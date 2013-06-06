У Верховній Раді почалася бійка

У Верховній Раді України відбувається сутичка між депутатами від опозиції та парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від опозиції намагаються прорватися через ряди Партії регіонів до місця, де веде засідання голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

На даний час в великому проході сесійній залі зіштовхнулися народні депутати від опозиції та ПР і стоять одні біля одного, намагаючись витиснути один одного: «регіонами» - опозиціонерів на свої місця, а опозиціонери - зайняти територію, де розміщується фракція ПР.

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В той же час Рибак продовжує засідання парламенту, відбувається обрання суддів місцевих судів.