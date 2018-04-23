Україна має винести уроки ще й з польських виборів

У Польщі на дострокових парламентських виборах перемогла опозиційна ліберальна "Громадянська платформа", очолювана Дональд Туском, який, очевидно, стане новим головою уряду Польщі. Перше засідання нового парламенту очікується 5 листопада. Які зміни очікують польське суспільство та як результати виборів вплинуть на українсько-польські відносини? Про це ми запитали експертів.

Пьотр Косцинський, журналіст газети “Rzeczpospolita”, Варшава

У поляків була надія на велику коаліцію – між двома великими партіями – “Громадянська платформа” та ПіС (“Право і справедливість”). Натомість виникла коаліція між ПіС і малими партіями – Самообороною та Лігою польських сімей. У результаті уряд на чолі з Качинським залишився з меншістю в Сеймі. Тому й відбулися ці вибори.

Маємо такий результат перш за все тому, що суспільство хоче змін.

Новий уряд буде сформовано Дональдом Туском і його партією. Він, вочевидь, стане його головою. Можливо, у формуванні уряду братиме участь і Польська народна партія, яка представляє село. Можливо, прийдуть люди, що були в Солідарності.

В економіці великих змін не буде. Адже маємо капіталістичну економіку, у якій можна лишень зробити кращими умови для підприємців. Але чи матиме це суттєвий вплив на її розвиток? Навряд чи. Зараз усе йде більш-менш гаразд.

А от у зовнішньополітичній сфері можна чекати змін. Попередній уряд був дуже обережний у європейському напрямку. Стосунки з Німеччиною були дуже погані. Та й з Брюсселем, не можна сказати, що добрі.

Ще й на сході проблеми... А зараз можна чекати, що і в європейському, і в російському напрямках відбудуться позитивні зміни.

На відносини Польщі та України зміна влади ніяк не вплине, тут усе буде гаразд. Коли поліпшаться європейські зв’язки Польщі, це позитивно відіб’ється й на Україні, оскільки, як кажуть, Польща є адвокатом України в Євросоюзі. Зі США теж усе залишиться. Є проблема наших військ в Іраку, можливо вони раніше вийдуть з Іраку, але навряд чи це змінить відносини з Америкою.

Валерій Чалий, директор міжнародних програм Центру Разумкова

Результати виборів та ймовірна конфігурація уряду на чолі з лідером “Громадянської платформи” Дональдом Туском вплине на тактику зовнішньої політики Польщі, у тому числі й у відносинах з Європейським Союзом.

Останнім часом Польща, займаючи досить жорстку позицію, викликала роздратування в старих членів ЄС, і зараз у “бюрократичних” структурах ЄС очікують, що з новим урядом стане легше співпрацювати в питаннях розвитку євроспільноти.

Це може бути використано для того, щоб поширити погляди Польщі щодо майбутнього ЄС, адже не секрет, що ця країна є прибічником подальшого розширення ЄС.

Водночас вживання словосполучення “Польща – адвокат України в ЄС” є неправильним, оскільки насправді Польща захищає свої національні інтереси, які збігаються з національними інтересами України. Саме через це позиція представників Польщі в Євросоюзі та інших міжнародних організаціях сприяє європейській інтеграції України.

Крім того, у зовнішній політиці Польщі буде більше прагматизму й менше емоцій щодо Росії, покращаться відносини з Німеччиною, буде сприятливою атмосфера для багатостороннього діалогу у сфері безпеки, у якому задіяна Україна.

Перемога партії Туска певним чином полегшить проведення зовнішньої політики Президентові Ющенку, оскільки ще під час президентської кампанії 2004 року між блоком “Наша Україна” та партією “Громадянська платформа” була підписана угода про співробітництво.

Я очікую позитивів з таких результатів виборів.

Дмитро Видрін, директор Європейського інституту інтеграції та розвитку

У нас склалася об’єктивна архітектура відносин, і вона майже не залежить від того, хто очолює польський уряд. Олександр Кваснєвський задав високу планку стосунків між країнами, президентами й нашими елітами. І ці стосунки важко зруйнувати, якби цього хтось захотів.

Мені особисто дуже приємна перемога польських лібералів. Думаю, це початок нової ери – прихід до влади людей, котрі сповідують цінності, за які боремось ми.

Як тільки я дізнався про результати виборів, я надіслав листа панові Туску.

Щодо адвокатства Польщі... Мені не подобалося, коли Україна мала польського адвоката на Заході. Маємо бути самі собі адвокатами. Це по-перше. По-друге, чому тільки в Польщі ми бачили свого адвоката? Чому таким не могла бути Чехія чи Угорщина?

Маємо винести урок з польських виборів. Туск одразу заявив, що Польша будуватиме стабільні стосунки і з Німеччиною, і з Росією. Він не каже, що треба вибирати між Росією та Німеччиною.

Так і щодо України – хороші відносини з заходом не повинні означати – погані з Росією.

Дмитро Стаховський