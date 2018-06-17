Тарасюк, Жванія, Стецьків та інші не на жарт образилися на Балогу

У Верховній Раді оголосили про створення демократичної коаліції, до якої увійшло 227 депутатів фракції НУ–НС і БЮТ. Чи відбулася коаліція? Подивимося у вівторок. Саме до вівторка під радісне улюлюкання регіоналів (типу: бачите, коаліцію створили, а спікера-то не висунули!) Роман Зварич, народний депутат від НУ–НС, який вів пленарне засідання, оголосив перерву. Скажіть, звернулася я до Зварича в кулуарах, а чому все-таки Іван Плющ не став членом демократичної коаліції?

– Ми все одно можемо і повинні залучати Івана Степановича до роботи у фракції, – ухильно сказав депутат. – У нього колосальний досвід, і його перебування у фракції особисто мені робить честь. Я міг би запитати його, чому він не увійшов в демкоаліцію. Міг би, але не наполягаю на поясненнях, тому що він має право на свою позицію. Але все, що я сказав, стосується тільки одного Плюща, а не решти членів фракції, які затягували з підписанням зобов`язання.

Не чіпатимемо Плюща, тим більше що сама Тимошенко ніжно з ним напівобнялася в проході до зали, можливо, демонструючи повагу до його думки.

Захотів залишитися в прихильниках широкої коаліції, залишився – в його віці недобре так швидко міняти погляди. Навіть, якщо це погляд на формат коаліції. Врешті-решт, якщо голосувати буде так, як вирішила більшість, йому пробачать його «особливу думку».

Повертаючись до подій вчорашнього дня. Сім чоловік, які не підписували зобов`язання вступити в коаліцію демсил, учора підписали його після зустрічі з Віктором Андрійовичем. Спостерігала, як сьогодні двох непідписантів Ігоря Кріля і Василя Петьовку журналісти намагалися допитати, чи прислали їм текст коаліційної угоди (раніше вони мотивували своє непідписання тим, що нібито не бачили тексту угоди. – Авт.) і які ж аргументи знайшов для них Президент. Ігор Іванович сором`язливо відбивався і намагався швидше пройти в зал.

Розповідають, що на ранковому закритому засіданні фракції НУ–НС її члени дуже жорстко вимагали від Петьовки і Кріля здати мандати.

– Скажіть, – звернулася я до Миколи Оніщука, депутата від НУ–НС, який до вчорашнього дня фігурував серед непідписантів угоди, – тим, що ви потрапили в прохідну частину списку НУ–НС, ви багато в чому зобов`язані Вячеславу Кириленку. Не підписуючи зобов`язання, ви грали проти нього. Ви підігравали главі Секретаріату Віктору Балозі?

– Моє особисте ставлення до Вячеслава Анатолійовича не змінилося. Я ставлюся до нього з глибокою пошаною. Але мені здається, що деякі з молодих депутатів нашої фракції забули, хто зіграв одну з ключових ролей під час весняної кризи, завдяки кому були досягнуті домовленості щодо проведення виборів. Не можна ставити під сумнів роль Віктора Балоги у врегулюванні кризи. Я не виступав за Секретаріат, я виступав за гармонізацію відносин з Секретаріатом і, якщо хочете, за триєдиність глави держави, фракції і Секретаріату у всіх аспектах політики – починаючи від створення коаліційної угоди і закінчуючи кадровими питаннями.

– Сьогодні на засіданні фракції Борис Тарасюк зажадав відставки Балоги. Ви підтримуєте цю вимогу?

– Я думаю, що це не Борису Івановичу вирішувати.

До речі, запитання про те, чи підніматиметься тема відставки глави президентського Секретаріату, ми задавали практично всім депутатам від НУ–НС.

– Думаю, так, – абсолютно упевненим тоном відповів Давид Жванія.

– Не сумніваюся, що це розглядатиметься на політраді, – сказав Олександр Омельченко.

Дуже розійшовся самоборонець Тарас Стецьків.

– Перед тим, як почати роботу, ми повинні, просто зобов`язані покарати винних. Люди, які не підписували до вчорашнього дня угоду, дискредитували фракцію, давали привід обливати нас брудом. І вони повинні бути покарані!

– Але ж вони просто рядові виконавці чужої волі?

– Іноді рядових виконавців треба карати в першу чергу.

– А Віктора Івановича захочете «відставити»?

– Думаю, так.

Загалом, у всій цій історії, хочеться віддати належне Вячеславу Кириленку. Його можуть називати «попелюшкою» і докоряти відсутністю харизми, але вже другий раз він відмовляється від своїх домагань в ім`я, пробачте, інтересів партії. Перший раз відмовився від першого номера у виборчому списку НУ–НС. Зробив це, нагадаю, зовні легко, тут же виступивши на спільній з Юрієм Луценком прес-конференції і знявши тему. Другий раз – зараз. Навіть, маючи підтримку фракції, він узяв самовідвід від претензій на спікерство, не роблячи тему своїх кадрових домагань предметом боротьби і таким чином просто рятуючи «обличчя» фракції.

До речі, чомусь дуже не в дусі була регіоналка Раїса Богатирьова. Вона під шумок цих коаліційних проблем сама дуже розраховувала «порулити» парламентом.

На ранковому засіданні фракції НУ–НС на пост спікера був запропонований Арсеній Яценюк. Чи підтримає Арсенія Петровича фракція? Чия він кандидатура – того ж Віктора Івановича чи все-таки Віктора Андрійовича? Чи не подзвонить Віктор Іванович з проханням: Сеню, не поспішай. Чи не виконує Арсеній Петрович роль такого «попереднього» кандидата, після провалу якого буде поставлено питання про спікерство, скажімо, Юрія Єханурова або кого-небудь ще (що також передбачалося аналітиками)? Всі ці запитання ми ставили членам фракції НУ–НС і одержували полярні відповіді. Найдипломатичніша з них: дайте Арсенію Петровичеві прилетіти з Мадрида (він перебував там з візитом в статусі глави МЗС. – Авт.) і пройти обговорення на фракції.

– Ну, не кривдьте Президента, – дорікнув нам член НУ–НС Віктор Тополов, – Арсеній Петрович стовідсотково його ініціатива.

Всі опитані нами депутати новоствореної коаліції вважають, що два найважчі випробування більшості ще попереду – голосування за спікера і прем`єр-міністра. Оптимістичніше налаштований БЮТ. Люди Тимошенко, до речі, готові прийняти будь-яку кандидатуру від НУ–НС на пост спікера.

– Ну, припустимо, що ви перемогли. А як ви працюватимете з 227 голосами? – запитала я бютівця Андрія Шкіля.

– Не треба хвилюватися, – відповів Шкіль. – Дайте нам перемогти, голосувати буде кому.

Звучить обнадійливо.

Маша Міщенко