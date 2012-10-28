«Свободу» масово «плутають» з «Собором» і викреслюють з бюлетенів





13:03

У Львові на чотирьох виборчих дільницях Личаківського району виборчого округу №115 (м.Львів) зіпсовано кілька тисяч бюлетенів, в яких було неправильно поставлено штамп „вибула” напроти партії „Свобода”.

Як повідомили УНІАН у відділі ведення Державного реєстру виборців Личаківської райадміністрації Львова, інформація про зіпсовані таким чином бюлетені надійшла з трьох виборчих дільниць, що розміщуються у Личаківському районі міста Львова та однієї виборчої дільниці у місті Винники, яке територіально відноситься до Личаківського району міста Львова. За інформацією спостерігачів, на зазначених чотирьох виборчих дільницях зіпсовано близько 4 000 бюлетенів.

У коментарі агентству УНІАН секретар окружної виборчої комісії виборчого округу №115 (включає Сихівський район та частину Личаківського району Львова) Іван Бевз повідомив, що „бюлетені, в яких було помилково проставлено штамп „вибула” вже замінюються”.

11:07

У Волинській області через півтори години після початку голосування виборці не можуть реалізувати своє право вибору на дільниці, де напроти ВО "Свобода" у виборчих бюлетенях було проставлено штамп "вибула". Це виборча дільниця №070858, що в селі Нова Вижва Старовижівського району. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВО «Свобода». На тему: На Хмельниччині у бюлетенях «Свободу» викреслили замість «Собору» За інформацією заступника голови Старовижівської районної організації ВО "Свобода" Анатолія Лавренюка, голова зазначеної дільничної виборчої комісії, яка представляє Партію регіонів, Оксана Каменська, 26 жовтня на всіх виборчих бюлетенях навпроти ВО "Свобода" проставила штамп "вибула". "Я почула, що "Свобода" вибула, тому і проставила штампи", - пояснила свої дії О.Каменська. На тему: На Сумщині теж «Свободу» викреслили замість «Собору» Після відповідного реагування представників ВО "Свобода" та звернень у правоохоронні органи зіпсовані бюлетені обіцяли замінити. Однак досі цього не зроблено. На дільниці досі чекають, доки сюди довезуть обіцяні чисті бюлетені з ОВК. За інформацією з дільниці, це обіцяли зробити до 10:00. З цього часу на дільниці й збираються приступити до голосування. Однак, за інформацією з дільниці, члени ДВК №070858 сумніваються, що до 10:00 чисті бюлетені сюди підвезуть. Вони орієнтують виборців, аби приходили голосувати після 12:00. Саме тоді, мовляв, вони, можливо, й матимуть змогу отримати бюлетені, не вистоюючи в чергах. Виборча дільниця №070858, що в селі Нова Вижва Старовижівського району Волині, налічує 408 виборців.

10:37

У Конотопському районі Сумської області у виборчих бюлетенях багатомандатного округу навпроти графи ВО “Свобода” поставили відмітку “вибула”.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Сумської облдержадміністрації Олександр Цупро.

«На виборчій дільниці №590192 Конотопського району виборчого округу №159 (із центром у місті Глухів) члени комісії зіпсували всі бюлетені, безпідставно викресливши ВО “Свобода”», – сказав він. При цьому він уточнив, що до складу дільниці входять села Новомутин та Вовчик, а загальна кількість виборців становить 168 осіб. О.Цупро також повідомив, що до 11 години дільниця повинна розпочати роботу у штатному режимі, оскільки наразі вирішується питання про доставку на дільницю бюлетенів замість зіпсованих бюлетенів.

Камера відеоспостереження з дільниці наразі демонструє, як кілька членів цієї виборчої комісії під великим обігрівачем сидять одягнуті в теплий одяг за столами і щось обговорюють. «Інших ексцесів на виборчих дільницях Сумської області більше не зафіксовано. Всі вони відкрилися вчасно і працюють з виборцями», - наголосив О. Цупро.

09.34

У Городоцькому районі Хмельницької області у виборчих бюлетенях багатомандатного округу навпроти графи ВО “Свобода” поставили відмітку “вибула”.

Про це УНІАН повідомив свободівець Віталій Діденко. “У селі Остапківці 256 виборців і їм всі бюлетені зіпсували, викресливши безпідставно ВО “Свобода”, – сказав він. Голова окружної виборчої комісії № 192 Людмила Горбачевська підтвердила цей факт. “Помилку допустила голова ДВК, котра переплутала назву ”Свободи” із “Собором”, який знявся з виборів», – пояснила вона.

Довідка УНІАН. У 192 виборчому округу з центром м. Дунаївці нараховується 272 виборчі дільниці з 156 тис 275 виборцями.