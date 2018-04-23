Чим Литвин схожий на дружину Мюнхгаузена

Відбувся четвертий етап 9 з`їзду Народної партії України...

Пробратися до гардероба було непросто. На всіх поверхах апетитно плямкали бутербродами і спілкувалися делегати з`їзду. Столів було поставлено дуже багато, пригощання було щедрим і недешевим. Воно і зрозуміло, партія-то – Народна.

Дуже душевно пройшов четвертий етап дев`ятого з`їзду Народної партії. Я не стверджуватиму, що він прояснив ситуацію – в яких таких орбітах перебуває Тимошенко щодо Литвина. Віддамо належне Володимиру Михайловичу, у нього унікальна здатність уникати відповідей, нікого при цьому не образивши. З`їзд не прояснив журналістам ситуацію щодо єдності поглядів в керівництві партії на те, якою повинна бути коаліція і яка в ній роль Литвина. Але мені сподобалася загальна тональність і форма проведення заходу. Тут не було стовідсоткової організаційної витримки – обрання рахункової і мандатної комісії з належним підрахунком голосів делегатів, не було «академічного» обрання президії. Замість президії запросили штабістів тих округів, де партія одержала найбільший відсоток голосів. «Подивіться, – звернувся Литвин до залу, – якби всі працювали так, як ці люди, то сьогодні ми б формували коаліцію».

«Та ну, Михалич», – прокоментував хтось з заднього ряду...

Офіційний порядок денний з`їзду: затвердження нового регламенту і статуту, зміна складу керівництва партії. Ну а загалом, звичайний такий післявиборний з`їзд партії, яка прорвалася до парламенту, хоче розповісти, чим займатиметься, обмінятися «вводними» з рядовими членами і подякувати місцевим партійцям.

Володимир Михайлович виступав не дуже довго, підкреслюючи самодостатність і автономність своєї політсили. Ох вже ця солодка золота акція! Почав коротко: «Поздоровляю вас. Ми тут, ми в парламенті, і це не зважаючи на те, що до восьмої вечора 29 вересня нам пророкували: блок Литвина не пройде у Верховну Раду. У кого в списку є ще такі депутати, як у нас? Візьміть по дві сотні будь-якого списку і наших двадцять і порівняйте... Я б наших ні на кого не проміняв. Нам потрібно визначити місце в післявиборних реаліях і позиціонувати себе. Політики розхристані і разбалансовані – так само, як розбалансоване суспільство. Політики намагаються змонтувати майбутнє на підставі своєї убогої уяви і ненаситних потреб. Люди готуються до змін, до гірших змін. У них немає заряду оптимізму і віри. Якщо ми кожного разу переписуватимемо Конституцію, то Україна не матиме перспектив. Нас штовхають, приєднуйтеся, підтримайте відміну мораторію на продаж землі. Чому весь світ кричить Україні: відмініть мораторій? Тому що землі знають ціну. А ті, хто вже все скупив, хоче легалізувати те, що купив тіньовим чином, і вимагає відмінити мораторій. Так навіщо нам освячувати чиїсь дії? Ми повинні робити все, навіть трибуну блокувати, але щоб земля не була розпродана. Нам треба демонструвати солідну позицію, не розмінюватися. Нам потрібна грамотна програма. Ми створюватимемо масовий рух за справедливу зарплату. Не можна, щоб наші олігархи були найбагатшими в Європі при найбіднішому народі.

У нас дві культури для одного народу, дві освіти для одного народу. Тільки нам болить Україна...»

Загалом, виступи як Литвина, так і інших доповідачів, багато в чому повторювали їх програмні погляди і щодо змін до Конституції, і щодо пенсійної реформи.

Видно було, що промовців-керівників обласних організацій до великої сцени не готували.

«Україна помилилася, вона голосувала за красивий імідж і бігборди, – оцінювала кампанію член Уманської організації Галина Кучер. – Україна не права, але це її вибір. Володимире Михайловичу, повертайте мажоритарку і приїжджайте до нас».

Перед прес-конференцією лідера блоку ми вирішили поцікавитися у впливових депутатів, що ж там у їхньої політсили відбувається з Юлією Володимирівною і чи підтримають вони її на посту прем`єра.

Олег Зарубінській, обраний народним депутатом, був категоричним:

«Ми не в траншеях, ми спілкуємося, але мати з нею справу – вибачте... Вона за три дні до виборів бігала по ефірах і говорила – не голосуйте за блок Литвина. А потім бігала за Литвином – то в Академію, то в поліклініку, де йому уколи робили, приєднуйтеся. Тепер ми їм всім потрібні.Вони розуміють, що ні одна, ні інша коаліція без нас не відбудеться».

Сергій Гриневецький також був категоричним: «Та вона пропіарилась на Литвині. Ніяких домовленостей не було».

Михайло Сирота: «Нічого не знаю, я на зустрічі не був».

Сам Володимир Михайлович сказав, що говорив з Тимошенко про політику, про життя, про погоду, про те, як розблокувати діяльність робочої групи. Він також сказав, що нікому нічого не винен і що не жив у кредит.

Питання і відповідь щодо спікерських амбіцій Литвина нагадало мені сцену про розлучення з фільму про барона Мюнхгаузена. «Про що говорить Якобіна?» – питає Мюнхгаузен–Янковський у слухача. «Барона криє». – «І чого хоче?» – «Щоб не кидав». Так і Володимир Михайлович говорить, що посади його не цікавлять. Але при цьому заявляє, що його блок не долучиться до коаліції, це принизливо, і що вони, якщо і формуватимуть коаліцію, то на правах рівноправного партнерства. І то, якщо, зрозуміло, порозуміються щодо стратегічних бачень розвитку держави і економіки. І щоб без ніякого квотного принципу розподілу посад, тому що за квотами політики протягують тих, хто уміє красти.

«А що таке рівноправне партнерство? Чи означає це, що вже існуючий коаліційний договір НУ–НС–БЮТ переглядатиметься і попередній розподіл посад, вже опублікований в Інтернеті, між цими політсилами також буде переглянуто?» – поцікавилася я у Литвина.

«Все формуватиметься після ухвалення присяги. Коли все буде узгоджено, будуть знайдені компроміси, то ми візьмемо участь у підписанні угоди. Але це не просте входження, це спільна робота», – відповів Володимир Михайлович.

Загалом, на те, що процес переговорів якось рухається і ми наближаємося до першої сесії новообраної Ради, говорять скоріше такі супутні події, як заплановане на понеділок засідання робочої групи, і отримання новообраними парламентарями тимчасових посвідчень депутатів. А чи обійдеться перша сесія без сюрпризів – учасники процесу прогнозувати поки не беруться.

Маша Міщенко