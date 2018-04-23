Готуйте валер`янку: інфляція у листопаді

Украй високою виявилася інфляція і в листопаді. Як повідомив учора Держкомстат, індекс споживчих цін склав минулого місяця 102,2%, у січні-листопаді 2007 року – 114,2%, а річний (листопад 2007 року до листопада 2006) – 115,2%.

Так вийшло, що місячна інфляція у розмірі 2,2% була в нинішньому році вже тричі: у червні, у вересні і тепер, ось, в листопаді. Але найгіршою за значенням з трьох цих однакових інфляцій є саме листопадова. Оскільки зростання споживчих цін на 2,2% в листопаді відбулося після рекордної інфляції в жовтні - 2,9% (інфляція в травні і в серпні дорівнювала по 0,6%) . Отже, інфляція всього за два останні місяці досягла майже 5,2%.

Вищою за цей показник інфляція в жовтні-листопаді була лише в далекому 1998 року – але те був період фінансової кризи, коли відбувався обвал гривні. За зростанням споживчих цін безпосередньо в листопаді цього року оновлено восьмилітній рекорд (у листопаді 1999 року – 102,9%), по річній інфляції – семирічний рекорд (інфляція в 2000 році – 25,8%). Таким чином, інфляція в 2007 році встановила «рекорди» нинішнього сторіччя і тисячоліття.

Минулого місяця продовольчі товари подорожчали на 2,3% - що менше, ніж в жовтні (4,0%). Але особливо прискорено відбулося в листопаді зростання цін на непродовольчі товари – на 2,3% проти 1,5% в жовтні, істотніше подорожчали і послуги – на 1,3% проти 0,5% в жовтні.

Пояснюється так відносно невисоке зростання цін на продукти харчування в листопаді їх зниженням по ряду позицій. Подешевшали минулого місяця: м`ясо і м`ясопродукти – на 0,7%, яйця – на 1,0%, соняшникова олія – на 2,3%, картопля – на 1,0%. У той же час, дуже сильно підвищилися ціни: на хліб – на 4,1%, на молоко – на 8,1%, на сир – на 8,5%, на масло – на 6,1%, на фрукти – на 8,3%

Стрибок цін на непродовольчі товари і послуги в листопаді був викликаний істотним подорожчанням: тарифів на гарячу воду і опалення – на 10,6%, тарифів на каналізацію – на 2,5%, автомобільного пального і матил – на 9,1%.

Найбільше виросли ціни на наступні види товарів і послуг (%):

Найменування товару, послуги Індекс споживчих цін в листопаді до жовтня Індекс споживчих цін з початку 2007 року Індекс споживчих цін за рік (до листопада 2006 р.) Хліб 104,1 115,4 116,1 Макаронні вироби 102,0 117,6 119,0 Борошно 103,1 134,3 136,0 Молоко 108,1 138,2 145,5 Сир 108,5 133,4 137,1 Яйця 99,0 141,9 149,8 Масло вершкове 106,1 139,0 143,0 Олія соняшникова 97,7 169,1 168,6 Фрукти 108,3 149,8 154,3 Овочі, включаючи картоплю 101,3 124,5 130,3 Квартплата 101,1 122,4 129,4 Каналізація 102,5 114,9 118,0 Вода 101,3 113,8 118,6 Гаряча вода, опалення 110,6 112,6 118,3 Автомобільне пальне і мастила 109,1 131,2 127,8 Пасажирський залізничний транспорт 100,0 107,0 115,9 Освіта 100,3 115,6 115,8 Ресторани і готелі 102,1 114,7 115,7

Ціни на всі товари і послуги, наведені в найправішому стовпчику таблиці (за рік), – вищі за річну інфляцію (15,2%). А це, за винятком всього декількох позицій, продукти харчування, які споживають найбільш вразливі в матеріальному плані верстви українського населення. Отже, найсильніше ця інфляція зачепила саме бідних людей, що витрачають на харчування більше 60% (це середній показник по країні) сімейного бюджету.

Втім, така висока інфляція вельми неприємна і для громадян з середнім достатком, які мають збереження в комерційних банках. Їм зараз належить підраховувати свої втрати, адже інфляція в 2007 році напевно перевищить 16%. Найбільший збиток зазнають ті, хто зберігав гроші на депозитах в доларах. Оскільки ставки в доларах не перевищують в різних банках більше, ніж 10-12% річних. Доларові заощадження на депозитах знеціняться в нинішньому році на 4-6%.

Останніми роками зберігали від інфляції свої гроші українці, які розміщували їх на гривневі депозити. У деяких не крупних банках депозитні ставки в гривнях доходили до 15-16% річних, що вище, ніж інфляція в 2006 році – 11,7%, або в 2005 році – 10,3%. Проте в 2007 році перестало виправдовувати себе вкладення грошей на банківські депозити навіть у гривні. У зв`язку з чим потрібно серйозно задуматися банкірам і, зокрема, НБУ.

Треба сказати, що продовольчі товари подорожчали цього року в багатьох країнах світу – у зв`язку з несприятливими погодніми умовами і деякими іншими обставинами. Але в тих державах, де доходи населення вищі, продукти харчування становлять меншу частку в споживчому кошику. І тому навіть при однаковому зростанні цін на продукти харчування, загальна інфляція виявляється там нижчою, ніж в Україні.

Так, в країнах ЄС частка продуктів харчування становить лише близько 15% поточних витрат домогосподарств. І, хоча багато продуктів у них також значно подорожчали в нинішньому році, інфляція за 12 місяців в ЄС лише трохи перевищує 2,5%. Що, втім, викликає велику стурбованість урядів європейських держав – оскільки «комфортною» у них вважається річна інфляція не вище 2%.

У сусідній Росії інфляція в листопаді і з початку 2007 року також досить висока, але все таки нижча, ніж в Україні. За даними Росстата, індекс споживчих цін в листопаді дорівнював 101,2%, а з початку року – 110,6%. Хоча уряд РФ спочатку планував інфляцію за рік 8%, а потім підвищив прогноз до 10,5-11,0%.

Уряд же Януковича помилився в своїх прогнозах більш ніж в два рази. У проекті держбюджету-2007 інфляція закладалася у розмірі 7,5%. Потім міністр економіки Анатолій Кинах кілька разів підвищував прогнозну планку інфляції – 8-9%, потім 10%, потім 12%. Але тепер уже очевидно, що навіть останній його прогноз, озвучений в кінці листопада, – про річну інфляцію не більше 14,5% - також не виправдається.

Мали рацію Віктор Пинзеник і інші експерти, що передбачали інфляцію в Україні більше, ніж 15%.

У зв`язку з такою високою інфляцією в листопаді виявилася марною робота уряду Януковича по перерахунку макроекономічних показників в проекті держбюджету на 2008 рік, виконана не так давно. Втім, нові розрахунки все одно довелося б робити у зв`язку з тим «сюрпризом», який підніс на цьому тижні «Газпром» з новими цінами на газ для України на майбутній рік – 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. Уряд же оперував в своїх розрахунках ціною в 160 дол. за 1 тис. куб. м.

Мабуть, нові державні економічні кошториси на 2008 рік складатиме вже новий уряд України. Залишається лише поспівчувати йому у зв`язку з такою інфляційною спадщиною від Кабміну Януковича.

Юрій Глухов