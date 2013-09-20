У Януковича поки немає відповіді щодо Тимошенко, але час до саміту у Вільнюсі - є

Як передає кореспондент УНІАН, про сказав Президент України Віктор Янукович, виступаючи на 10-й Ялтинській щорічній зустрічі.

“Поки ми не сказала ні “так”, ні “ні”. Відповідь повинна бути в площині, яка б дозволила в законодавчому полі знайти рішення”, - сказав Янукович, відповідаючи на запитання лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка, чи готовий він виконати обіцянку, виконати всі критерії, необхідні для підписання Угоди про асоціацію, в тому числі і припинити політичні переслідування, звільнивши Тимошенко.

Янукович наголосив, що це - дуже складне питання. Він знову нагадав, що газові угоди, підписані Тимошенко, завдали великої шкоди державі, і країна досі платить найвищу ціну на газ в Європі.

Також він нагадав, що сьогодні в судах знаходяться й інші справи щодо Тимошенко, по яким ще не винесено рішення.

“На них сьогодні треба також дати відповідь, Україні також завдано великих збитків. Я не буду говорити - які, це повинні сказати суди, і повинні їх розглянути”, - сказав Президент.

Він додав, що Україна сьогодні намагається знайти відповідь по такому складному питанню, як “питання Тимошенко”: “Ми намагаємось і шукаємо, яким чином підійти до цього найскладнішого питання по відношенню до Тимошенко”, - сказав Янукович.

Він висловив вдячність Місії Кокса-Квасневського, які спільно з Україною сьогодні шукають вихід з цієї ситуації.

“Якщо б вона була дуже проста, було б просте питання і дуже проста відповідь, це питання дуже непросте. Тому у нас ще є час і ми будемо, згідно з планом, який є, працювати”, - сказав Президент.

На тему: Яценюк чекає від Януковича рішення стосовно Тимошенко до 30 вересня

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому сьогодні, 20 вересня, інтерв'ю колишній Президент Польщі і учасник спеціальної моніторингової місії Європейського парламенту Олександр Кваснєвський заявив, що справа засудженої до семи років в'язниці за укладення газового контракту з Росією екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко залишається найбільшою перешкодою для підписання Угоди про асоціацію України з Європейським союзом.

Нагадаємо, українська влада планує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" в листопаді цього року.

Раніше ЄС висунув ряд умов для підписання цього документа, серед яких було вирішення питання "політичного мотивованого правосуддя", символом якого європейські політики вважають "справу Тимошенко".

Сьогодні в Ялті Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив журналістам, що питання Тимошенко залишається важливим для Європи, але не є вирішальним для підписання Угоди про асоціацію з Україною.

Фюле відповів, що Європа бачить наміри української влади знайти вирішення цього питання, тому подібних сигналів немає. Також він сказав, що не слід спекулювати темою Тимошенко в питанні євроінтеграції України і слід дочекатися остаточного результату місії Кокса-Кваснєвського.

Керівники Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс і Олександр Кваснєвський відзвітують про перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом 30 вересня. Рада Європейського Союзу ухвалюватиме рішення 21 жовтня.