У Супрун - шоковий стан від ”маразмів” Нацбанку

Перший заступник голови Бюджетного комітету у Верховній Раді ІV скликання Людмила СУПРУН вважає недоцільним ревальвувати гривню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Шоковий стан викликала заява Національного банку України, яка прозвучала 19 жовтня, про те, що НБУ має намір знизити курс долара і підняти курс гривні, і це в умовах, коли Україна має негативне сальдо зовнішньоторгового балансу», - сказала Л.СУПРУН.

Вона зазначила, що на сьогодні немає підстав для зміцнення курсу гривні до американського долара, крім того, таке зміцнення в умовах постійного збільшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі скоротить міжнародні резерви НБУ.

«Як ви знаєте, золотовалютний запас НБУ сьогодні становить близько 30 млрд. дол. (30 млрд. 618,57 млн. дол.), але цей запас почав танути, оскільки до України зараз надходить менше коштів, оскільки експортери знизили обсяги експорту, а імпортери нарощують ввезення до України своєї продукції, - сказала Л.СУПРУН. - За даними експертів, щомісячно запаси (міжнародні резерви НБУ) в Україні танутимуть приблизно на 800 млн. дол., а далі експерти прогнозують і збільшення такого сальдо. Якщо і далі триватиме цей процес, то Україна впродовж двох років може взагалі повністю позбутися своїх золотовалютних запасів».

На думку Л.СУПРУН, ревальвація гривні призведе до зростання інфляції, негативних тенденцій в зовнішньоторговельному балансі та спекуляцій на валютному ринку.

«За таких умов, які у нас є на сьогодні, підвищувати курс гривні і знижувати курс долара означає лише одне - повна безвідповідальність і наміри знову спекульнуть і заробити гроші. Це призведе до інфляції, це призведе до порушення зовнішньоторговельного балансу, це призведе до спекуляцій на валютному ринку, - заявила Л.СУПРУН. - Цей процес є адміністративним впливом на ринкову економіку, при цьому нічого спільного з ринковою економікою він не має. На мій погляд, це є першим кроком для того, щоб знову спекульнуть на валютному ринку і заробити гроші».

Л.СУПРУН повідомила, що має намір звернутися до Президента Україну Віктора ЮЩЕНКА «для того, щоб він втрутився в ситуацію, «і не дозволяв НБУ втілювати ці маразматичні пропозиції»

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня на прес-конференції голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ заявив про наявність економічних підстав для зміцнення курсу національної валюти.

«Якщо є економічні підстави для зміцнення валюти, то я маю її провести. Вона і сама зміцниться, якщо ми підемо з ринку, - заявив В.СТЕЛЬМАХ. - Давайте подивимося, хто виграє або програє від зміцнення курсу. Зараз депозити населення (у валюті - УНІАН) - 12 млрд. дол., кредити населення - 18 млрд. дол., депозити підприємців - 5,4 млрд. дол., кредити - 20 млрд. дол. Всі виграють від зміцнення курсу».

Довідка УНІАН. Валові міжнародні резерви Національного банку України у вересні 2007 року зросли на 6% або на 1 млрд. 735,1 млн. дол. - до 30 млрд. 618,57 млн. дол.

За 2006 рік курс гривні на міжбанку зміцнився на 0,099% - з 5,05 UAH/USD до 5,0450 UAH/USD, в 2005 році зміцнився на 4,82% з 5,3056 UAH/USD.