Посол ЄС вважає, що Кремль блефує з прогнозами, боячись успіху України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський в ході міжнародної конференції «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: виклики і можливості», що проходить у Києві.

«Останніми тижнями ми чули прогнози про крах економіки, про дефолт, я був дуже вражений тим, що в українському уряді швидко зрозуміли, що це багато в чому неправильні прогнози», - сказав Томбінський.

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«Причини таких прогнозів в тому, що люди, які такі прогнози висловлюють, бояться того, що асоціація буде успішною і що не буде місця для чорних сценаріїв, як для України, так і ЄС», - заявив він.

При цьому Томбінський наголосив, що сам по собі шлях асоціації з ЄС несе багато викликів, але й вирішує багато проблем.

«Асоціація – це не тільки вільна торгівля. Це ще й розвиток ділового клімату. Якщо він буде неприйнятний для українців, українського бізнесу, він не буде цікавий для інших інвесторів. ЗВТ може дати вихід і вирішення багатьох проблем», - наголосив Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, раніше у вересні помічник Президента Російській Федерації Сергій Глазьєв зазначав, що асоціація з Європейським Союзом може спровокувати дефолт України, і Європі буде потрібно не менш як 35 млн. дол. для того, щоб запобігти краху української економіки.

23 вересня прем'єр-міністр України Микола Азаров назвав безпідставними негативні прогнози російських експертів щодо ситуації в українській економіці.