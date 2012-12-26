Тюремники сьогодні примушували Луценка до операції
Працівники Державної пенітенціарної служби України сьогодні під час чергового відвідування в Менській колонії екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка примушували його до згоди пройти "лікування в своїй медичній установі".
Про це у повідомила дружина екс-міністра Ірина Луценко. "Сьогодні вони вдалися до чергового шантажу: або ти пишеш відмову від операції і ми вписуємо твою відповідь, або проходиш її в Чернігівській обласній лікарні", - зазначила І.Луценко.
При цьому вона нагадала, що її чоловік сьогодні ж написав заяву, що він згоден на операцію, але тільки в клініці, яку він сам обере. Екс-міністр назвав тюремникам цю клініку - "Оберіг", - сказала І.Луценко, додавши, що така позиція Ю.Луценка спричинила їм шок.
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"Таким чином, - продовжила вона, - позиція мого чоловіка поставила працівників пенітенціарної служби перед викликом: або ви вивозите мене до обраної мною клініки, або не вивозите взагалі і нестиме відповідальність за людське життя або смерть".