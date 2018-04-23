Янукович з Ющенком ”абсолютно згоден”

ЮЩЕНКО: ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ВИКЛИКАЮТЬ СТУРОВАНІСТЬ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пояснив свій прихід у Кабінет міністрів на нараду з питань цінової політики стурбованістю у зв`язку з високими темпами зростання цін та інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на нараді в Кабміні.

«Цього року темпи зростання інфляції викликають стурбованість», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що Україна в своїй історії проходила етапи від гіперінфляції на рівні 11182% до дефляції в 2002 році на рівні 0,6%.

В.ЮЩЕНКО уточнив, що за 9 місяців цього року зростання цін на продовольчі товари становило 12,4%, а на послуги - 8,7%. В.ЮЩЕНКО нагадав, що в 2007 році рівень інфляції планувалося утримати на показнику 7,5%.

При цьому глава держави зазначив, що найвищими темпами зросли ціни на соняшникову олію (на 49%) при тому, що в 2006 році ціна знизилася на 2,4%; ціна борошна зросла на 28% проти 4% у 2006 році; ціна на яйця збільшилася на 18%, тоді як в 2006 році відзначалося її зниження на 21%.

На думку В.ЮЩЕНКА, сьогодні на нараді необхідно ухвалити принципове рішення в чотирьох ключових аспектах: зовнішньоекономічна і митна політика; бюджетна фінансова політика; монетарна політика; рівень підтримки національних товаровиробників.

ІНФЛЯЦІЯ - ВИКЛИК ДЛЯ ТИХ, У КОГО ВЕЛИКЕ УКРАЇНСЬКЕ СЕРЦЕ

Президент України закликає всі політичні сили консолідуватися для вирішення проблем зростання цін і інфляції.

«Незалежно від прапорів і тієї посади, на якій він перебуває, переконаний, що підвищення рівня цін та інфляційних процесів, – це виклик для тих, у кого велике українське серце і хто думає про Україну», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також застеріг політиків від «забовтування» цієї проблеми.

«Це не питання, за яким потрібно розвивати демагогію. Зараз всім потрібно консолідуватися», - наголосив він.

ПРЕЗИДЕНТ ХОЧЕ ЗМІНИТИ МИТНУ ПОЛІТИКУ

Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне для вдосконалення митної політики держави перехід на електронні митну систему і систему митної оцінки.

«Наскільки ефективні наші економічні кордони, що вони забезпечують з погляду переміщення товарів і послуг? У цьому є велика проблематика», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України запросив всіх учасників наради обговорити питання переходу на електронну систему митної оцінки, щоб потім «сказати чесно і відкрито, чи все ми зробили на наших економічних кордонах».

ЮЩЕНКО - ЗА ПРОВЕДЕННЯ ЖОРСТКОЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

«Я завжди був прихильником того, що монетарна політика в Україні має бути жорсткою. Пусті гроші нікого не лікують. Усіх спонукають до роботи лише сильні гроші, а сильні гроші – тільки тоді, коли вони стабільні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України закликав усіх учасників наради до відкритої і відповідальної дискусії на цю тему. «Давайте пам`ятатимемо, що у нас від’ємне сальдо в зовнішній торгівлі на рівні 7 млрд. доларів. Давайте також пам`ятати, що майже половину в національній депозитній системі становлять вклади населення в іноземній валюті, хоча тенденція зламана і національна банківська система вже розвивається набагато ефективніше», - пояснив він.

НЕМАЄ БІРЖОВОГО РИНКУ - НЕМАЄ СПРАВЕДЛИВОЇ ЦІНИ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності створення єдиної в державі зернової біржі.

Президент зазначив, що зараз в Україні існує декілька бірж, на яких продається зерно, водночас в інших державах-найбільших виробниках зерна працює лише одна зернова біржа. Як приклад він назвав США і Канаду.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що за тієї системи продажу зерна, яка нині існує в Україні, виробники зерна не знають справедливої ціни на результати власної праці.

«Якщо немає біржового ринку - немає справедливої ціни», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент Віктор ЮЩЕНКО сьогодні вперше відвідав Кабмін після призначення прем`єр-міністром Віктора ЯНУКОВИЧА.

АЗАРОВ ЗНАЙШОВ ДЛЯ ЮЩЕНКА ЛОЖКУ МЕДУ У БОЧЦІ ДЬОГТЮ

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ відзначає позитивні зрушення в тарифній ситуації у сфері житлово-комунального господарства.

Про це він заявив у виступі на нараді.

«Вже є позитивні зміни. За дев`ять місяців цього року тарифи на ЖКП зросли лише на 4,2% проти 30% минулого року. І це за умови підвищення ціни на газ з 90 до 130 доларів», - сказав М.АЗАРОВ.

Нинішнього року, як наголосив перший віце-прем`єр-міністр, порівняно з минулим роком в 2,3 раза збільшено кількість грошових коштів на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг.

Микола АЗАРОВ заявляє, що переговори з Росією щодо ціни і умов поставки природного газу до України мають бути завершені якнайшвидше.

“До 20 листопада ми повинні мати не тільки баланс газу, але і прорахувати вартість системи захисту населення наступного року. Фінансовий план НАК “Нафтогаз України” має бути затверджений, причому бездефіцитно”, - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива і енергетики Юрію БОЙКУ максимум за десять днів завершити переговори з російським ВАТ “Газпром” про ціну на газ, що поставляється до України, на наступний рік.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що підтримує позицію Президента відносно того, що ціна, про яку зараз говорять, не підходить для України. “Вона, за нашими розрахунками, не повинна бути вищою за 150-160 доларів”, - наголосив прем`єр-міністр. “Я вважаю, що у нас є всі можливості свої позиції відстояти з урахуванням ціни транспортування газу до України. Тобто, ціна на газ має бути з урахуванням ціни транспортування”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

До січня 2006 року газ в Україну поставлявся за ціною 50 дол. за тис. куб. м, з січня 2006 року - 95 дол. за тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м (у зв`язку з подорожчанням туркменського газу).

А В ІТАЛІЇ ПОДОРОЖЧАЛИ МАКАРОНИ....

Збільшення темпів зростання цін є характерним не тільки для української, але в цілому для світової економіки, заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ. За його словами, «ростуть світові ціни на енергоносії й продукти харчування… Зі збільшенням інфляційного тиску зіткнулися Штати, Європа, Японія, Росія та інші країни. Наприклад, європейське співтовариство адекватно реагує на інфляційні процеси продовольчого ринку: введено обмеження на експорт зернових, знижено мито, скасовуються квоти».

За його словами, в жовтні в Словаччині хліб подорожчав на 10-20%, вершкове масло – на 20%, в Азербайджані на 1 вересня ціни на продовольчі й сільськогосподарські товари зросли в середньому на 28%, у Казахстані ціни на хлібопродукти, крупу в жовтні зросли на 31,4%, хліб став дорожчим на 48%, борошно – на 57%, яйця – 28%, молочні продукти – 20,7%, масло – в 1,8 раза. У Росії ціни зросли з початку року на 25-100% залежно від товарної групи. У вересні, за даними Росстату, ціни зросли на 89% продовольчих товарів, зокрема на хліб, молоко та олію.

Як сказав М.АЗАРОВ, на сьогоднішній день в Італії подорожчали макарони, у Франції – молоко, в Німеччині – вершкове масло, «тобто це глобальні процеси, які мають під собою об`єктивні підстави».

ЯНУКОВИЧ З ЮЩЕНКОМ ”АБСОЛЮТНО ЗГОДЕН” Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про необхідність створення єдиної біржі зерна.

Про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на нараді з питань цінової політики в Кабінеті міністрів.

«Я пам`ятаю, Віктор Андрійович, як ви ще на початку 1995 року організовували перші біржові торги із зерна в приміщенні Національного банку України. І те, що ви сьогодні говорили, я абсолютно з вами згоден», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Президента.

На його думку, держава, що займає 7-е місце у світі з виробництва зерна, зобов`язана навести лад в організації біржової торгівлі. «Доти, доки практично відсутня біржова торгівля зерном, це неможливо зробити», - вважає він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що аграрний блок уряду і Міністерство аграрної політики зобов`язані вжити заходів для створення прозорого зернового ринку.

ПОЛЯРИЗАЦІЯ ГІЛОК ВЛАДИ ЛИШЕ ПІДЖИВЛЮЄ ПОПУЛІЗМ

Прем`єр-міністр заявляє про взаємне розуміння президентської і виконавчої влади важливості консолідованої політики. «Така політика сьогодні необхідна Україні, бо поляризація лише підживлює популізм», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він переконаний, що поступово президентська і виконавча влада перейдуть до пошуку об`єднання.

«Ми шукатимемо підтримку наших ініціатив у тих суспільних групах, які, здавалося б, мають мало спільного між собою, які завжди протиставляли, але які треба і можна об`єднати, перш за все, підвищенням стандартів життя і толерантністю до моральних цінностей кожного», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також вважає, що сьогоднішня нарада є добрим прикладом того, що український політикум може виробляти спільне бачення вирішення питань без непотрібної агресивності, без взаємної боротьби.

«Такий підхід є рецептом до успіху ефективної державної політики. Я переконаний: без консолідованої влади неможлива єдність країни, а саме - єдність країни є нашою вищою метою», - наголосив він.

РОЗДРІБНІ ЦІНИ НА ОЛІЮ ЗНИЗИЛИСЬ НА 7-10% - АЗАРОВ

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ відзначає зниження в Україні роздрібних цін на олію на 7-10%.

За словами М.АЗАРОВА, у великих супермаркетах ціни на рафіновану фасовану олію торгових марок «Щедрий дар» і «Стожар» знижено на 8-10%, ТМ «Олейна» - на 7%.

М.АЗАРОВ наголосив, що забороною вивезення сировини за кордон Мінекономіки збільшило рівень індикативної ціни на насіння соняшнику із 610 до 650 доларів за тонну з 18 по 31 жовтня.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що в червні-жовтні 2007 року Антимонопольний комітет практично у всіх регіонах встановив факти зловживань монопольним становищем на ринку продовольчих товарів. У деяких регіонах розкрито монопольні змови декількох підприємств з метою підвищення ціни.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК заявив, що ринок насичений соняшниковою олією, і ціни на цю продукцію знижуються.

ЯНУКОВИЧ: МИ СТАВИМО СЕБЕ В НЕЗРУЧНЕ СТАНОВИЩЕ

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що встановлене урядом обмеження на експорт зерна є тимчасовим заходом.

«Такий захід, як обмеження експорту, може бути лише тимчасовим явищем. Ми ставимо себе в незручне становище, і це не може бути системою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим, глава уряду нагадав, що багато країн світу застосовували методи обмеження експорту зерна.

«Селяни від цього не втрачають, але від цього виграють лише посередники», - вважає він.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає за необхідне до кінця року відпрацювати програму забезпечення країни зерном. «Сьогодні ціни на зерно і особливо на пшеницю суттєво зросли, і сьогодні головне, що ми повинні зробити, – зробити так, аби країна була з хлібом», - додав він.

При цьому прем`єр-міністр наголосив, що програма має ґрунтуватися на системному підході. «Ми не повинні забувати, як у 2002 році багато зерна було вивезено за кордон, а наступного року, коли був великий неврожай, ми змушені були імпортувати пшеницю за світовими цінами», - нагадав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, уряд ввів квоти на експорт зерна з 1 листопада 2007 року по 31 березня 2008 року в розмірі 1,203 млн. тонн.

Квота буде введена на експорт кукурудзи в розмірі 600 тис. тонн, ячменю - 400 тис. тонн, фуражної пшениці 6-го класу - 200 тис. тонн і жита - 3 тис. тонн.

Нагадаємо, раніше уряд планував ввести квоти на експорт зерна з 1 жовтня 2007 року до квітня 2008 року.

ЮЩЕНКО: ТРЕБА НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ВНУТРІШНЬОМУ ГАЗОВОМУ РИНКУ...

Президент України ініціює введення заборони на експлуатацію газорозподільчих мереж, на яких більш як 40 років не проводилась модернізація.

«Ми повинні прийняти таке рішення, що мережі, яким понад 40 років, не повинні експлуатуватись в газорозподільчій системі», - сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши про недавню трагедію в Дніпропетровську.

Президент також запропонував окремо розглянути питання про діяльність і стан газорозподільчих мереж, починаючи з питань власності і передачі в оренду до встановлення державного контролю діяльності таких структур.

«Ми повинні розглянути організацію внутрішнього газового ринку і навести порядок, хто є господарем, або, якщо ми віддаємо в оренду, то на яких умовах, адже модернізацію ніхто не здійснює», - відзначив В.ЮЩЕНКО.

...І З ФІНАНСАМИ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований фінансовою ситуацією в НАК «Нафтогаз України» й пропонує уряду розглянути діяльність цієї компанії.

«Мене турбує незбалансованість фінансового балансу цієї компанії. 7 млрд. грн. у бюджеті на поточний рік дисбаланс існує», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також вважає, що до ухвалення державного бюджету на 2008 рік необхідно розглянути й затвердити баланс НАК «Нафтогаз України».

На його думку, також існують проблеми в концепції використання підземних сховищ газу. «Ми маємо прекрасний запас, але ми повинні говорити про умови наповнення сховищ», - зазначив він.

В.ЮЩЕНКО також вважає, що існують проблеми в діяльності «Укртранзитгазу». «Модернізації, що були здійснені, або зміни на цьому ринку були або диверсіями, або речами, які потрібно терміново подивитися. Потрібно навести елементарний лад у газовому господарстві», - переконаний глава держави.

ПРЕЗИДЕНТ ЗРОБИВ СЕРЙОЗНУ ПРОПОЗИЦІЮ ГОЛОВІ НАЦБАНКУ

В Україні монетарна складова в показнику інфляції знаходиться на рівні 1,5% .

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на нараді в Кабінеті міністрів з питань цінової політики.

«Керуючись статистикою, оцінюється монетарний вплив на сьогоднішній рівень інфляції – 1,5 пункта з 8,6», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент запропонував голові правління Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ за короткий час вжити заходів для локалізації монетарного впливу на показник інфляції.

«Національний банк, на мій погляд, зобов`язаний сьогодні вжити заходів для тактичного впливу на ситуацію в рамках своєї компетенції. Ми повинні відчути, що Національний банк разом із Антимонопольним комітетом, галузевими міністерствами, місцевими адміністраціями та урядом здатні сформувати спільний пакет швидких справ для вирішення проблеми», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція у вересні проти серпня ц.р. становила 2,2%, у січні-вересні (до грудня минулого року) - 8,6%. Інфляція у вересні 2007 року проти вересня 2006 року становила 14,4%, у січні-вересні 2007 року проти січня-вересня 2006 року - 11,9%.

УКРАЇНЦІ ЗАРОБЛЯЮТЬ У 26 РАЗІВ КРАЩЕ, НІЖ ПРАЦЮЮТЬ?

Темпи зростання реальної заробітної плати в Україні в 26 разів перевищують темпи зростання продуктивності праці. Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сьогодні на розширеній нараді в Кабінеті Міністрів щодо ситуації з ціноутворенням.

У зв`язку з цим, на думку М.АЗАРОВА відбувається звуження потенціалу розвитку економіки через недостатню увагу до інвестиційної складової і прискорення зростання імпорту. «Саме через таку структурну деформацію у нас, починаючи з 2005 року, відбувається випереджаюче зростання імпорту над експортом. При цьому імпортуються товари, які могли б вироблятися і в Україні, якби своєчасно реалізовувалися інвестиційні плани підприємств з впровадження нових технологій і розширення асортименту продукції», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також вважає, що надмірна соціалізація бюджету лише тимчасово вирішує завдання підвищення добробуту населення, оскільки це не базується на адекватному розширенні обсягів виробництва і підвищенні продуктивності праці.