Посольство РФ не розуміє галасу навколо народної пісні «Ще не вмерла Україна»

Про це йдеться в заяві для ЗМІ, поширеній на сайті посольства.

«Пісня «Ще не вмерла Україна» присутня в репертуарі Державного академічного Кубанського козачого хору з кінця 70-х років 20 століття.

Пісня потрапила на Кубань в кінці 19 століття і нерідко виконувалася в козачому середовищі»- йдеться в заяві.

З 80-х років ця пісня увійшла до репертуару Кубанського козачого хору як народна пісня, про що завжди принципово вказується в концертах колективу.

У посольстві стверджують, що слова пісні і слова державного гімну України не є ідентичними.

«Ця пісня виконувалася під час гастролей хору в усіх містах СРСР, в тому числі, і в Українській РСР. Безліч раз Кубанський козачий хор виконував її в Києві, в Палаці «Україна». Цю пісню чули всі Президенти України (Л.Кравчук, Л.Кучма, В.Ющенко, В.Янукович), депутати Верховної Ради України різних скликань, міністри культури України, відомі діячі культури та мистецтв, поети та композитори, сотні тисяч глядачів»- сказано в заяві.

Також в посольстві уточнили, що «під час урочистого прийому оркестром Збройних Сил України були виконані гімн Росії і гімн Україні в канонічному варіанті».