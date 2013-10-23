ЗМІ: Маркова відправили до Києва (фото, відео)

Як повідомляє ТСН, до самого ранку прихильники Маркова тримали в облозі обласний осередок міліції. Правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі. Так звана "зачистка" відбулася близько 4-ї години ранку – бійці спецпідрозділу МВС "Беркут" зі щитами та палицями відтіснили протестувальників від головного входу. У цей момент з іншого боку під'їхали автозаки, в один з них посадили Маркова і відправили до Києва.

Перед цим, близько 3.00 затриманий викликав з будівлі обласної міліції карету швидкої допомоги. Його рідний брат повідомив протестувальникам, що Маркову стало зле, і в супроводі двох лікарів намагався потрапити всередину. Однак майже півгодини переговорів з міліцію нічого не дали і лікарям довелося поїхати.

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За годину мітингувальників взяли в облогу спецпризначенці та почали відтісняти їх від входу. «Беркутівці» відтягнули позашляховик дружини Маркова, яким були заблоковані головні ворота.

За неофіційною інформацію, депутату обласної ради міліціонери зламали палець.

Як повідомляв УНІАН, Маркову інкримінують організацію та вчинення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам’ятника Катерині ІІ. 22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його затримано.

У жовтні 2012 року лідер партії «Родіна» Марков та заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко (Партія регіонів) балотувалися до Верховної Ради в одномандатному окрузі № 133 у Київському районі Одеси. Марков переміг, набравши 26,6% голосів виборців. Гончаренко був на другому місці з 20,46% голосів. Всього Марков одержав 22349 голосів, а Гончаренко – 17189. Різниця між ними становила 5160 голосів.

12 вересня 2013 року Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію народного депутата Маркова. Суд визнав доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі № 133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова. Авторами позову до ЦВК є троє осіб, зокрема екс-депутат Юрій Кармазін.