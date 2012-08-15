Експерт: Вирок Іващенку - це сигнал Тимошенко і Луценку, як слід поводитись

Директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає, що справа колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія Іващенка продемонструвала, за яких умов нині в Україні можуть бути звільнені опозиційні політики.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерт висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

На думку В.Фесенка, вчорашнє рішення апеляційного суду у справі В.Іващенка є певним сигналом Заходу щодо того, що в Україні «не тільки ув’язнюють, а й випускають» опозиційних політиків.

Водночас, зауважив він, дуже важливим є те, за яких умов політик може бути звільнений від покарання. За словами експерта, самі представники прокуратури заявили, що фактично для цього необхідні дві умови: особа має принаймні частково визнати свою провину, а також визнати відсутність політичних мотивів у її кримінальному переслідуванні.

В.Фесенко вважає, що вчорашнє рішення суду у справі В.Іващенка є також і натяком для екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на те, за яких умов вони можуть бути звільнені. Разом з тим В.Фесенко висловив великі сумніви, що Ю.Тимошенко і Ю.Луценко погодяться на такий варіант.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод».

14 серпня колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок В.Іващенку, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік.

«Апеляцію засудженого Іващенка та його захисників задовольнити частково… Звільнити Іващенка від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік», - йдеться в ухвалі суду.