”АВІАСВІТ-ХХІ”: торжество малих форм

Міжнародний авіаційно-космічний салон «АВІАСВІТ-ХХІ", що проходить на аеродромі в Гостомелі під Києвом, можна назвати ювілейним. І не тому, що він п`ятий за рахунком, а тому, що захід присвячений сторіччю з дня народження Олега Антонова. Важко сказати, чи зрадів би генеральний конструктор київського заводу, якби опинився тут.

Безумовний плюс заходу в тому, що в ньому беруть участь більше 200 фірм, підприємств, науково-дослідних установ і промислово-фінансових організацій з 18 країн. А Україну представили більше 160 підприємств авіакосмічної галузі.

Тут два майданчики. Один - для великих літаків, інший – для маленьких. На першому - тактичні бомбардувальники, винищувачі-перехоплювачі і фронтові винищувачі. Злі граціозні Су-24, Су-27, МіГ-29 здатні знищити все, що рухається і не рухається на землі і на воді. Тут же представлено декілька вантажних літаків, а також Ан-70-100, спільне дітище України і Росії. Правда, Росія вийшла із загального проекту, і чи працюватимуть в майбутньому над Ан-70 Україна з Росією чи ні, не знає ніхто, навіть Віталій Попов, генеральний директор "Української авіаційної транспортної компанії".

- Я не знаю, що буде далі. Це залежить від політиків і від тих відносин, які будуються між Україною і Росією, - похмуро заявив він.

Відносини, як відомо, могли б розвиватися трохи краще. А чим серце тішитиметься? – запитаєте ви. А тішитиметься воно виглядом малої авіації - на авіасалоні представлено більше двох десятків карликів, що літають. Особливо розчулює машина Т-10 «Авіа-тори» фірми ТММ, Харків. Це учбово-тренувальний літак вагою всього 315 кілограмів. Він призначений також для авіахімічних робіт і туристичних польотів. Коштує таке диво від 40 до 60 тисяч умовних одиниць.

Поряд з літаком STSW, зробленим у Херсоні, стояв його господар. Власник розхвалював машину: легка, зручна, австрійський двигун. Купив кілька місяців тому, і на авіасалон прилетів на ньому аж з Краматорська. «Іграшка для дорослого дядька», - назвав його власник, але представлятися не став. Може, побоявся, що податкова інспекція зацікавиться, звідки у нього знайшлося зайвих п`ятдесят тисяч у.о. на таку штуку. Хоча – яка дрібниця.

Півсотні тисяч баксів – стільки в середньому коштують малі літаки українського виробництва. Зате, як висловився інший покупець (що теж не побажав називати ім`я), літак набагато зручніший в експлуатації, ніж машина. І нітрохи не дорожче. Відмінність в користуванні літаком і машиною приблизно така, як відмінність у користуванні мобільним і стаціонарним телефоном. Єдина складність – відсутність законодавчої бази, що регулює польоти малої авіації.

Після відвідин виставки вирішив купити собі одномісний учбово-пілотажний біплан «Горобець». Хороша машина і назва смішна. А редакція УНІАНу придбала би собі тримісний учбово-тренувальний вертоліт «Швайцер 300 С» виробництва США. Машина заввишки всього в 2,6 метра може розвивати швидкість більше 170 км. на годину. Стартова ціна від двохсот тисяч доларів. Вертоліт дуже зручний для сільгоспробіт, а також кіно- і відео-зйомки. Отже, коли побачите його в небі, не дивуйтеся. Це ми летимо на репортаж.

Але понад усе «зачепив» чотиримісний літак австрійської компанії «Даймонд Айркрафт», призначений для поліцейських цілей і охорони кордонів. Льотчики, що навчилися літати на таких літаках, можуть літати на Боїнгах. Краса, тільки ціна кусається. Базова вартість машини близько 450 тисяч євро. І це, напевно, не гроші для тих, хто їх має. Мабуть, такі є. Все б добре і можна було б радіти за заможних людей в країні, тільки, схоже, їх добробут набутий у збиток іншим. Символічним було те, що на авіасалоні демонстрували малі літаки для багатих. Це відбувалося на тлі того, що за огорожею лежав кинутий, нікому не потрібний величезний літак з червоною п`ятикутною зіркою на хвості. А що, думаєте, багаті люди в Україні скоро почнуть купувати собі великі машини?

Олексій Просєкін