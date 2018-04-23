Молодіжне крило Нашої України ударило по акту вандалізму на Говерлі

28 жовтня на Говерлі встановили найбільший прапор України - розміром 35 м завширшки та 40 м завдовжки. Це була українська відповідь т. зв. "Євразійському союзу молоді" на здійснений ними акт вандалізму. Ініціатором акції сходження на гору та встановлення прапора виступила Всеукраїнська організація “Молодіжний союз "Наша Україна” на чолі зі Степаном Барною. Про результати акції та особливості розвитку молодіжної політики в Україні Барна розповів у інтерв’ю УНІАН.

Як виникла ідея встановити найбільший український прапор на Говерлі? Це реакція на відомий акт вандалізму?

Загалом така ідея виникла давно. Події на Говерлі стали додатковим стимулом. Ми запропонували провести сходження на Говерлу, запросили долучитися громадськість і всі молодіжні організації України. Ключовий момент сходження – розгортання і встановлення прапора як символа української землі.

А чому ви встановили не тризуб, адже тоді був спаплюжений саме герб України?

23 жовтня герб України на вершині Говерли вже до нас встановили члени аматорського туристичного клубу «Львівські волоцюги». А ми поставили собі за мету поряд зі встановленням прапора здійснити акцію прибирання вершини Говерли й очищення пам’ятника, присвяченого річниці Конституції України. Він був пошкоджений і пофарбований різноманітною символікою: починаючи від ЄСМівської і закінчуючи антиглобалістською. Проспівавши Гімн України і провівши символічний мітинг за участі молоді, яка зійшла на Говерлу, ми спустилися вниз.

Як розцінюєте дії влади, яка, власне, не змогла захистити свої символи? Держава навіть виявилася неспроможною покарати порушників. Найбільше, що вдалося зробити, - оголосити Заріфулліна й Дугіна персонами нон-грата...

Мене особисто як громадянина України образила позиція посольства РФ в особі Черномирдіна, який сказав, що це є жарт. Для мене це не жарт, бо ображено мою честь і гідність. Як тільки склалася така ситуація навколо Говерли, ми одразу почали звертатися в Службу безпеки, в Міністерство внутрішніх справ, у Генеральну прокуратуру. Не можу сказати, що я повністю задоволений їхньою оперативністю у вирішенні цих питань. Тільки СБУ відразу почала проводити консультації щодо того, як унеможливити такі прояви надалі. А ось позиція Міністерства закордонних справ мала б бути набагато різкішою і адекватнішою щодо того ж МЗС Росії та органів виконавчої влади РФ, а також тих людей, які були безпосередньо причетні до акції та самої організації. Ця акція пішла на шкоду українсько-російським відносинам.

А що Ви можете сказати з приводу недавніх атак на сайт Президента? Наша держава не в змозі захиститися навіть від хакерів?

Я не є фахівцем щодо захисту Інтернету та боротьби з хакерами в Інтернет-просторі, але переконаний, що відповідні заходи мають бути вжиті. Безпека в Інтернеті – це особливий елемент державної безпеки. Я думаю, Служба безпеки мала б узяти в цьому активну участь і зробити відповідні висновки на майбутнє.

“Молодіжний союз "Наша Україна” – це громадська чи політична організація?

Це Всеукраїнська громадська молодіжна організація, яка у своїх лавах має багато молодих політиків, спортсменів, діячів культури.

Хто може стати її членом?

Будь-який громадянин держави віком після 16 років може приєднатися до лав нашої організації, яка на сьогодні об’єднує близько 14 тисячі членів по всій території України. У нас є регіональні представництва в усіх областях.

Молодіжний союз – це сходинка до великої політики й резерв для поповнення партії "Наша Україна"?

Молодіжний союз – це школа кадрів не тільки для НУ. Це школа кадрів для держави насамперед. Це кваліфіковані молоді держслужбовці, котрі працюватимуть на державу. У нас досить широке представництво молодіжного союзу і в депутатському корпусі, і в органах виконавчої влади. Близько 80% голів регіональних організацій Молодіжного союзу працюють або в органах виконавчої влади місцевого самоврядування, або є депутатами місцевих рад. Це дає можливість сформувати молоде представництво в органах місцевого самоврядування.

Чи можете назвати імена представників Молодіжного союзу, які є в списках НС-НУ?

Юрій Павленко – перший голова нашої організації, Руслан Князевич, Святослав Вакарчук...

Зазвичай при кожній партії є молодіжний союз, принаймні на папері. А наскільки дійова ваша організація?

Молодіжний союз займається не тільки політикою, ми займаємося реалізацією різноманітних проектів - починаючи від соціальних, щодо захисту інтересів молоді і закінчуючи культурно-освітніми й мистецькими заходами. Держава не будується тільки на політиках, вона будується і на спортсменах, на представниках культурної і соціальної сфери. Ми можемо вчинити певні дії, спрямовані, наприклад, проти якихось кадрових призначень у державі. Ми пікетували МВС на початку цього року у зв’язку з призначенням Попкова заступником міністра. Ця людина була причетна до розгону студентів у Сумах 2004 року. Пікетували Секретаріат Президента, вимагаючи розпуску парламенту.

Чи підтримує Молодіжний союз усі ініціативи "дорослої" “Нашої України”?

Молодіжний союз набагато практичніший. Молодь сама по собі є радикальнішою - вона потребує оперативного вирішення всіх питань.

А не виникає жодних розходжень зі старшими колегами? Чи Ви вбачаєте в їхній роботі якісь вади, помилки?

Часто в нас виникають не просто розбіжності, а досить серйозні масштабні дискусії. Починаючи від того, якою має бути молодіжна політика і до ставлення нашого Союзу до тих чи інших реалій у державі. Молодь, яка має членство і в партії НУ, і яка входить до Молодіжного союзу, намагається впливати на державну політику. У нас є відпрацьований механізм співпраці між партією і молодіжним крилом партії: члени президії Молодіжного союзу входять до складу політичної ради партії. Таких у нас близько 10 осіб. Я, наприклад, виконувач обов’язки голови молодіжної організації, одночасно входжу до складу президії ради партії “Наша Україна”. Я можу бути присутнім на всіх політичних засіданнях і брати участь у прийнятті всіх політичних рішень, котрі озвучуються в партії, і в такий спосіб можу демонструвати позицію Молодіжного союзу. Складник виборчої програми блоку НУ-НС в частині реалізації державної молодіжної політики повністю формувався представниками Молодіжного союзу "Нашої України".

Хто фінансує Вашу організацію?

Наша організація фінансується з декількох джерел. Перше джерело – членські внески і спонсорські кошти. Друге джерело – фінансування з боку партії, але воно стосується більше організаційних питань, наприклад, утримання офісу, організаційних структур. І третє джерело – безпосередньо держава. Цього року ми отримали близько 130 тис. грн. від Міністерства сім’ї, молоді та спорту для здійснення своєї статутної діяльності. Проект зовсім не стосується політики, а пов’язаний зі здоровим способом життя громадян, і молоді зокрема.

Розмовляла Анна Ященко