'єднання

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив адвокат ОУР Алім Жгульов.

«Ми не згодні ні з одним звинуваченням Мін’юсту. Ми збираємось подавати касацію до колегії Верховного суду», - сказав А.Жгульов.

За його словами, ОУР вжила усіх заходів для ліквідації зауважень, які зробив Мін’юст РФ.

Так, 26 травня 2011 року був проведений позачерговий з’їзд ОУР, на якому до статуту ОУР були внесені і затверджені відповідні правки. Проте Мін’юст чомусь відмовив у реєстрації змін.

Крім того, на вимогу Мін’юсту було створено додаткові відділення ОУР у регіонах Росії.

«Таким чином, претензії Мін’юсту, що відділення ОУР створенні менш ніж у половині суб’єктів РФ, на момент розгляду справи необґрунтовані», - наголосив А.Жгульов.

Також адвокат акцентував увагу на тому, що ліквідація юридичної особи є крайнім кроком реагування держави на допущені організацією порушення, тому ліквідації має передувати штраф.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 травня, Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення ліквідувати Об`єднання українців Росії і виключити його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ було остаточно ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

29 лютого 2012 року для запобігання створенню невідомими особами нової ФНКА УР у Москві пройшов установчий з`їзд зі створення Федеральної української національно-культурної автономії (ФУНКА), яка повинна замінити ФНКА УР.