Медведєв лякає Україну долею Греції або Кіпру

Керівництво України визнало, що готове розвивати відносини з Митним союзом лише в тій частині, яка не суперечить договору про асоційоване членство в ЄС, зазначив Медведєв, виступаючи на зустрічі з Радою палати Ради Федерації. "Нарешті наші партнери сказали гранично відверто, що вони будуть це робити лише в частині, що не суперечить їх зобов'язанням перед Євросоюзом. А це означає, що жодних шансів для того, щоб вступити до Митного союзу, після цього не залишиться", - заявив прем'єр-міністр РФ.

"Це вибір, про який наші партнери повинні відверто сказати народу України: "Ви знаєте, ми вважаємо, що для нашої країни набагато корисніше сьогодні створити такий альянс із Європою. Після цього у нас все буде добре, і ми розвиватимемося як інші європейські країни, приміром, як Греція, як Кіпр, або як деякі інші держави", - сказав Медведєв, повідомляє РИА «Новости».

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"На жаль, вони говорять трохи інакше - вони говорять, що ми зможемо легко поміститися на двох стільчиках, і там і там зможемо сидіти, отримувати переваги й від того, й від іншого", - зазначив він. "Не вийде, не потрібно обдурювати людей", - зазначив Медведєв.

Агентство нагадує, що влада України неодноразово заявляла, що готова й до інтеграції з ЄС, й до співпраці з Митним союзом. Зокрема, прем'єр-міністр України Микола Азаров у понеділок вкотре заявив, що вважає помилковим нав'язування країні лише одного вектора інтеграції - або в Митний союз, або в ЄС.

Нагадаємо, уряд України 18 вересня схвалив проект угоди з Євросоюзом про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Підписати цей документ Київ розраховує в листопаді в рамках саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі.