В Одесі кампанію регіоналів профінансують з «народного бюджету»

Плани без стратегії

Чим ближче старт виборчої кампанії, тим частішими стають політичні скандали, активнішими - претенденти в депутати. Іноді виникає враження, що деякі без телекамер кроку не зроблять. Одеський інститут політичної інформації склав рейтинг згадуваності політиків у ЗМІ. Першість міцно захопили мер Олексій Костусєв, спікер об'єднаної опозиції Олександр Остапенко та голова Одеської ОДА Едуард Матвійчук. Трохи менше 10 тисяч згадок зафіксовано в Інтернет-ЗМІ з початку року про Євгена Царькова, Юрія Кармазіна, Едуарда Гурвіца, Ігоря Маркова, Сергій Гриневецького, Сергія Ківалова, Олексія Гончаренка.

Згадуваний фактаж про застосовувані методи боротьби за парламентські мандати шокує як масштабністю, так і цинізмом щодо виборців. Ось лише кілька красномовних повідомлень: депутат Крук пішов у народ: «регіонали» обіцяють дітям 20 мільйонів на школу; одеських шляховиків одягли в майки «Народний бюджет» з логотипом ПР; нардеп-комуніст Царьков виявився...буржуєм-мільйонщиком; цинізм у підкупі виборців досяг межі. Ігор Марков роздає продпайки на сміттєвозі; прокуратура прищеплює Гурвіцу боязнь до справи Смоляра...

Однак особливий резонанс викликав оприлюднений прогноз голови Одеської облради Миколи Пундика щодо очікуваних результатів виборів-2012. «На парламентських виборах ми маємо намір набрати в Одесі більше голосів виборців, ніж всі інші політичні сили разом узяті. Відсоток нас взагалі не цікавить - важливі абсолютні цифри», - підкреслив керівник одеського виборчого штабу Партії регіонів. Втім, при цьому навідріз відмовився від будь-яких коментарів з приводу виборчої стратегії місцевих "регіоналів", за рахунок реалізації якої вдасться досягти рекордних результатів. Мабуть, вважаючи, що оцінити її особливості цілком здатні і політичні опоненти.

Яценюк знає про список

І справді, довго чекати не довелося: відвідуючи 17 травня Одесу, лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк на зустрічі з журналістами не став приховувати обурення у зв'язку з переслідуваннями силовиками підприємців, які підтримують Об'єднану опозицію. Враховуючи створений репресивний клімат, зазначив політик, коментуючи на прохання УНІАН ситуацію на Одещині, «в обласному штабі Об'єднаної опозиції змушені поки утриматися від оприлюднення імен наших претендентів у члени парламенту, оскільки правоохоронні органи вже почали переслідування одного з можливих кандидатів-мажоритарників».

Більше того, підкреслив лідер «Фронту», «нам відомо, що в Адміністрації президента і СБУ склали список, який налічує близько 500 осіб. Це список людей, які вже зараз підтримують Об'єднану опозицію або готові її підтримати. Це ті, хто не з Партією регіонів». Причому, акцентував політик, «мова йде як про підприємців, так і про тих, у кого є власні ЗМІ, або тих, хто вже отримав представницький мандат в радах різних рівнів».

Втім, заява не справила ні найменшого враження на керівництво Одещини. Глава ОДА Едуард Матвійчук, який очолює за сумісництвом облорганізацію Партії регіонів, постарався, що називається, його в притул не побачити. Хоча не забув запевнити виборців з екрану ОДТРК: владою «будуть забезпечені прозорі вибори і рівні можливості для всіх кандидатів. Це те, чим буде займатися облдержадміністрація. Я особисто не маю наміру балотуватися в парламент. У мене досить ще невирішених завдань і планів за тими проектами, які реалізуються в місті та області. У першу чергу, це проект «Народний бюджет», який включає в себе понад 8 тисяч конкретних справ, які виконуються в цьому році в регіоні...»

«Народний бюджет» перекочував з Росії

Примітно, що одеські «регіонали» протягнули через облраду проект «народного бюджету» більшістю голосів, запозичивши його минулої осені у путінської «Единої Росії», коли російські партнери Партії регіонів його реалізували як успішну передвиборчу технологію. І хоча до вдосконалення процесу формування місцевих бюджетів цей проект відношення не має, проте завдяки «впровадженню» його в українські реалії депутати-«регіонали» отримали можливість додаткового піару під біло-блакитними прапорами на сходках та зборах виборців. Після чого 10-а сесія облради підтримала ініціативу лідера «регіоналів» Матвійчука, виділивши 535 млн грн. з бюджету на фінансування 50 пріоритетних об'єктів. Всупереч протестам низки депутатів незабаром був прийнятий і «народний бюджет» Одеси, який деякі члени міськради назвали «лженародним, або бюджетом виборчої кампанії кандидата» в депутати Верховної Ради. Аргументації перекроювання раніше прийнятого міськбюджету-2012 і «скликання 15 березня надзвичайної сесії не прозвучало, крім вимог піар-технологій, технологій обману», заявив при обговоренні проекту позафракційний депутат-юрист Сергій Бовбалан.

Він звернув увагу на те, що автори проекту чомусь вкрай несправедливо розподілили кошти «народного бюджету» на ремонт доріг: Суворівському району міста, на вулицях якого задовго до старту кампанії з'явилися білборди «Довіряй справам. Геннадій Труханов», виділили 43,8 млн грн. - У півтора рази більше, ніж трьом іншим районам. Якщо в липні «побачите серед кандидатів у депутати Верховної Ради по Суворівському району прізвище Труханова, ви зрозумієте «випадковість» розподілу 65% коштів міського бюджету розвитку саме на Суворівський район, - заявив Бовбалан. - І, звичайно, «не запідозрите» в цьому відверте використання адміністративного ресурсу на користь конкретного кандидата. Оскільки лідер одеських «регіоналів» Труханов «пояснив такий розподіл бюджету волевиявленням городян у ході проведеного опитування, кожен зможе оцінити свідомість жителів Приморського та Київського районів, які голосували за ремонт доріг переважно в Суворівському районі».

І справді, річ навіть не у тім, що опитування виборців як спосіб розподілу бюджету Бюджетним кодексом не передбачене. Законодавство розглядає органи влади як компетентні, здатні приймати рішення і щодо ефективного наповнення бюджету, і щодо ефективного його витрачання. Однак замість системного вирішення нагальних проблем дитячих садків, поліклінік, впровадження інноваційних технологій проводиться дорога піар-кампанія за рахунок бюджету зі звуженням сфери відповідальності влади за реалізацію «народного бюджету». Таким же підходом, мабуть, пояснюється і те, що символіка «народного бюджету» неодмінно присутня як на робочих куртках ремонтників доріг, так і на техніці компанії, що виконує в Одесі дорожні роботи. Що за символіка? Робітники - в блакитних жилетках, техніка - з блакитними ж банерами. Щоб виборець чітко запам'ятав, з якою саме партією пов'язаний ремонт доріг та виконавці «народного бюджету». Або точніше - хто протиправно використовує бюджети різних рівнів з метою політичної реклами.

При тому, керівництво одеської облорганізації ПР стверджує, що масштаби використання бюджетних коштів будуть збільшуватися в межах зазначеного проекту. За словами Матвійчука, «роботи ведуться і будуть вестися на більш, ніж 8 тисячах об'єктів. Це - нові школи, стадіони, дороги та багато іншого. Однією тільки облдержадміністрацією відмобілізовано понад 300 млн грн для робіт на соціально значущих об'єктах сільських та селищних рад». Крім того, понад 46 млн грн буде субсидовано на ці цілі з держбюджету.

Лідер фракції «Батьківщина» в Одеській облраді Сергій Веселов вважає, що застосування «регіоналами» російських політтехнологічних нововведень стало можливим внаслідок того, що більшість українців за роки правління нинішнього режиму збідніли. Ось багато хто і не відкидає продпайки чи інші подачки з рук магнатів, які борються за парламентські мандати. Вважає, що це викликано перш за все прийняттям нового Податкового кодексу, що позбавив багатьох громадян значної частини доходів, а також скасуванням різних пільг на тлі постійного зростання комунальних та інших тарифів. «Рівень добробуту більшості людей так різко не падав навіть протягом 2008-2009 років, - акцентує Веселов, - коли Україну накрило хвилею економічної кризи. Що стосується програм соціальної допомоги, виконання яких невтомно пропагує уряд і керівництво Одеської області, то зараз реалізується не більше 32 з півсотні програм надання допомоги населенню».

На думку політолога Валерія Песецького, ці реалії і могли спонукати лідера «регіоналів» Одещини скористатися апробованою «єдиноросами» популістською фішкою для зміцнення «президентської вертикалі» і розподілу коштів «народних бюджетів» для фінансування агітаторів від ПР.

Місцеві сутички

Матвійчук ініціював шляхом формування обласного передвиборчого штабу новий формат відносин з претендентами на участь у парламентських перегонах, насамперед мажоритарниками. Ставши своєрідними ретранслятором губернаторського гасла «Люди вирішують - влада робить» у міськраді, Труханов зміг пообіцяти жителям Суворівського району Одеси, на який поклав око, допомогу в ремонті доріг і благоустрої гідропарку Лузанівка, зведенні спортивного комплексу та сучасної поліклініки. Шукач мандату від виборців Ізмаїльського округу Юлій Крук також з'явиться перед ними не з порожніми руками - допоможе в будівництві середньої школи вартістю близько 20 млн грн, асфальтуванні дороги в селі Кирнички, на що буде витрачено 800 тис. грн, у рамках узгодженого «народного бюджету». У райцентрі Котовськ претендент у депутати Леонід Климов надасть фінансову підтримку при капремонті шкіл № 6 і № 9, реконструкції дитсадка № 13 на 140 місць, виготовленні проектно-кошторисної документації для реконструкції очисних споруд «Південні» і напірного колектора. Це заплановано здійснити в рамках проектів «народних бюджетів», погоджених обласною радою та радами інших рівнів. Хоча, мабуть, не так вже просто буде розмежувати, яка частина грошей надійде для зведення цих та інших об'єктів від спонсорів, а яка реально закладена у прийнятих депутатами бюджетах, які тепер, згідно з політичною новомовою, мабуть, слід іменувати «антинародними».

Станом на 21 травня вже загрузли в гострій конкурентній сутичці за парламентські мандати у Київському виборчому окрузі № 133 заступник голови Одеської обласної ради «регіонал» Олексій Гончаренко і лідер партії «Родіна» Ігор Марков. Лідер громадської організації «Якість життя» має підтримку ПР і зв'язки в столичних колах, а ностальгуючий за Російською імперією Марков розгорнув масовану обробку електорату за допомогою підконтрольних ЗМІ. Від опозиції по цьому округу, ймовірно, висунеться і лідер фракції «Фронту змін» у міськраді Олександр Остапенко - відставний полковник і спікер Об'єднаної опозиції.

По Малиновському окрузі № 134 висунувся перший заступник голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони, екс-губернатор Одеської області в 1998-2005 роках Сергій Гриневецький, причому, наскільки відомо, за погодженням з керівництвом штабу ПР. Що по суті робить безперспективною конкуренцію з ним екс-депутата ВРУ Олексія Козаченка і його бізнес-партнера, який очолює депутатську фракцію ВО «Батьківщина» в міськраді Геннадія Чекіта.

Правовірний «регіонал», який очолює Комітет ВРУ з питань правосуддя, і почесний президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов буде балотуватися по Приморському округу № 135, що також не залишає надій на успішну конкуренцію представнику Об'єднаної опозиції - заступнику голови Одеської міськорганізації ВО «Батьківщина» Володимиру Усову.

Що стосується Суворівського округу № 136, то тут, як зазначалося, ймовірному мажоритарнику екс-меру Одеси Едуарду Гурвіцу вирішив кинути рукавичку лідер депутатської фракції ПР у міськраді Геннадій Труханов. Уже давно розгорнув вуличну наочну агітацію, провів ряд акцій соціального характеру, однак всі зусилля, на думку експертів, можуть піти нанівець, якщо Гурвіц таки визнає доцільним включитися в боротьбу за депутатський мандат. Оскільки тут зосереджена традиційна електоральна база Гурвіца. І витиснута владою перемога над ним Олексія Костусєва зовсім не означає поразки в очах його прихильників.

Причому вельми зацікавлений у його балотуванні й обласний штаб Об'єднаної опозиції, очолюваний лідером фракції «Фронту змін» в обласній раді Сергієм Фаєрмарком. До речі, досвідченого Гурвіца і його молодого соратника Андрія Юсова, відомого в Україні співзасновника партії «Пора» і успішного керівника Управління молодіжної політики одеської мерії, багато політологів вважають найбільш реальними переможцями в конкуренції за парламентські мандати.

Навряд чи вдасться кому-небудь зі столичних «десантників-важкоатлетів» також обійти в передвиборчих перегонах по Котовському окрузі № 137 екс-лідера одеських «регіоналів» народного депутата Леоніда Климова. Практично почавши виборчу кампанію ще минулого року, власник «Імексбанку» Климов системно «відпрацьовує» населені пункти за підтримки місцевих «регіоналів». Вступити з Клімовим у двобій за електорат може, на думку політологів, лідер обласної організації «Фронту змін» Володимир Немировський, який є власником одеського ПАТ «Стальканат-Силур». Також здатен створити сильну конкуренцію представник команди Дмитра Фірташа - Іван Фурсін, який має відношення до «Місто-банку» і деяких об'єктів Одеської кіностудії, проте поки ніяких кроків у цьому напрямку ними не робиться.

Цілком можливе люте зіткнення за крісло в парламенті по Роздільнянському округу № 139 між депутатом Одеської облради від ПР Олександром Пресманом і начальником Іллічівського морського торгового порту Олександром Григорашенком. За деякими відомостями, не приховує своєї підтримки кандидатури Григоращенка, зокрема, віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков. Однак в обласному штабі ПР поки не квапляться з відповіддю - з урахуванням надання широкої фінансової допомоги бізнесменом в реалізації проектів «народного бюджету» в сільських районах. Певну конкуренцію Пресману можуть також скласти директор Департаменту морського і річкового транспорту України Володимир Севрюков і лідер обласної організації КПУ народний депутат Євген Царьков.

67-річний мер Іллічівська «регіонал» Валерій Хмельнюк має намір пройти до парламенту по Біляївському округу № 140. За деякими відомостями, поки єдиним його реальним опонентом є екс-начальник управління МВС України в Одеській області Михайло Яцків. Правда, в обласному штабі ПР стверджують, що відставний генерал перебуває в Біляївці лише як куратор виконання районного «народного бюджету». Однак несподіваний «витік» інформації з прокуратури Одеської області про відсутність претензій до нього з боку слідства у кримінальній справі про злочинну недбалість при нейтралізації групи кілерів Дікаєва може свідчити про те, що участь Яцкова в перегонах за мандатом не виключається. Правда, в разі чергової невдачі конкуренти неодмінно нагадають генералу-пенсіонеру його донецько-горлівське походження.

Жорстку конкуренцію пророкують політологи в Татарбунарському окрузі № 141 - між претендентами від ПР Віталієм Барвіненком, лідером облорганізації ПСПУ Ольгою Соловенко і лідером фракції КПУ у Білгород-Дністровській міськраді полковником Пилипом Сидоренком. Проте найбільш небезпечним конкурентом нардепа-перебіжчика від БЮТ вважають чинного главу Кілійської райдержадміністрації Івана Поджарова, що має багаторічний досвід участі у виборах.

В Арцизькому окрузі № 142 вже визначилося кілька претендентів-важковаговиків: президент Асоціації болгар України, депутат облради Антон Кіссе, народний депутат від ПР Ігор Плохой і екс-глава Одеської ОДА Іван Плачков, який припинив членство в лавах партії «Удар» і заявляє, що має намір брати участь у виборах як бізнесмен. Політологи прогнозують, що сутичка між першими двома політиками і визначить переможця. Втім, можливий і четвертий учасник перегонів - державний уповноважений Антимонопольного комітету України Федір Влад.

Втім, ситуація розвивається дуже швидко, і події найближчих тижнів дозволять більш точно спрогнозувати розвиток передвиборних перипетій у боротьбі одеситів за парламентські мандати.

Михайло Аксанюк