Суд вирішив, що Луценко достатньо здоровий, щоб сидіти в тюрмі

Менський районний суд Чернігівської області відхилив клопотання адвокатів екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка стосовно його звільнення від подальшого відбування покарання у колонії.

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, сьогодні суддя Менського райсуду Чернігівської області зачитав повний текст судової ухвали щодо розгляду клопотання адвокатів Ю.Луценка стосовно можливості його звільнення від подальшого відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі.

У ході розгляду заяви захисників Ю.Луценка судом було ретельно вивчено доводи з боку захисту, самого засудженого, прокурора та лікарів.

Відповідно, своєю ухвалою суд підтвердив, що підстав для звільнення Ю.Луценка в рамках ст. 84 Кримінального кодексу України та ст. 537 і 539 КПК України наразі немає.

У зв’язку з прийняттям судом такого рішення ДПтС України повторно зазначає, що дії медперсоналу Менської виправної колонії № 91 щодо медичного супроводу Ю.Луценка є професійними, адекватними та такими, що відповідають перебігу захворювання пацієнта.

Стан здоров’я Ю.Луценка задовільний, він продовжує перебувати під контролем медперсоналу виправної колонії. Засуджений отримує призначене медикаментозне лікування в повному обсязі.

Начальник сектору охорони здоров’я управління ДПтС України в Чернігівській області С.Волкова сьогодні зазначила, що в Ю.Луценка не діагностовано жодного захворювання, які входять до переліку хвороб, що є підставою для подання в суд матеріалів про звільнення засудженого від подальшого відбування покарання.