Віктор Янукович: "Ми повинні привести в Раду людей, які захищатимуть права своїх виборців"

Дорогі співвітчизники!

Шановні колеги!

Парламентські вибори — це спільний іспит і для політиків, і для усіх громадян.

На цих виборах ми маємо продемонструвати свою відданість принципам демократії, верховенства права, високий рівень політичної та правової культури.

Переконаний, що ми складемо цей іспит на “відмінно”.

Ми дамо гідну відповідь всім, хто намагається поставити під сумнів нашу здатність забезпечити прозорий та відкритий виборчий процес.

Всім, хто прагне використати майбутню виборчу кампанію для чергової дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні.

Ми не допустимо більше політичних війн та протистояння.

Україні необхідна політична стабільність і соціально-економічний розвиток. У цьому я бачу головну місію Партії регіонів і всіх прогресивних демократичних сил.

Сьогодні ми підводимо підсумки нашої роботи за попередні два роки та узгоджуємо плани на майбутнє.

За два останні роки ми пройшли непростий шлях – шлях стабілізації та запровадження програми модернізації країни.

Це був час подолання тієї руїни, що спіткала Україну в 2008-2009 роках.

Згадайте, якою була наша країна в ті часи! Знекровлена світовою економічною кризою, з інфляцією більш ніж 20%, з шаленим рівнем безробіття та зростаючою заборгованістю із зарплати.

Тільки за 2009 рік українська економіка зменшилася на 15%!

Ми прийняли цю спадщину. Ми були свідомі тих викликів і загроз, що постали перед нашою країною. І ми, без перебільшення, зберегли Україну.

Перший висновок, який я хочу зробити за результатами нашої роботи за попередні два роки: економічну руїну подолано.

Ми стабілізували українську економіку. Інфляція за першу половину 2012 року склала нижче 0,1 відсотка.

Це найкращий показник за останнє десятиліття. Таку низьку інфляцію ми змогли підтримати стабільним державним бюджетом, дефіцит якого за 2010-2012 роки знизився в рази.

Незважаючи на доволі складну світову економічну ситуацію, ВВП України за минулий рік зріс більш ніж на 5%, його зростання продовжується і цього року.

Ми зібрали рекордний врожай зерна. На третину зріс український експорт товарів.

Валютний курс гривні стабільний. Цій стабільності сприяли майже 11 мільярдів доларів приросту прямих іноземних інвестицій в Україну за попередні два роки.

З початку 2012 року ми розрахувалися по багатьох зовнішніх боргах України. Не ми їх створювали, але ми змогли сумлінно їх виплатити.

Зростає обсяг депозитів в банках. Причому найбільший рівень зростання по депозитах в гривні.

Це вказує на те, що українці відновили довіру до української валюти, до української банківської системи, до української економіки загалом.

Зростання депозитів дозволяє розширювати кредитування економіки.

Другий висновок: шлях від кризи до розвитку – це шлях глибокої модернізації країни. І альтернативи не існує.

Ми прийняли новий Податковий кодекс, розпочавши процес зниження податкового тиску на бізнес.

Прийнята також нова редакція Бюджетного кодексу, яка посилила фінансову підтримку місцевого самоврядування.

Ми провели пенсійну реформу, врятувавши від можливого банкрутства Пенсійний фонд.

Нами розпочата адміністративна реформа, скорочено бюрократичний апарат і посилено якість надання державних послуг.

Так, уже сьогодні на третину скорочено кількість платних адміністративних послуг центральних органів виконавчої влади.

Майже на 44% скорочено переліки платних господарських послуг, скасовано необхідність надання 180 документів при одержанні понад 70 адміністративних послуг.

Влада створює відкриті та прозорі центри послуг, у яких люди у найкоротші терміни отримають послуги як органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування.

Уже нині створений та розпочав роботу 71 такий центр, зокрема, в Вінниці, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Києві, Донецьку, Кіровограді, Львові, Луганську, Сумах, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Сімферополі.

До кінця року такі центри будуть відкриті в Севастополі, Рівному, Чернігові, Ужгороді, Черкасах, Чернівцях, Луцьку, Тернополі, Хмельницькому.

Започатковані системні реформи у сферах медицини та освіти.

Чимало з наших кроків були непопулярними. Але нас хвилювали не рейтинги, нас хвилювала доля і майбутнє країни.

Як свого часу казав Прем’єр-міністр Великої Британії Уїнстон ЧЕРЧІЛЛЬ, державні діячі відрізняються від політиків тим, що думають не про майбутні вибори, а про майбутнє країни.

Результати цих реформ вже працюють на Україну, на добробут кожного громадянина нашої держави.

Третій висновок: наші успіхи - в покращанні життя людей на основі реальних економічних досягнень.

Підвищення зарплат, соціальних виплат та пенсійного забезпечення, створення нових робочих місць. Це - ті завдання, які були поставленні Уряду для впровадження головних принципів соціальної політики.

Вже маємо певні результати. За ці два роки середня зарплата по Україні зросла більш ніж на 1000 гривень. І це, нагадаю, при доволі низькому рівні інфляції.

На півмільярда гривень скоротилася заборгованість із виплати заробітної плати.

Вдвічі збільшився розмір виплат при народженні дитини.

До 3 млн. 700 тисяч осіб знижено кількість пенсіонерів, які отримували пенсію менше ніж 1000 гривень. У 2009 році в Україні їх було майже 10 млн. 300 тисяч.

Із 1 травня майже на 120 гривень зріс середній розмір пенсій. І тепер середня пенсія сягнула майже 1 тисячі 400 гривень.

Влада підвищила пенсійні виплати учасникам війни та членам сімей померлих інвалідів війни.

Держава планує продовжувати підвищувати ці виплати й надалі.

Підвищені пенсії за вислугу років колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу. У середньому це підвищення складає 630 гривень. Таку доплату отримує 470 тисяч осіб.

На понад 700 гривень підвищуються в цьому році пенсії по інвалідності колишнім військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу. Вже з липня їх пенсія збільшена на 228 гривень.

Також підвищені пенсії у разі втрати годувальника — колишнього військовослужбовця. Тих, хто отримує такі пенсії, у нас майже 100 тисяч. Протягом року пенсія для них буде збільшена майже на 330 гривень.

Із 1 липня влада підвищила державну соціальну допомогу дітям, пенсіонерам та інвалідам із малозабезпечених сімей.

Для дітей вона відтепер складає не 50, а 75 % прожиткового мінімуму, а для пенсіонерів та інвалідів цей показник доведений до 100 %.

На кінець цього року 80 % дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування будуть перебувати у сім’ях громадян. Таким чином буде переломлена ситуацію у цій чутливій сфері.

Це свідчить про те, що українські громадяни разом із державою проявляють свою турботу та відповідальність за майбутнє нації.

На 70 % зросло цього року фінансування забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та сягнуло понад 614 млн. гривень. Це дуже важливо, тому що ця допомога вкрай необхідна людям-інвалідам. 2012 рік став роком значного збільшення цих видатків для цих категорій наших громадян.

Ми змогли довести, що наші перемоги – на благо усієї України. Свідчення цього — успішне проведення чемпіонату Європи з футболу, який дійсно відкрив Україну усьому світові. Це була не тільки спортивна подія, а й успішний національний інвестиційний проект.

Ми зламали негативні стереотипи стосовно нашої держави, нашого суспільства, що тривалий час розповсюджувались, в тому числі нашими політичними опонентами.

Ми повернули суспільству самоповагу і відчуття єдності з європейською спільнотою.

Але будемо відверті: це лише перші кроки. Попереду – великий і складний шлях. І в соціальній сфері, і в реальному секторі економіки залишаються великі, доволі складні проблеми. Ми не можемо не можемо про них з вами сьогодні не говорити.

Ми маємо їх не говорити, а вирішити, аби країна могла рухатися вперед.

Без перебільшення, ми маємо унікальний шанс на основі започаткованих реформ забезпечити швидкий перехід до якісно нової моделі розвитку.

Для цього нам необхідно дати відповіді на два ключових виклики.

Перший — зовнішній. Ми є свідками того, що світова криза поглиблюється.

Уповільнюються темпи розвитку економік провідних країн світу. Падає виробництво.

У глобальних масштабах знову зростають безробіття та бідність. Високі ризики залишаються у фінансово-банківській системі.

Світ знову опинився перед загрозою масштабної рецесії, соціальних потрясінь і конфліктів.

Хочу підкреслити, що за цих умов Україна змогла продемонструвати, що послідовна політика реформ та глибока модернізація дозволяють успішно долати найбільш серйозні виклики глобальної кризи.

Скажу більше. На моє переконання, лише ті країни, що здатні до керованих, добре прорахованих внутрішніх змін, будуть визначати економічну і геополітичну мапу майбутнього. Пройде п’ять-десять років і світ суттєво зміниться.

Вважаю, що наша модернізаційна стратегія відповідає цим завданням і ми досягнемо поставленої мети – увійти в коло найбільш динамічних і перспективних країн світу.

Другий виклик, який постав перед Україною, — це суспільна апатія, недовіра та невпевненість у власних силах. І ми це з вами відчуваємо ледь кожного дня.

Так, не все ми встигли за ці два роки. І не все у влади вийшло так, як планувалось два роки тому.

Важкий спадок від наших попередників, зовнішні виклики та внутрішня інерція гальмували реалізацію наших планів.

Але ми не маємо права відступати назад. Ми зобов’язані на цих парламентських виборах переконати наших співвітчизників у вірності наших цілей. У нашій спроможності їх досягти.

Ми зобов’язані відновити довіру людей до держави, відродити соціальний оптимізм, взаємоповагу і впевненість у майбутньому.

Що нам для цього потрібно?

Перш за все нам потрібна нова національна консолідація. Великою мірою це буде залежати від ефективності дій усієї влади.

І, зокрема, від стабільності, поміркованості та прогресивності майбутнього Парламенту.

По-друге, перетворення соціальних ініціатив, з якими я виступив навесні цього року, в системну політику соціальної справедливості.

Справедливою має стати пенсійна система. Сьогодні виплату пенсій в Україні регулюють декілька десятків законів. Тільки подумайте: декілька десятків! Де, в яких країнах світу є така велика низка цих законів? Тому – я не буду казати про ці закони багато, ви самі добре знаєте – один закон для депутатів, інший – для суддів, третій для чиновників, четвертий для, тих, як кажуть, для кого – для простих смертних.

У результаті розмір пенсій може відрізнятися в десятки разів. Такий підхід як кажуть, гнилий за своєю суттю.

Мають бути єдині правила нарахування і сплати пенсій для всіх – в залежності від стажу і роботи, яку людина виконувала.

Соціальні допомоги, рівень заробітної плати, доступність соціальних послуг мають бути постійним нашим пріоритетом.

Без сумніву, більш справедливою має стати податкова система. Уряд вже подав на розгляд Парламенту законопроект щодо запровадження податку на розкіш.

Незважаючи на певні недоліки проекту, його необхідно приймати, аби зробити податкову систему більш справедливою.

По-третє. Неодноразово акцентував і хочу ще раз зробити наголос на гуманізації розвитку.

Ми - один багатонаціональний народ з глибинною історією та культурою, з величезним потенціалом майбутнього.

Нам дійсно потрібен гуманітарний прорив у сфері науки, культури, освіти, охорони здоров’я та якості життя.

Це ті орієнтири, які будуть нас об’єднувати незалежно від політичних уподобань.

Адже, якими б не були наші досягнення в економіці, ми живемо заради благополуччя наших батьків і перспективи наших дітей і онуків.

Я переконаний в тому, що це й є наше національне багатство, яке ми маємо зберігати і розвивати.

Ми завершимо започатковану медичну реформу, мета якої – якісні, сучасні та доступні послуги.

На часі – якісні зміни у сфері освіти, науки та культури. Вважаю, що саме гуманітарні інвестиції мають дати потужний імпульс відродженню духовності, ствердженню ідеалів гуманізму та соціального прогресу.

По-четверте, нам необхідна нова якість діалогу бізнесу та держави.

Національні програми розвитку та національні проекти мають об’єднати завдання і зобов’язання, які несе на собі держава, з цілями та інтересами національного бізнесу. Спільно ми досягнемо більшого.

По-п’яте, ми будемо продовжувати прагматичну зовнішню політику.

Ми маємо розвивати відносини із нашими традиційними партнерами і нарощувати потенціал співпраці з новими світовими центрами економічного зростання.

Тут особливий акцент зроблю на питаннях участі України в інтеграційних проектах.

Інтеграція має бути керованою і працювати на національні інтереси. Участь у європейській інтеграції, співпраця з країнами Євразії повинні забезпечувати розвиток, а не гальмувати наш поступ.

По-шосте. Корупція має бути подолана. Ми прийняли Національну антикорупційну стратегію та Державну програму запобігання корупції на найближчі п’ять років, а також Закон про засади запобігання та протидії корупції.

На практичному рівні влада змогла виявити десятки чиновників центральної та місцевої влади, які, прикриваючись високими рангами і політичними зв’язками, брали хабарі, крали у держави і громадян.

Ці люди вже відбувають покарання. По багатьох із них вже винесено обвинувачувальні вироки.

У той же час, наші перші спроби посилити боротьбу з корупцію викликали шалену протидію. Найчастіше трапляються спроби політизації цього процесу.

Переконаний, як кажуть, цей трюк не пройде. У корупціонера не має і не може бути партійного мандату. Корупціонер не має права на політичне співчуття.

Всі виявлені корупційні злочини будуть розслідувані та доведені до логічного завершення. І безумовно, всі питання тут повинні вирішувати суд. І упереджувальну оцінку ми ніколи не робили і не будемо робити – це не наша справа.

Я переконаний, що будь-які розслідування мають бути абсолютно прозорими для громадськості. Суспільство буде максимально проінформовано і про злочин, і про слідчі дії, і про подальшу долю корупціонера.

Невідворотність покарання за злочин; прозорість, справедливість і незалежність судочинства; рівність усіх громадян перед законом – це не декларація, а базові принципи нашої антикорупційної політики.

Вважаю, що партія має наочно продемонструвати відданість цим принципам, підтримавши скасування недоторканості для народних депутатів та багатьох категорій високопосадовців.

Наші позиції в боротьбі з корупцією мають бути суттєво посилені і подальшим реформуванням сектору безпеки, правоохоронних органів, системи судової влади.

Сьоме. Виведення національної економіки з “тіні” та розвиток прозорого “реального сектору”.

Сама “тіньова економіка” спричиняє корупцію, спотворює стосунки між державою, економікою та суспільством.

За різними підрахунками, рівень тінізації української економіки складає понад 30% ВВП країни.

Це аномально високий показник як для європейської країни. Тінь – це несплачені податки, це недоотримані зарплати і пенсії.

Ми не можемо зволікати з вирішенням цієї проблеми. Адже вона позбавляє Україну ресурсу для економічного та соціального розвитку.

Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені: модернізована спрощена система оподаткування, обліку та звітності для малого бізнесу.

Ми знизили ставки, давши можливість малим підприємствам покращити своє фінансове становище.

Але при цьому ми заборонили використовувати малий бізнес для оптимізації оподаткування та виведення в тінь коштів з великих підприємств.

Наступний наш крок – це боротьба з використанням офшорів. Ми маємо суттєво обмежити можливості для їх використання в Україні.

Це підвищить прозорість системи власності в Україні, дасть додаткові кошти для бюджету і розвитку країни. Ми дуже серйозно зараз працюємо над введенням податку з обігу. Подумайте про це, шановні колеги.

Ще один важливий крок у боротьбі з тіньовою економікою – це детінізація заробітної плати.

Роботу над цим питанням ми вже почали, зокрема, об’єднавши усі соціальні збори в єдиний. Ця робота буде продовжена і надалі.

Водночас, прискорений розвиток внутрішнього ринку, створення нової інфраструктури, підтримка підприємництва були і залишаться нашим пріоритетом, складовою стратегії посткризового розвитку.

Шановні колеги, шановні соратники!

За останні роки Партія регіонів зберегла і посилила позиції провідної суспільно-політичної сили.

На виборах 2006 року та на дочасних виборах 2007 року Партія регіонів отримувала найбільший рівень підтримки серед усіх учасників виборчих перегонів.

І сьогодні партія залишається найбільш впливовою та дієвою силою в українській політиці. Це цілком закономірно.

На відміну від своїх політичних конкурентів Партія залишається внутрішньо-стабільною і послідовною у своїх діях.

Саме тому вона стала центром тяжіння та об’єднання в українському Парламенті протягом останнього десятиріччя.

Своїми справами ми довели, що ми є політичною силою практичних дій. У країні, що втомилась від нескінченних сварок і політичних баталій, зберегти довіру та повагу можна лише завдяки реальному результату.

Після виборів ми отримаємо цінний ресурс часу, який треба використати для завершення переговорів з Європейським Союзом і підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі.

Громадянська консолідація в питанні руху до об’єднаної Європи сильніша за поділи.

Нова Верховна Рада має стати парламентом європейського вибору. Попри поверхові розбіжності та різницю в поглядах, більшість політичних сил підтримує європейську інтеграцію Україну.

У той же час ми повинні зберігати і поглиблювати наші відносини зі стратегічним партнером Росією, усіма країнами СНД.

Сьогодні парламентом ратифіковано угоду про зону вільної торгівлі у рамках СНД.

Переконаний, що це надасть додаткового імпульсу розвитку вітчизняного реального сектору та створить сприятливі умови для виходу українських виробників на світовий ринок у складних сучасних економічних умовах.

Ми продовжуємо наполягати на тому, що лише вільний економічний простір від Атлантики до Тихого океану може бути надійною основою для стабільності і відновлення економічного розвитку.

Важливим завданням є робота Конституційної Асамблеї. В рамках конституційного процесу ми маємо вирішити питання європейських стандартів для української демократії.

Сподіваюся, що нова Верховна Рада не буде політизувати це питання. Це тест на політичну зрілість, який ми складатимемо перед громадянами і нашими партнерами в рамках Ради Європи та ОБСЄ.

Та найперше нам треба пройти іспит парламентськими виборами. Це має бути взірцева кампанія з дотриманням усіх демократичних стандартів і наших міжнародних зобов’язань.

Цю роботу ми повинні почати з себе. Маю на увазі, ретельність партії як при складанні виборчого списку, так і при висуванні кандидатів у мажоритарних округах.

Своїми моральними та професійними якостями наші кандидати мають уособлювати тип сучасного європейського політика.

Ми повинні привести в Раду людей, які захищатимуть права своїх виборців, які вміють обстоювати свою думку та йти на компроміс з опонентами, але не зі своєю совістю.

Від нас великою мірою залежить перетворення Парламенту із “закритого елітного клубу” на представницький законодавчий орган, що стоїть на сторожі прав людини, національного суверенітету і незалежності України.

Вважаю, що Партія регіонів готова до чесної розмови з громадянами. Нам є про що звітувати, і в нас є сильні аргументи на користь нашої стратегії – модернізації України.

Передвиборча програма, яку сьогодні має розглянути з’їзд – “Від стабільності - до добробуту” – відповідає визначеним пріоритетам модернізації та в змозі вирішити ключові проблеми нашого суспільства.

Ресурс популізму вичерпався ще на минулих президентських виборах.

Переконаний, сили, які зробили ставку на політичний радикалізм, на короткочасні економічні кроки популістського характеру, на розбрат між українцями, не мають майбутнього.

Хочу особливо наголосити, наш обов’язок - чітко дотримуватися букви і духу виборчого законодавства.

Як Гарант Конституції я жорстко реагуватиму на будь-які спроби обмежити свободу слова чи вплинути на результати народного волевиявлення.

Однак я вірю в те, що всі питання на виборах можна розв’язувати виключно в рамках чинного закону.

У нас є всі умови для справедливого і прозорого змагання за підтримку виборців відповідно до європейських стандартів.

То ж бажаю Вам наснаги і плідної роботи на виборчій ниві.

Бажаю нам усім нових перемог!