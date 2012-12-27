Тюремники показали заяву, в якій Луценко погоджується на операцію (скан)

Скан-копія заяви розміщена на офіційному сайті ДПтС.

«Прес-служба ДПтС спростовує інформацію, що була поширена дружиною Ю.Луценка, про те, що начебто співробітники пенітенціарної служби змушують засудженого погодитися на проведення медичної маніпуляції, та прес-секретарем Ю.Луценка про те, що начебто співробітники пенітенціарної служби змушують засудженого відмовитися від проведення медичної маніпуляції», - говориться у повідомленні.

При цьому в ДПтС зазначають, що подібні заяви є «відверто неправдивими і мають за мету лише одне - обмовити пенітенціарну службу».

У заяві Ю.Луценко не вказує конкретну клініку для проведення операції й обіцяє про це повідомити згодом.

Крім того, у ДПтС наголосили, що, як і будь-який інший засуджений, Ю.Луценко має право обирати медичний заклад для проведення маніпуляції, що він власне і робить. Керівництво ж колонії узгоджує це питання з медичними фахівцями.

«Просимо представників захисту Ю.Луценка не вдаватися до відверто провокаційних заяв, не перекручувати зміст офіційних заяв пенітенціарної служби та не дезінформувати громадськість щодо суті реальних заяв засудженого Ю.Луценка», - наголошується у повідомленні.

На тему: Суд вирішив, що Луценко достатньо здоровий, щоб сидіти в тюрмі

Як повідомляв УНІАН, за даними «Народної самооборони», Ю.Луценко потребує оперативного втручання через виявлені новоутворення у вигляді поліпів.