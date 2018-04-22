Вибори в Україні може зірвати навіть дощ

Чи є юридичні механізми скасування результатів виборів? Чи працюють над цією темою юридичні групи політичних сил? Про це УНІАН запитав експертів

Михайло Сирота, член блоку Литвина, один із співавторів Конституції 1996 року:

Я впевнений, що ті політичні сили, які не зможуть сформувати більшість у парламенті шостого скликання, будуть оскаржувати результати виборів у судовому порядку. Причому неважливо, хто залишиться у меншості. Оскарження результатів виборів в судах нам майже забезпечено. У той же час я не вірю, що вони зможуть їх визнати такими, що не відбулися. І основою цього оптимізму є те, що скасування результатів вибору до парламенту 6 скликання може настільки сильно дестабілізувати політичну систему України, що ми не можемо прогнозувати наслідки, що ж робити далі. Пряме президентське правління не передбачене у Конституції. Нові вибори? У людей просто дах зірве. Тому я думаю, що нові вибори та прагматизм втримає нові владні органи та судові інстанції від різких кроків. Ми знаємо, що окремі представники суддівського корпусу підпорядковані окремими політичним силам. Але я не думаю, що залежність суддівського корпусу буде визначати долю парламенту. Судові органи України займуть прагматичну позицію – підтримають більш сильних, тобто більшість.

Коли я дивлюся, як інертно проходить кампанія, я маю підозри, що сценарії невизнання виборів проробляються політиками. Але ці сценарії безперспективні. Вони не змінять ситуацію. Більше того парламент на основі простої більшості на основі помаранчевих чи біло-блакитних сил працювати не зможе. Парламент буде ефективним, якщо там буде консолідована конституційна більшість, здатна завершити конституційну реформу.

Олександр Барабаш, віце-президент асоціації народних депутатів:

Юридичних механізмів для скасування виборів не існує взагалі. Так само як неможливе визнання недійсними результатів голосування у межах територіального виборчого округу, це незалежно від того, на скількох виборчих дільницях вибори будуть недійсними. Все одно: результати по територіальному округу будуть підбиті. Й ті, хто каже, що результати по країні можуть бути поставлені під сумнів, очевидно мають на увазі морально-політичний аспект. І ніякий інший. Бо механізмів не існує. У Вищому арбітражному суді можна оскаржити виключно постанову ЦВК і зобов’язати переглянути результати, та встановити нові. Але проводити повторні вибори можна тільки, якщо на вибори не прийде 50 відсотків громадян.

Олександр Задорожний, член Вищої Ради юстиції:

Існує лише один юридичний механізм: не досягається 50 відсотків явки. Достатньо закликів політсил до своїх виборців, щоб вони не йшли на вибори, і вони не відбудуться. Плюс до цього: не допуск до участі у виборах значної кількості громадян, котрі мають право брати участь у виборах, втім у силу нововведень закону допущені не будуть (я маю на увазі тих, хто виїхав за кордон), плюс погана погода. Отже, не потрібно нічого вигадувати. Але поки що відбувається словесне бомбардування такими прогнозами, ця тема просто педалюється, найбільше тими партіями, які невдоволені результатами попередніх опитувань. Я думаю, що цей сценарій реальний, бо не даремно він введений у закон. Нагадаю, що норма 50 відсотків існувала у виборах 1994 року на мажоритарних округах, і тоді Верховна Рада не отримала повного складу депутатів, бо вибори кілька разів не могли бути проведені, у тому числі і по Києву у зв’язку із неявкою людей. То тепер провисає питання: а з урахуванням специфіки ведення кампанії, її плинності, розчарованості громадян у електоральних процедурах чи буде досягнуто результату? Інші апокаліптичні сценарії невизнання виборів не передбачені законом, тому я їх не розглядаю.

Розмовляла Маша Міщенко