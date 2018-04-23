Готуйте валер`янку: інфляція у листопаді
Уряд Януковича помилився в своїх прогнозах більш, ніж у два рази... За зростанням споживчих цін у листопаді оновлено восьмилітній рекорд... Мав рацію Віктор Пинзеник...
Украй високою виявилася інфляція і в листопаді. Як повідомив учора Держкомстат, індекс споживчих цін склав минулого місяця 102,2%, у січні-листопаді 2007 року – 114,2%, а річний (листопад 2007 року до листопада 2006) – 115,2%.
Так вийшло, що місячна інфляція у розмірі 2,2% була в нинішньому році вже тричі: у червні, у вересні і тепер, ось, в листопаді. Але найгіршою за значенням з трьох цих однакових інфляцій є саме листопадова. Оскільки зростання споживчих цін на 2,2% в листопаді відбулося після рекордної інфляції в жовтні - 2,9% (інфляція в травні і в серпні дорівнювала по 0,6%) . Отже, інфляція всього за два останні місяці досягла майже 5,2%.
Вищою за цей показник інфляція в жовтні-листопаді була лише в далекому 1998 року – але те був період фінансової кризи, коли відбувався обвал гривні. За зростанням споживчих цін безпосередньо в листопаді цього року оновлено восьмилітній рекорд (у листопаді 1999 року – 102,9%), по річній інфляції – семирічний рекорд (інфляція в 2000 році – 25,8%). Таким чином, інфляція в 2007 році встановила «рекорди» нинішнього сторіччя і тисячоліття.
Минулого місяця продовольчі товари подорожчали на 2,3% - що менше, ніж в жовтні (4,0%). Але особливо прискорено відбулося в листопаді зростання цін на непродовольчі товари – на 2,3% проти 1,5% в жовтні, істотніше подорожчали і послуги – на 1,3% проти 0,5% в жовтні.
Пояснюється так відносно невисоке зростання цін на продукти харчування в листопаді їх зниженням по ряду позицій. Подешевшали минулого місяця: м`ясо і м`ясопродукти – на 0,7%, яйця – на 1,0%, соняшникова олія – на 2,3%, картопля – на 1,0%. У той же час, дуже сильно підвищилися ціни: на хліб – на 4,1%, на молоко – на 8,1%, на сир – на 8,5%, на масло – на 6,1%, на фрукти – на 8,3%
Стрибок цін на непродовольчі товари і послуги в листопаді був викликаний істотним подорожчанням: тарифів на гарячу воду і опалення – на 10,6%, тарифів на каналізацію – на 2,5%, автомобільного пального і матил – на 9,1%.
Найбільше виросли ціни на наступні види товарів і послуг (%):
|Найменування товару, послуги
|Індекс споживчих цін в листопаді до жовтня
|Індекс споживчих цін з початку 2007 року
|Індекс споживчих цін за рік (до листопада 2006 р.)
|Хліб
|104,1
|115,4
|116,1
|Макаронні вироби
|102,0
|117,6
|119,0
|Борошно
|103,1
|134,3
|136,0
|Молоко
|108,1
|138,2
|145,5
|Сир
|108,5
|133,4
|137,1
|Яйця
|99,0
|141,9
|149,8
|Масло вершкове
|106,1
|139,0
|143,0
|Олія соняшникова
|97,7
|169,1
|168,6
|Фрукти
|108,3
|149,8
|154,3
|Овочі, включаючи картоплю
|101,3
|124,5
|130,3
|Квартплата
|101,1
|122,4
|129,4
|Каналізація
|102,5
|114,9
|118,0
|Вода
|101,3
|113,8
|118,6
|Гаряча вода, опалення
|110,6
|112,6
|118,3
|Автомобільне пальне і мастила
|109,1
|131,2
|127,8
|Пасажирський залізничний транспорт
|100,0
|107,0
|115,9
|Освіта
|100,3
|115,6
|115,8
|Ресторани і готелі
|102,1
|114,7
|115,7
Ціни на всі товари і послуги, наведені в найправішому стовпчику таблиці (за рік), – вищі за річну інфляцію (15,2%). А це, за винятком всього декількох позицій, продукти харчування, які споживають найбільш вразливі в матеріальному плані верстви українського населення. Отже, найсильніше ця інфляція зачепила саме бідних людей, що витрачають на харчування більше 60% (це середній показник по країні) сімейного бюджету.
Втім, така висока інфляція вельми неприємна і для громадян з середнім достатком, які мають збереження в комерційних банках. Їм зараз належить підраховувати свої втрати, адже інфляція в 2007 році напевно перевищить 16%. Найбільший збиток зазнають ті, хто зберігав гроші на депозитах в доларах. Оскільки ставки в доларах не перевищують в різних банках більше, ніж 10-12% річних. Доларові заощадження на депозитах знеціняться в нинішньому році на 4-6%.
Останніми роками зберігали від інфляції свої гроші українці, які розміщували їх на гривневі депозити. У деяких не крупних банках депозитні ставки в гривнях доходили до 15-16% річних, що вище, ніж інфляція в 2006 році – 11,7%, або в 2005 році – 10,3%. Проте в 2007 році перестало виправдовувати себе вкладення грошей на банківські депозити навіть у гривні. У зв`язку з чим потрібно серйозно задуматися банкірам і, зокрема, НБУ.
Треба сказати, що продовольчі товари подорожчали цього року в багатьох країнах світу – у зв`язку з несприятливими погодніми умовами і деякими іншими обставинами. Але в тих державах, де доходи населення вищі, продукти харчування становлять меншу частку в споживчому кошику. І тому навіть при однаковому зростанні цін на продукти харчування, загальна інфляція виявляється там нижчою, ніж в Україні.
Так, в країнах ЄС частка продуктів харчування становить лише близько 15% поточних витрат домогосподарств. І, хоча багато продуктів у них також значно подорожчали в нинішньому році, інфляція за 12 місяців в ЄС лише трохи перевищує 2,5%. Що, втім, викликає велику стурбованість урядів європейських держав – оскільки «комфортною» у них вважається річна інфляція не вище 2%.
У сусідній Росії інфляція в листопаді і з початку 2007 року також досить висока, але все таки нижча, ніж в Україні. За даними Росстата, індекс споживчих цін в листопаді дорівнював 101,2%, а з початку року – 110,6%. Хоча уряд РФ спочатку планував інфляцію за рік 8%, а потім підвищив прогноз до 10,5-11,0%.
Уряд же Януковича помилився в своїх прогнозах більш ніж в два рази. У проекті держбюджету-2007 інфляція закладалася у розмірі 7,5%. Потім міністр економіки Анатолій Кинах кілька разів підвищував прогнозну планку інфляції – 8-9%, потім 10%, потім 12%. Але тепер уже очевидно, що навіть останній його прогноз, озвучений в кінці листопада, – про річну інфляцію не більше 14,5% - також не виправдається.
Мали рацію Віктор Пинзеник і інші експерти, що передбачали інфляцію в Україні більше, ніж 15%.
У зв`язку з такою високою інфляцією в листопаді виявилася марною робота уряду Януковича по перерахунку макроекономічних показників в проекті держбюджету на 2008 рік, виконана не так давно. Втім, нові розрахунки все одно довелося б робити у зв`язку з тим «сюрпризом», який підніс на цьому тижні «Газпром» з новими цінами на газ для України на майбутній рік – 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. Уряд же оперував в своїх розрахунках ціною в 160 дол. за 1 тис. куб. м.
Мабуть, нові державні економічні кошториси на 2008 рік складатиме вже новий уряд України. Залишається лише поспівчувати йому у зв`язку з такою інфляційною спадщиною від Кабміну Януковича.
Юрій Глухов