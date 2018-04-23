Людмила Супрун: готується фінансова спекуляція

УНІАН звернувся з кількома запитаннями до лідера Народно-демократичної партії України Людмили Супрун

Людмило Павлівно, ви зробили досить різку заяву щодо намірів НБУревальвувати гривню. Гадаю, що пану Стельмаху в житті ще не доводилось чути відвертих звинувачень у маразмі. Опитані нами експерти вважають, що за умов скоординованої співпраці уряду та НБУ ревальвація може бути використана як обережний антиінфляційний механізм... Врешті-решт, це конституційне право НБУ захищати цінову стабільність...

Ревальвація - це фінансовий інструмент. Але ним не можна користуватися у тих умовах, коли потреби у ньому немає. І об’єктивно для зміцнення гривні потрібна інша ситуація. Коли можлива ревальвація? Наприклад, на валютний ринок Україна “напали” великі гроші, коли в нас позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу. Коли валюти приходить більше, ніж ми споживаємо, тоді об’єктивно повинна бути ревальвація. На сьогодні є зворотня ситуація: попит на валюту більший, ніж пропозиція. Як в таких умовах робити ревальвацію? З чим це можна порівняти? Наприклад, стоїть черга за товаром, а ми кажемо, давайте, щоб зменшити чергу, знизимо ціну на товар! Черга тільки збільшиться.

У нас почали зростати ставки на депозити по валюті. Це означає, що в банках не вистачає валютних коштів на валютне кредитування. На останніх торгах на валютній біржі при регульованому курсі НБУ 5,05 гривень за долар валюта була продана 5,065. Що це означає? Що валютних коштів не вистачає. Як зараз проводити ревальвацію? Ревальвацію може проводити той, хто заведе сюди гроші, проконвертує їх в гривню, потім опустить курс долара, і за ці гривні знову купить долар, і вивезе за межі України. Готується фінансова спекуляція.

Ми таке вже проходили у 2005 році.

Ви знаєте основні параметри Бюджету- 2008, пропоновані діючим урядом?

За моїми особистими оцінками, параметри бюджету-2008 у доходній частині занижені на 52-54 мільярди гривень. (Проектом закону діючого Кабміну доходи держбюджету на 2008 рік визначені в сумі 191 млрд. 125,729 млн. грн., витрати - у сумі 211 млрд. 931 млн. грн – УНІАН). Це така тактика: занизити доходи, щоб подарувати людям начебто з небес блага, які дісталися внаслідок неймовірного розвитку.

Ви любите критикувати Юлію Тимошенко за економічну політику, але виборці думають інакше... Як, на Ваш погляд, бізнес сприймає можливість майбутнього прем`єрства Тимошенко?

Теорія солідаризму, яку сповідує Юлія Володимирівна, хибна для розвитку економіки. Зараз слід говорити про соціальну відповідальність бізнесу. Гряде величезна кількість проблем, бо значна частина впливових для економіки груп піде в опозицію.

Перше, що вона зробила на посаді у 2005 році, - це намагалася скасувати спрощений податок на малий та середній бізнес. Це наступ на малий та середній бізнес. Друге: забрала завод, який був у власності Пінчука та Ахметова.

Це ж було принципове питання...

Я розумію, але чому вона не забрала того ж у людей своєї політичної групи? Однаковий підхід має бути для всіх. І я передбачаю повторення цієї ситуації. Це буде зроблено так: відібрати у власників, продати на світових ринках, а повернуті гроші направити на заощадження громадян. Картинка буде виглядати з точки зору виборця чудово. З точку зору бізнесу, малого, середнього чи великого, - специфічно.

Мені хочеться вірити, що Юлія Володимирівна врахує свої минулі помилки на посаді прем’єра.

Після того, як вона скасувала всі вільні економічні зони...

Експерти, які не мають бізнесу, і годуються не з бізнес-структур кажуть, що ВЕЗи для України - неприпустима розкіш. Бо в Україні так: у одній зоні – є виробництво і робочі місця, а ще в семи – ширпотреб продається. Бізнес працюватиме навіть за мінімальних преференцій.

Я детально вивчала законодавство всіх країн, у тому числі і ЄС. Я прихильниця того, щоб підходити диференційовано до ситуації. Коли в селі живе один алкоголік, то не можна говорити, що все село п’є. Не можна різати курку, яка несе золоті яйця. Я тоді ж запропонувала контроль за використанням коштів, які мали у якості пільг підприємства, що працювали у вільних економічних зонах. Всі гроші, які підприємства отримували у якості пільг, повинні були бути обліковані через спеціальний фонд Держбюджету, і скеровані на розвиток. Чим погано? Не можна було робити огульно, західні бізнес-партнери не зрозуміли тоді Україну.

Будь-які наміри політика важко оцінити, доки не маєш його програму дій. В Універсалі я не побачила виваженої цілісної системної політики.

Як ви оцінюєте жіночу складову списків партій?

Всі політичні партії виставляють на перший план жінок. Подивіться, блок партій “Наша Україна – Народна самоборона”. Один з основних спікерів: Ксенія Ляпіна. Для соціалістів: Валентина Семенюк. Для КПУ: Алла Александровська та Катерина Самойлик. У Партії Регіонів: Богословська, Герман, Богатирьова – основні спікери.

Та й подивіться в принципі... Хто закінчує школу на відмінно? Переважно, дівчата. Вони потім губляться в сім’ї... Але зараз вивільняється час від домашньої роботи, то ситуація змінюється. Але без матеріальної незалежності жінці пробитися складно. В умовах дикого капіталізму розштовхувати ліктями, йти по трупах жінки здатні менше, ніж чоловіки. Тому переформатування суспільства йде повільно. Але я впевнена, що йде час, коли авторитет і вагу в суспільстві ми будемо мати за рівнем інтелекту. І тоді прийде час жінок. Якщо подивитися мапу і розмалювати її двома кольорами, одним – ті країни, де керують жінки, іншим - де керують чоловіки, то з кожним роком "жіночого" кольору буде все більше.

Людмило Павлівно, стежачи за вашими виступами, нам здавалося, що ми або побачимо вас у списку “Нашої України” або в структурі виконавчої влади. Щось не склалося?

Президент ще не формував виконавчу владу. Що буде далі – побачимо.

Розмовляла Маша Міщенко