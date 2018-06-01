Відлуння Смоленська: Польща шукає тих, хто переплутав тіла жертв авіакатастрофи

Вчора у Сеймі Польщі влада та найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» (PіS) знову взялися за списи, аби в черговий раз вступити в бій за «свою правду» за одну із найтрагічніших в історії країни – Смоленська – авіакатастрофу 10 квітня 2010 року. Причиною стала виявлена на цьому тижні помилка з ідентифікацією та похованням двох жертв падіння урядового літака. Серед них – легендарна постать незалежного профспілкового руху «Солідарність», що добився повалення комуністичного режиму у Польщі, Анна Валентинович.

Трагічна заміна

Головна військова прокуратура Польщі офіційно підтвердила заміну щонайменше двох тіл жертв Смоленська у вівторок. Помилку виявлено після проведення ексгумації тіл, підставою для якої стали неясності в документації, котрі польські слідчі отримали від російської сторони у травні цього року та котрі були перекладені на польську мову у липні. Представники прокуратури заявили, що планують провести ексгумацію ще 4 із 96 жертв катастрофи, тіла яких могли бути замінені. Виявлена помилка викликала хвилю коментарів, в першу чергу, представників партії рідного брата трагічно померлого у Смоленська Леха Качинського Ярослава, котрий очолює PіS. Політики цієї партії від моменту катастрофи гостро критикують польську владу, сформовану у 2007 році «Громадянською платформою» (РО), звинувачуючи її в небажанні вияснити справжні причини аварії урядового літака та передачі повного контролю над слідством росіянам, котрі – на їх переконання – не зацікавлені в тому, аби правда стала відомою.

Однопартійці Качинського знайшли в помилці з тілами черговий доказ того, що представники польської влади говорили неправду після катастрофи, нагадуючи, що колишня міністр охорони здоров'я, а нині глава Сейму Ева Копач переконувала поляків в тому, що їх держава зробила все для правильної ідентифікації та поховання жертв трагедії. Опозиціонери згадали теж заяву міністра, яка у Росії допомагала родичам жертв впізнавати близьких, про те, що польські судово-медичні експерти та прокурори брали участь в розтинах тіл, що виявилося неправдою.

PіS виступив з вимогою відставки Еви Копач, згадавши серед відповідальних за те, що відбувалося, також главу уряду Дональда Туска та тодішнього главу Сейму, а нині президента Польщі Броніслава Коморовського.

«Ніхто, хто бере до уваги факти, не може сьогодні захищати тезу, що держава склала іспит. Була дискредитація, був скандал, а люди, відповідальні за це, повинні взагалі піти геть з політики у довічній ганьбі», - заявляв у середу Ярослав Качинський, коментуючи справу.

Серед тем, які почали обговорюватися, з’явилось питання, чому польські служби не провели ідентифікацію та розтин тіл після того, як вони вже були доставлені до Польщі. Опозиція звинуватила владу в тому, що це було заборонено робити рідним, хоча представники уряду відкинули ці звинувачення.

Представники польської військової прокуратури пояснювали, що слідчі не мали правових підстав для того, аби проводити розтин та ідентифікацію тіл у Польщі та довіряли матеріалам, які отримали від російської сторони. Справу з відкриттям трун роз'яснив у своєму виступі у Сеймі в четвер польський міністр юстиції, котрий заявив, що польське законодавство забороняє це робити за винятком, коли таку заявку подає прокуратура. А слідчі на той момент не мали підстав для того, аби вдаватися до таких дій.

Хто помилився?

Генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет заявив у Сеймі, що «першопричиною неправильної ідентифікації було неправильне впізнання членами родин». За його словами, помилку вдалося виявити завдяки обручці, на якій була вказана дата одруження, котра не співпадала з «правильною». Він також повідомив, що, крім вже оголошених 4 ексгумацій, прокуратура може провести ще 2, спростувавши повідомлення деяких польських медіа, що помилок може бути навіть «кілька десятків». За даними прокуратури, 75 із 96 жертв вдалося ідентифікувати завдяки свідченням їх близьких.

Заяву Серемета гостро розкритикували родичі Анни Валентинович, котрі прямим текстом назвали генпрокурора брехуном: «Те, що сказав Серемет – огидна брехня. Він зійшов нижче свого рівня», - заявив син Анни Валентинович Януш.

«Ми маємо докази того, що Серемет бреше. Він хоче відвернути увагу громадськості», - додає внук загиблої Пьотр Валентинович.

Слова генпрокурора також спростували близькі Тереси Валевської-Пшиялковської, тіло якої було замінено з Анною Валентинович.

«Ми перші впізнали, що це не наша тітка», - розповідає Агнєшка Сурмацка, додаючи, що пізніше цю інформацію підтвердили інші близькі. «Тіло нашої тітки нам показали четвертим. Ми впізнали його завдяки особливостям його будови. Ми не мали сумнівів, що це вона», - додає інший родич загиблої Єжи Войтчак.

Вони зауважили, що просили теж тодішнього міністра охорони здоров'я Еву Копач про всяк випадок провести аналіз ДНК, аби мати 100% впевненість в тому, що правильно визначили тіло. І, за їх словами, кілька годин пізніше міністр по телефону сказала, що аналіз підтвердив правильність їхнього впізнання. Вони також розповіли про обручку, яка знаходилася з речами їхньої тітки, котра, однак, не належала їй.

За їхньою версією, обручку вони віддали сину Анну Валентинович, котрий підтвердив, що вона їй належала, та це документально підтвердили російські слідчі.

«Єдина помилка – повірити у слова росіян»

Зрештою, перед генпрокурором та міністром юстиції Ярославом Говіном у Сеймі виступив глава польського уряду Дональд Туск. Він розпочав свою промову проханням до жертв Смоленської катастрофи вибачити за помилки, котрих могли допуститися польські чиновники, але закликав водночас оцінити їх величезні зусилля в умовах надзвичайно сильного стресу, в якому їм довелося працювати.

«З 10 квітня 2010 року дві тисячі чиновників, поліцейських, лікарів, солдатів та прокурорів брали участь в цій драматичній та сумній операції, яку довелося реалізувати Польській державі. Вони доклали максимум зусиль, аби тіла повернулися до Польщі та щоб зменшити і без цього жахливі страждання родин. Прошу вибачення, бо усвідомлюю, що під час роботи тих 2 тисяч людей могли статися помилки», - заявив з трибуни Туск, котрий завдяки перемозі своєї партії в останніх парламентських виборах 2011 року, став першим в сучасній історії Польщі прем'єром, який залишився на своїх посаді другу каденцію.

Глава польського уряду розкритикував політиків "Права і справедливості" за те, що, на його переконання, вони не намагаються з'ясувати справжні причини Смоленської трагедії, а кожного разу шукають нових аргументів для того, аби довести – як він висловився – «політичну тезу» про вбивство польської делегації на чолі з Лехом Качинським.

Туск заявив, що бере на себе повну відповідальність за ті помилки, що сталися, але водночас закликав Ярослава Качинського припинити «польсько-польську» війну на Смоленській темі.

«Можливо, сьогодні є цей день, коли ми повинні собі виразно сказати – завершуємо війну в справі катастрофи, бо вона принесе нам наступні жертви – не фактичні у фізичному сенсі, але жертвами будемо усі ми, поляки», - закликав Туск під час свого виступу.

Після промови Туска пролунали заяви від представлених у Сеймі політичних сил, котрі – в залежності від того чи представляли владу, чи опозицію – критикували або схвалювати дії польських чиновників.

Туск, відповідаючи на поставлені питання, звернув увагу, що вони свідчать про те, що його заклик не знайшов відгуку в лавах опозиції.

«Якщо хтось переконаний, що був замах, а співучасником Путіна був в ньому Туск, то я тут не можу полемізувати. Ви намагаєтеся довести будь-якою ціною злу волю. Не переходьте певних меж, бо нищите громадське життя у Польщі», - підсумува глава уряду.

Після парламентської дискусії прес-конференцію для журналістів провела глава Сейму Ева Копач, котра також попросила вибачення у родичів жертв Смоленської авіакатастрофи. Вона, зокрема, визнала, що занадто довірилася росіянам, котрі переконували її в надзвичайно ретельній роботі на місці катастрофи, та цю інформацію вона пізніше озвучувала у Польщі.

«Єдиною моєю помилкою було те, що я повірила в ці слова», - сказала Копач.

Роман Кисіль