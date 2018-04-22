Ну і who is Mr. Ющенко після цього?

Черговий передвиборчий скандал прогримів в ніч з п`ятниці на суботу. Центрвиборчком ухвалив рішення, яким зобов`язав Віктора Ющенка утриматися від втручання у виборчий процес. А також визнав його дії в Івано-Франківську під час участі в «Народному віче» - агітаційній акції блоку Наша Україна - Народна Самооборона такими, що не відповідають вимогам закону. А також порушують виборчі права громадян і несумісні зі статусом глави держави.

Нагадаємо, що це рішення було ухвалене за скаргою СПУ, в якій стверджувалося, що Президент, беручи участь в акції, допустив прямі заклики до виборців голосувати за НУ-НС.

Інформація про те, що ЦВК оголосила Ющенка порушником закону, миттєво поширилася інформпростором. І першими її «жертвами» стали представники помаранчевого блоку на двох ток-шоу «Свобода» на Інтері і «Свобода слова» на ICTV. Реакція аудиторії після того, як ведучі оголосили про рішення ЦВК, була абсолютно прогнозованою. Біло-блакитні зустріли рішення аплодисментами і схвальними вигуками. Помаранчеві - напружено скулилися на своїх місцях. Було дуже помітно: цього вони не чекали. Нашоукраїнець Микола Катеринчук (він якраз стояв біля мікрофона в студії ICTV), треба віддати належне, спробував представити події як закономірний підсумок політичної боротьби в ЦВК і, дійсно, наявного співвідношення сім на вісім. Але аудиторія цей аргумент не прийняла. Очевидно, тому, що всі без виключення стикалися з тим, як НУ-НС веде агітацію за рахунок президентського іміджу. Отже Катеринчуку залишалося лише з розуміючою усмішкою оголосити, що рішення ЦВК буде оскаржено в суді і до кінця відведеного йому часу на різні лади закликати дочекатися рішення суду, і вже потім переходити до коментарів.

Трохи пізніше - у суботу вдень на рішення ЦВК відреагував сам Президент і Секретаріат Президента.

Ющенко заявив, що в Івано-Франківську він говорив про основні принципи України: соборна держава - єдина нація, єдина державна мова, закон один для всіх. І він абсолютно не розуміє, в чому він порушив Конституцію. Тому що за словами Президента, якщо в його висловах і була якась агітація, то лише агітація за демократію. Також Ющенко стверджує, що Президент, на його думку, не може бути поза політичним процесом.

У законодавстві України немає жодної норми, яка зобов`язувала б Президента утримуватися від політичної агітації. Про це заявила заступник глави Секретаріату Президента України, представник Президента України у КС і ЦВК Марина Ставнійчук. На її думку, Центрвиборчком взагалі не мав права розглядати скаргу соціалістів по суті, оскільки «Президент України не відноситься до органів виконавчої влади. Більш того, глава держави не відноситься також до інших суб`єктів оскарження, передбачених частиною першої статті 112 Закону «Про вибори народних депутатів України» .

Нагадаємо, що йдеться про статтю «Особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, їх посадовців». По суті це «допоміжне» положення закону, яке пояснює, як правильно «стукати» на всіх вищеперелічених під час виборчої компанії.

В основному ж позиція СП грунтується на тому, що стаття 71 закону про вибори нардепів передбачає заборону на участь в агітаційній компанії для «органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів» а також для посадовців цих інститутів.

В той же час, згідно зі статями 102 і 113 Конституції УкраїниПрезидент є главою держави і особою, яка виступає від імені держави Україна. А вертикаль виконавчої влади починається з Кабінету міністрів. Тобто, дотримуючись букви закону, одержуємо, що права Президента України під час виборчої компанії нічим не обмежені! А обов`язки ніяк не визначені!

Виникає цілком закономірне питання: хто це писав? І про що він думав, складаючи подібні, вибачте на слові, «збалансовані» законопроекти? Адже з тексту випливає, що Президент України (залишимо прізвище в дужках, у даному випадку воно не має значення) фактично здобуває право від імені держави Україна агітувати на виборах на користь однієї з політичних сил... і це ніби не вважається порушенням конституційного права громадянина на свободу вибору.

Хоча, з іншого боку у нас, он, і міністри, коли вони у відпустках - то як би вже і не міністри зовсім.

І всі без виключення політсили кокетливо не помічають такий незначний факт: закон про вибори передбачає єдине виключення у забороні на ведення агітації для представників органів виконавчої влади. Підставою для дозволу на агітацію є наявність агітатора як серед держчиновників, так і в списку кандидатів у депутати! Зверніть увагу відпустки з хитрим графіком «день працюю, два агітую», які підносяться виборцям як «гарантія» невтручання органів влади у вибори, згідно з законом абсолютно ні при чому! Якщо чиновник одночасно є кандидатом, закон фактично дозволяє йому агітувати хоч з власного кабінету.

Тобто, список осіб, що мають можливість не тільки агітувати «не відходячи від каси», але і не нести за це жодної відповідальності поповнюється з катастрофічною швидкістю.

В принципі після всього сказаного залишилося хіба що порекомендувати нашим колишнім-майбутнім депутатам, які зараз оббивають пороги судів, скаржачись на політичних суперників, тричі на день плювати в дзеркало і казати «Сам дурень!». Адже передвиборча вакханалія, за якою населення України має «задоволення» спостерігати три тижні поспіль, - закономірний наслідок того, що нардепи свого часу іменували «законотворчістю».

Але, на жаль, і це - не все. Існує ще й стаття 104 закони про вибори нардепів, про яку не згадала Марина Ставнійчук. У цій статті перераховуються ті, чиї дії під час виборчої компанії можуть бути оскаржені у виборчих комісіях або в судах. І в переліку, передбаченому статтею 104, серед іншого згадується «орган державної влади». Виходить, те, що Віктор Ющенко не належить до виконавчої влади в Україні, ще не 100-процентно звільняє його від відповідальності за агітацію на користь Нашої України.

Виходить, для того, щоб остаточно розставити всі крапки над «і» в суперечці між Центрвиборчкомом і Секретаріатом Президента, залишилося зовсім небагато. Необхідно з`ясувати, чи є Віктор Ющенко (разом зі своїм Секретаріатом, або без нього) органом, або представником органу державної влади... Якщо так, то ЦВК мала право ухвалювати рішення у справі Ющенка», незалежно від того, кому подобається, а кому - ні зміст вердикту.

Якщо ж не є, тоді Президент Ющенко, поза всяким сумнівом, не має фізичної можливості втрутитися у виборчий процес, незалежно від того, що робитиме або говоритиме громадянин Віктор Андрійович Ющенко. Але якщо все-таки «ні», - ото вже радості буде громадянину і прем`єрові Януковичу Вікторові Федоровичу.

Олена Перегуда