Німеччина не наполягатиме на звільненні Тимошенко для підписання Угоди - джерело

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

Він нагадав, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС на засіданні 10 грудня 2012 року висунули три важливі умови для підписання угоди.

“Ці висновки – база для підписання угоди. Одна з частин цього – реформування юридичної системи, і це стосується і справи Тимошенко, яка є дуже символічною”, - сказав співрозмовник агентства.

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Водночас відповідаючи на запитання щодо того, чи означає це, що Німеччина наполягатиме на звільненні Тимошенко, як передумови до підписання угоди, дипломат запропонував пригадати висновки Ради ЄС.

“Я не думаю, що ім’я Тимошенко є в умовах, висунутих Радою закордонних справ минулого року. Я не читав цього прізвища там”, - сказав він.

Разом з тим голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок висловив в розмові з кореспондентом УНІАН переконання в тому, що Тимошенко має бути звільнена ще до схвалення рішення про підписання Угоди про асоціацію.

“Про це мені говорили Президент Литви Даля Грібаускайте, міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле в Ялті. Нічого не змінилося із суботи”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про Угоду про асоціацію в 2007 році, і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною за умови рішучих дій та відчутного прогресу у реформі виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та реформ у судовій сфері.