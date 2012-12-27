ЗМІ: Луценка можуть прооперувати після Нового року

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який відбуває покарання в Менській колонії, має законне право лікуватися у будь-якій лікарні, яку він обере.

Про це у коментарі Gazeta.ua зазначила прес-секретар "Народної самооборони" Лариса Сарган.

Вона розповіла, що вчора адміністрація колонії та начальниця медчастини колонії №91 Світлана Волкова, вимагали від Луценка підписати акт відмови від лікування та проведення операції, рекомендованої колегією лікарів, які оглянули Луценка 17 грудня у межах колонії.

"Вимагаючи підписати акт відмови від лікування або ж погодитись на чергове обстеження у Чернігівській обласній лікарні, тюремники не очікували згоди Луценка на операцію. Однак Луценко написав заяву, але виключно на лікування у приватній клініці "Оберіг", яка погодилася лікувати, провести операцію, і головне — утримувати його на післяопераційний період, що дуже важливо через складність операції, яку йому мають зробити", - підкреслила вона.

Сарган зауважила, що тюремники не мають права відмовити екс-міністру у лікуванні в тій клініці, яку він обрав.

"Луценко за законом має право звернутися до будь-якого лікаря у будь-яку клініку за свій рахунок. Це встановлено законом. Тому, ми сподіваємося, що пенітенціарка вже нарешті має на це погодитися", - підкреслила вона.

Відповідаючи на запитання, коли може відбутися операція, Сарган припустила, що це може статися вже після Нового року.

Як повідомлялося, вчора Державна пенітенціарна служба заявила, що засуджений екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко виявив бажання провести медичну маніпуляцію, від якої нібито раніше відмовлявся.

Раніше Луценко пройшов медичне обстеження у Чернігівській обллікарні. Відповідно до висновків лікарів "за результатами проведених обстежень стан здоров'я засудженого було визначено як задовільний".