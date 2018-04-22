Більшість опитаних задоволені результатами виборів

Більшість Інтернет-активних громадян задоволені результатами виборів. Таким виявилися 55% опитаних відвідувачів веб-сторінки УНІАН. Негативну відповідь дали 37%. Не визначилися майже 4%. Усього станом на 4 жовтня, 14.00 в опитуванні взяли участь 2627 респондентів.

Запитання УНІАН сформульовано таким чином: “Чи задоволені Ви результатами виборів?” Ось результати опитування:

Так – 54,9%

Ні – 36,9%

Не знаю – 3,8%

Мене це не стосується – 2,3%

Інше – 2,0%.

Цікаво, що кількість “задоволених” співвідноситься з часткою парламентських мандатів, отриманих БЮТ, НУ–НС та Блоком Литвина (разом – 55%). Відсоток “невдоволених ” корелюється з кількістю мандатів у Партії регіонів (34%). Є також інші цікаві збіги. На російськомовній версії сайту частка невдоволених становить 44,7%. Рівно таку частку мандатів отримають у майбутньому парламенті Партія регіонів разом з комуністами.

Зі “своїх варіантів відповіді” найбільш характерні такі: “Так, якщо буде коаліція БЮТ і НУ–НС”; “Поки що політичні сили не забезпечили єдності України”; “Не зовсім – шкода, що социки не пройшли”; “Бездарно! На якій підставі затримуються результати на сході?”; “Яка різниця, які свині до корита дорвалися?”; “Мені не дали проголосувати”; “Регіони та комуністи пройшли – значить, незадоволений”; “Частково”; “Майже, але мають місце фальсифікації”; “Вони сфальсифіковані”; “Не дуже”; “Потрібні перевибори”; “Це були не вибори”; “Хочу більше Юлі”; “Подивимося, як вони домовляться”; “ТАК, якщо результат залишиться без змін”; “Забагато регіонали отримали”; “Шкода Мороза”; “50 на 50”; “Могло бути й гірше”; “Ні, бо мало платили за голос”; “Я вболівав за Юлю, тому майже задоволений”; “Аналізи покажуть”; “Задоволений тим, що не пройшов Мороз”; “Бандитам тюрми!”; “У селі Красносільці Золочівського району Львівської області ПР проплатила карусель”; “Не довіряю нікому”; “Кожен з нас щось обирає тому, що іншого вибору нам не дали”; “Хотілося більшого”.

У наведених даних ураховано результати опитування на українськомовнійта російськомовній версіях сайту. Опитування триває.