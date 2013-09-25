Кожара: МЗС не вів переговори з Німеччиною про лікування Тимошенко

Про це в інтерв'ю Forbes.ua заявив глава МЗС України Леонід Кожара.

На тему: Німеччина не наполягатиме на звільненні Тимошенко для підписання Угоди - джерело

"Я не знаю про такі переговори, зокрема з урядом Німеччини. Моє міністерство в них не брало участь, і навіть мови про це ніколи не вело", - повідомив він.

Нагадаємо, українська влада планує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" у листопаді цього року.

Раніше ЄС висунув ряд умов для підписання цього документа, серед яких було вирішення питання "політичного мотивованого правосуддя", символом якого європейські політики вважають "справу Тимошенко".

Як повідомляв УНІАН, виступаючи в дискусіях 20 вересня на Ялтинській конференції з приводу ситуації навколо звільнення Тимошенко, Янукович сказав: "Поки ми не сказала ні "так", ні "ні". Відповідь має бути в площині, яка б дозволила в законодавчому полі знайти рішення ".