Україна посіла передостаннє місце у рейтингу країн, де найкраще народитися

Згідно з рейтингом, у першу трійку країн, де визнано за краще народитися, входять Швейцарія, Австралія і Норвегія. У першій десятці також – Швеція, Данія, Сінгапур, Нова Зеландія, Нідерланди, Канада і Гонконг.

Провідні економіки Європи, США, Японія і Південна Корея опинилися у другій і третій десятці списку. Четвертий десяток відкриває Куба (на 40 місці), а замикає Китай (49-те місце). Держави СНД, крім України (78 місце), представлені також Азербайджаном (70 місце), Росією (72 місце) і Казахстаном (74 місце).

Як стверджують автори рейтингу, він складений на основі багатьох даних і оцінок. Зокрема, сюди входить оцінка особистого щастя громадян, оцінка добробуту і безпеки життя, довіри громадським інститутам, оцінка системи охорони здоров`я і прихильність сімейним цінностям – усього 11 основних індикаторів.

Примітно також, що 25 років тому - в 1988 році - перший рядок аналогічного рейтингу посідали США, на другому місці була Франція, на третьому – Західна Німеччина. Нинішній лідер – Швейцарія – була на 13 рядку рейтингу. При цьому, на 21 рядку був СРСР, а замикав рейтинг Ірак на 49 позиції.