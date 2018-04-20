На Заході констатують програш влади та непередбачуваність Тимошенко

Виборці покарали Ющенка за безрезультатний перший рік перебування при владі... Президентові в майбутньому доведеться пожертвувати нинішнім главою МЗС Борисом Тарасюком...

Практично всі видання визнають, що це перші чесні парламентські вибори в Україні.

“Прийнятий торік закон про свободу преси дав ЗМІ значно більше можливостей коментувати й критикувати діяльність міністрів, але тепер будь-якому українському уряду стало значно важче приховувати від громадськості свої провали та внутрішні чвари. Але нарешті було досягнуто такого рівня прозорості, завдяки якому можна стверджувати, вибори відбулися у справедливій боротьбі”, - пише британська "The Times".

“В Україні завершується найбільш вільна та чесна виборча кампанія в історії держави”, - стверджує чеська"iDNES.cz". З цим погоджується й “The Washington Post”.

Практично всі видання визнають попередній результат виборів програшем для партії Президента, називаючи його принизливим та катастрофічними для Віктора Ющенка.

“Опозиція показала досить сильний результат, чим підкреслює два важливих факти: по-перше, Помаранчева революція при тому, що була багатообіцяючою, чимало своїх обіцянок так і не виконала, по-друге, якою б не була розстановка сил у майбутньому парламенті, Україну й надалі роздиратимуть боротьба зсередини й тиск іззовні”, - прогнозує та ж "The Times”.

Видання пише: “Якщо Ющенко не зможе навести міст між іншими помаранчевими, а надто із непередбачуваною Юлією Тимошенко, то Президенту не залишиться нічого іншого, як ділити владні повноваження із силами, котрі мають підтримку Росії...

Якщо ж опозиція сформує найбільшу фракцію, практично гарантоване повернення у велику політику Віктора Януковича і це, напевно, працюватиме на припинення “західного курсу” помаранчевої України”.

"The Financial Times" хоч і дає песимістичні прогнози щодо формування помаранчевої більшості, але висловлює більш-менш обнадійливе припущення, що перемога біло-голубих не означає, що курсові зміцнення зв’язків із Заходом прийшов кінець.

Американська “The Wall Street Journal" також вважає, що виборці покарали Ющенка за “безрезультатний перший рік перебування при владі, який охарактеризувався уповільненням економічного зростання, внутрішньою боротьбою в уряді. А Янукович тим часом змінив російських радників на американських фахівців, і ті допомогли донести до електорату його ідеї розвитку бізнесу та патріотизму”.

“Популізм та відповідальне ставлення до економіки з боку прем’єр-міністра, розкол в уряді, й ось уже рейтинг Президента Віктора Ющенка, героя революції покотився вниз”, - пише “The Washington Post”.

Більшість видань прогнозує, майбутні парламентські кризи та ускладнення у формуванні коаліції. Аналізуючи відносини з Росією, “The Times” прогнозує, що Ющенкові в майбутньому доведеться пожертвувати нинішнім головою МЗС Борисом Тарасюком.

Деякі видання поєднують в одній публікації вибори в Україні та недавні вибори в Білорусі. “Чи не є провал демократії в Білорусі моментом повернення, відходом від того, що було досягнуто успіхами революції в Україні та Грузії? Судячи з тієї поспішності, з якою президент Володимир Путін надіслав привітання до Мінська, та з тих спроб Росії вплинути на ситуацію в сусідніх державах акціями тиску та вибірковою ціновою політикою, можна припустити дещо інше. Росія так і не добилася успіхів повернути ці держави під свій контроль”, - пише чеська "iDNES.cz.

При всій критичній налаштованості, західні видання не піддають сумніву здобутки Помаранчевої революції, підкреслюючи, що після неї значно скоротився рівень кланововості в держапараті й що в України значно поліпшилися відносини з ЄС, США та НАТО. Також, незважаючи на програш Президента, західні журналісти закликають підтримати нашу державу в демократичних реформах та зміцненні її прозахідного курсу. “Два обличчя революцій: Білорусь та Україна”, - так назвала свою статтю американська Christian Science Monitor". Зіставлення було відверто на користь України.

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