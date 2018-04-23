Депутат Київради Андрієвський: ”Черновецький - хитрий і небезпечний супротивник”

Депутат Київради Дмитро Андрієвській оцінює сьогоднішню ситуацію в Києві як вельми складну. На думку депутата, після п`яти років керівництва містом нинішньої команди мера, жити в столиці буде не тільки не комфортно, а й небезпечно. Адже керівництво Києва думає зовсім не про розвиток міста. Воно зайняте розподілом міських земель і перерозподілом комунальної власності. Тому і необхідна зміна керівництва Києва. Вивести столицю з системної кризи, упевнений Д.Андрієвській, може тільки людина нового мислення. А в проведенні дострокових виборів мера Києва і Київради головну роль повинні зіграти парламентські політичні сили, які декларували на минулих виборах необхідність цього кроку.

"БЮДЖЕТ НЕДООТРИМАЄ ДО КІНЦЯ РОКУ БІЛЬШЕ МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ" Дмитро Йосиповичу, з чим столиця входить у Новий рік? Скажімо, як Ви прокоментуєте той факт, що за підсумками дев`яти місяців міський бюджет недовиконаний на 273 мільйони гривень? Де візьме місто ці гроші? Чи ця сума неістотна на тлі 18 млрд. грн. всього столичного бюджету, про що говорить керівництво міста?

Йдеться не про 237 млн. грн., сума значно більша. Наприклад, у бюджеті було заплановано 500 млн. доларів зовнішніх запозичень. Фактично ж на сьогодні одержано 250 млн. доларів. Тобто, бюджет недоотримає до кінця року більше мільярда гривень. І ще 300 млн. грн. тих, по яких було проведено коригування. Тобто недовиконання бюджету становитиме вже понад півтора мільярди гривень.

При цьому міськадміністрація каже про те, що у нас все гаразд. Аргументи такі: ми сформували бюджет «із завищенням», не були забезпечені відповідною документацією деякі програми, зокрема, щодо будівництва. Тому, мовляв, бюджет і коригується на цю суму, тобто неосвоєні гроші знімаються. Здавалося б, у чому трагедія? Планували розвиватися, не вийшло. Але давайте подивимося на проблему уважніше. Збій стався по капіталовкладеннях в сферу медицини. Саме там не було проектної документації. Виходить, про це адміністрація дізналася тільки в листопаді? А чим вона займалася 11 місяців? Чому не працювала над тим, щоб документацію оформити? Адже капіталовкладення – це реальні інвестиції в розвиток інфраструктури, в майбутнє міста.

За всім зазначеним стоять системні міські проблеми, і їх нагромажується дедалі більше. Тому впевнений, що недовиконання бюджету – дуже тривожний сигнал. По-перше, він свідчить про те, що міська влада не визначила для себе пріоритети розвитку столиці. Отже, місто не розвивається системно. По-друге, киянам навіюється думка, що нічого страшного. Ну, запланували 18 мільярдів, а одержали 17. Які проблеми? Мільярд туди, мільярд сюди.

Але, погодьтеся, при невиконанні бюджету в місті все ж таки проводиться спрямована політика допомоги малозахищеним верствам населення. Чималу частину киян це влаштовує...

Справді, за Леоніда Черновецького рівень соціального захисту киян дещо зріс. При цьому розширено і контингент, якому надається фінансова допомога. Люди одержують по 50, по 100 грн, і одержують їх регулярно. Безумовно, таку підтримку треба зберігати, і сьогодні жодна політична сила в місті, зокрема опозиція, проти такої політики не заперечує.

Але подивіться, що відбувається: на сесії Київради 1 жовтня було перерозподілено близько 3 тис. га землі – майже 4% міських ресурсів. Віднімемо 1 тис. га, де є власність і де давно були оформлені документи. Залишається 2 тис. га. Якщо перерахувати вартість цієї землі за ринковими цінами, то з`ясовується, що міський бюджет втратив мільярди доларів. Іншими словами, люди, яким сьогодні дали по 100 грн., реально втратили багаторічну перспективу. Адже соціальний захист повинен полягати не тільки в прямих платежах, а й у розвитку міської інфраструктури: транспорту, медицини, освіти.

"БАГАТО ЗЕМЛІ ВИДАВАЛОСЯ СТУДЕНТАМ..." Ви згадали про сесію Київради 1 жовтня, коли були роздані тисячі гектарів. Зокрема, ЗМІ писали про заповідні землі, передані обслуговуючим будівельним кооперативам на незрозумілих підставах, за незрозумілими схемами...

Проблема в тому, що вся інформація про цю сесію поки що неофіційна. Навіть депутати не мають офіційних документів. Я оформив депутатський запит з вимогою надати мені документи одразу після того засідання. Але досі нічого не одержав. Це дає підстави припускати, що з документами не все гаразд. Наприклад, ті матеріали, які ми маємо в своєму розпорядженні, показують, що кооперативи, на які несподівано впало багатство у вигляді десятків гектарів землі, були зареєстровані в один день незадовго до ухвалених рішень. Погодьтеся, це виглядає щонайменше дивним. Також є інформація, що в деяких районах, наприклад, в Деснянському, багато землі видавалося студентам, що, зрозуміло, може бути однією зі схем незаконних оборотів із землею.

Ще раз підкреслю: говорити про законність чи незаконність надання землі ми зможемо лише одержавши документи, і побачивши, чи була проведена передбачена законом процедура. Знаю, що Блок Кличка вже подав до суду, справу розглядають в Шевченківському суді.

І яка, на Ваш погляд, перспектива розгляду?

Думаю, суд ухвалить справедливе рішення, зробить запит на документи, і ми зможемо у всьому розібратися.

Але погодьтеся: більш ніж незвично – депутати ухвалювали рішення про виділення тисяч гектарів землі, не маючи документів... Погоджуюсь. На жаль, це звичайна практика роботи нинішньої більшості Черновецького. Порушений і закон про статус депутата – проігноровано моє звернення з вимогою надати документацію. Все це може бути підставою для того, щоб прокуратура провела розслідування. Я вже не кажу про те, що депутати повинні були одержати ці документи і мати можливість з ними ознайомитися до голосування, за шість днів до пленарного засідання.

Чи можна говорити про роздачу землі як про підкуп депутатів мером і його командою?

Я не став би категорично спростовувати цю версію. Безумовно, за кожним такою ділянкою стоять не випадкові, а дуже впливові люди. На наших очах формується так звана земельна більшість. Але персонально можна говорити знову ж таки тоді, коли маєш документи. На жаль, поки їх немає.

Чому фракція «Нашої України», яка спочатку разом з БЮТ і Блоком Кличка заявила про свою опозиційність до команди мера, 1 жовтня підтримала передачу земель в елітних районах столиці? Я також член «Нашої України», при цьому я не голосував «за». Не голосували також Віталій Ярема і Людмила Закревська. Решта всіх депутатів фракції, наскільки мені відомо, голосували вельми злагоджено. Чому – це питання до керівництва фракції та партійної організації. Я вважаю, що це серйозне порушення тих принципів, які декларує НСНУ на національному рівні.

Але перед сесією на фракції ухвалюється рішення про те, як голосувати?

Приймається. Але нерідко рішення змінюється впродовж голосування. Крім того, я хотів би наголосити, що на сесії 1 жовтня щодо двох третин земельних питань не було проектів рішень. Номер питання стояв, а проект рішення був відсутній. Тому позиції фракції з цих питань не було – його в принципі не могло бути. Хоча згідно з регламентом і порядком, заведеним у роботі фракції НУ під час мого керівництва, ми виходили з такого: за відсутності проекту рішення, ми однозначно його не підтримуємо, за винятком питань, що потребують оперативного розгляду.

Тобто, м`яко кажучи, фракція відступила від проголошених нею принципів?

Так. Упевнений, що це неправильний крок. Фракція фактично підтримала позицію Черновецького. Враховуючи ж, що це фракція пропрезидентської політичної сили, вважаю, що був завданий серйозний удар по репутації «Нашої України» і по її почесному керівникові – Президентові України.

Ви були лідером фракції. Чому вас переобрали? Під час мого керівництва фракцією її позиція була публічною, зрозумілою і достатньо чіткою. Це була опозиція Черновецькому. Але бути в опозиції завжди складно. І згодом керівництвом міської партійної організації НУ (а центр рішень знаходиться саме там), було ухвалено рішення про зміну позиціх і лінії поведінки в міській раді. За цих умов, виходячи з своїх переконань і принципів, я не міг залишатися керівником фракції. Відбулися перевибори лідера фракції, після чого я за власним бажанням пішов з посади голови виконкому міської організації.

Що ж стало причиною такої серйозної зміни позиції фракції?

Ми повинні говорити про систему, яка зробила це можливим. Про низьку якість роботи з депутатським корпусом, з формуванням депутатських списків політичними партіями, блоками, які йшли на вибори. Свого часу мажоритарна система закладала досить високий рівень вимог до депутата. Нині він занижений. На жаль, цим скористалися. Я не агітую за перехід до мажоритарної системи. Вважаю, майбутнє саме за побудовою політичних вертикалей від району до Верховної Ради – в цьому ідея достатньо прогресивна. Але те, що до Київради потрапили люди випадкові, багато в чому орієнтовані на ведення бізнесу, такі, що розглядають депутатський мандат як одну з можливостей збагачення, - це, на жаль, правда.

"ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ВИБУДУВАВ СИСТЕМУ ЗА ПРИНЦИПОМ РЕЛІГІЙНОЇ СЕКТИ" У чому, на Ваш погляд, феномен Черновецького? Нинішній мер має, здавалося б, немислиму кількість оппонентів і, проте, твердо утримує владу в Києві...

Ви вже згадали слово «підкуп». На жаль, це працює, і працює ефективно. Я називав цифри, йдеться про мільярди доларів. Черновецький, попри вдавану свою простоту – хитрий і небезпечний супротивник, що зміг сьогодні вибудувати в місті високопрофесійну систему захисту своїх інтересів. Елементи цієї системи - підкуп, шантаж, але не тільки. Це система з чіткою ієрархією і організацією, побудованою за принципом релігійної секти. У ній сувора дисципліна, а відступників карають достатньо жорстко.

Зверніть увагу, як розставляються кадри в місті. Фактично взяті під контроль основні київські ринки, жеки. Особлива увага приділяється двірникам, консьєржам. Це ті, хто постійно працює з людьми, контактує, контролює електорат. Фактично, в місті створюється розгалужена багатотисячна мережа, аналогічна мережі сектантських представництв. Це дуже небезпечно. Зверніть увагу, на кого робиться наголос. Не йдеться про лікарів, вчителів, тому що це люди з високим інтелектом, відповідною освітою і емоційним захистом.

Величезна помилка недооцінювати Черновецкого. Упевнений, його діяльність і діяльність релігійних організацій, які його підтримують, повинні стати предметом дуже серйозного вивчення в органах, що відповідають за національну безпеку. Адже тут закладаються механізми, які небезпечні для держави в цілому.

Також не можна скидати з рахунків і ту, м`яко кажучи, плутанину, яка сьогодні відбувається з владою в країні. Черновецький вміло балансує на стику інтересів, ліній конфліктів. Крім того, прямо казатимем, у нього серйозні політичні зв`язки – вони були, вони є, і він ними обростає постійно. Маючи ресурси, які дає йому міська влада, він ними ефективно користується. Тому сьогодні я б насправді казав про феномен Черновецького: перспективи його правління зовсім не туманні, вони достатньо чіткі.

Черновецький може повторно виграти вибори?

Безумовно. Використовуючи побудовану жорстку ієрархічну систему, підживлену фінансами, нарощуючи підтримку в різних політичних силах, - так. І ставитися до цього легковажно не можна. Повинні бути єдиний кандидат і дуже серйозна робота з боку його опонентів. Зокрема, заснована на розумінні тих технологій, які він використовуватиме.

Останнім часом Ви посилюєте свої контакти з Блоком Кличка. Це і є пошук ефективної протидії Черновецькому та пошук реального опонента Черновецькому на виборах мера?

Якщо хочете, так. Я з глибокою шаною ставлюся до Віталія Кличка. Вважаю його представником нової плеяди політиків. У нього добра освіта, знання європейських мов, популярність в Європі і в світі, він чесний і порядний. А перемогти сьогодні режим Черновецького може тільки кандидат, який має і високий рейтинг, і здатний об`єднати навколо себе різні політичні сили.

Віталій, на мій погляд, дуже правильно діє останнім часом. Він визначив для себе пріоритети, вибудував стратегію. Він чітко заявив, що не йде до парламенту, хоча його запрошували в список НУ, в п`ятірку. Пріоритет для нього – розвиток міста, і він формуватиме свою команду. Сьогодні він справді розробляє стратегію розвитку міського господарства, я йому в цьому прагну мірою силою допомагати. Якщо говорити про його політичні пристрасті, то на мій погляд, це людина в першу чергу, орієнтована на Президента, що мені теж досить близько. Я думаю, він зможе об`єднати представників різних політичних сил. До нього з симпатією ставляться люди в БЮТ, у нього нормальний діалог з «регіоналами», принаймні, з фракцією Регіонів, вони часто підтримують в Київраді конструктивні пропозиції, з якими ми виходимо. Тому я бачу сьогодні його перспективу.

Ви вважаєте, Кличко зможе об`єднати опозицію?

Я впевнений, що сьогодні це та кандидатура, яка може перемогти. А чи зможе він об`єднати і чи буде він єдиним кандидатом, залежить, на жаль, не тільки від мене. Але я впевнений, що сьогодні Кличко той єдиний кандидат, який навіть при нинішній системі виборів зможе перемогти Черновецького. Це людина, яка стала чемпіоном світу, яка для України багато зробила, у якої величезна сила волі і якщо Кличко ставить перед собою завдання, то над його рішенням максимально працює.

Але чи не станеться, що кияни, розчарувавшись в останніх своїх обранцях, проголосують за повернення до «міцного господарника»?

Ситуація в Києві сьогодні надскладна, столиця переживає жорстоку кризу. Тому, думаю, міцний господарник, вихований на командно-адміністративній радянській системі, можливо, зміг би пригальмувати зсунення в прірву, але стабілізувати ситуацію і дати розвиток місту, здійснити якісні зміни, якщо хочете ривок – ні.

Але які є варіанти для проведення дострокових виборів в Києві? Чи є реальні механізми для їх призначення?

Київ живе в одній з найбільш розбалансованих систем законодавчих координат. Діє і закон про місцеве самоврядування, і закон про Київ як столицю, про місцеві держадміністрації. Тому перше, що необхідно новому парламенту - оптимізувати законодавство щодо Києва. Треба говорити про два тури виборів. Йдеться не тільки про соціальну і суспільну легітимність влади, а й про те, що це дуже важлива протидія проти елементарного підкупу, протидія тим системам, які ми з вами обговорювали. Необхідна також зміна закону про місцевий референдум. Рефендум повинен стати реальністю, а не фікцією.

Ми повинні виходити з того, що Наша Україна і Народна самооборона на недавніх виборах не тільки обіцяли, а гарантували зміну влади в Києві. Тому депутати, підтримані городянами, зобов`язані реалізувати ідею перевиборів, заздалегідь провівши відповідні зміни в законодавстві. У мене немає сумнівів у тому, що Київ, маючи багатовікову історію місцевого самоврядування ще з часів Магдебурзького права, сам може вибрати собі гідну владу. Причому переобрані мають бути не тільки мер, а й міська рада.

Чи можна вирішити проблему, як це пропонують багато політиків, просто призначивши Указом Президента голову столичної держадміністрації, а вже потім «зістикувавши» цей крок з перевиборами мера?

Це саме не простий, а складний спосіб. Але ми стали свідками того, як воля і бажання Президента змінити формат влади, який склався протягом 2006-2007 року, привели до дострокових виборів парламенту і фактичної зміни діючого формату владі. Думаю, якщо Президент виявить волю і в нашому випадку, це теж рельно. Зрозуміло, це не простий шлях з погляду можливих судових процесів. Додасть складнощів і те, що Київрада залишається прочерновецькою. Проте така можливість є, і як проміжний варіант, цілком може розглядатися. А остаточну крапку повинні поставити вибори.

Сьогодні багато чути про ініційовану Черновецьким адмінреформу в столиці. На думку опонентів столичного мера, все затіяно ним для того, аби скасувавши пару-трійку районів, прибрати непокірних керівників. Наскільки це реально? Не думаю, що це реально. Такого роду зміни навряд чи можливі в законному порядку. Хоча мета зрозуміла: з одного боку - це доступ до нових ресурсів, з іншого– до електоральної бази.

Що може в такому разі завадити Черновецькому?

Такого роду реформи були затіяні екс-градоначальником Олександром Омельченком перед виборами в 2002 році. Але там була підкладена абсолютно інша юридична основа. Фактично, Омельченку вдалося переконати районних керівників в тому, що це рішення потрібно проводити. Районні депутати відповідним чином проголосували, навіть відбулося кілька спільних сесій. Більше того, тоді була інша система – мажоритарна, йшлося про об`єднання округів, тобто там було все простіше і зрозуміліше. Як можна реалізувати це сьогодні, якщо чесно, я собі слабко уявляю. Впевнений, такий крок можна буде надалі просто заблокувати в суді. Адже у Київради немає відповідних повноважень, вона не може обмежувати повноваження обраних районних рад. Іншими словами, депутати повинні самоліквідуватися. Хто в це сьогодні повірить?

Але якщо місто за одну сесію, за Вашими словами, втрачає мільярди доларів, чи не вийде, що до приходу «людини нового мислення» в столиці вже все буде продано і у міста нічого не залишиться? Чи залишилося щось сьогодні?

Залишилося багато чого. У Києві залишився Дніпро! Так, Дніпро, який замивають, змінюючи русло, порушуючи екологічний баланс – це раз. Залишилися сотні гектарів під озерами, тисячі гектарів лісів. Це теж інтенсивної роботи на рік-два у форматі «сесії 1 жовтня». Напевно, Дніпро в якомусь вигляді буде збережено, а ось озер і лісів точно не буде. Сьогодні якраз міська влада зайнята тим, що повним ходом «освоює» ліси через схеми перетворення їх на парки. Штампуються рішення, за якими Київ втрачає тисячі гектарів лісів. Сенс цього? Ліси не підлягають забудові. А парки – так. А киянам вішають відповідну «локшину»: навіщо, мовляв, вам ліси, адже ви не можете в них гуляти з дітками й собаками. А в парках зможете, для чого ми їх облаштуємо. Але реально ніхто ні в яких парках гуляти не буде, тому що тут з`являться ті самі котеджі, якими оперезаний весь Київ. Або щось схоже.

Моя особиста оцінка і моє особисте відчуття – ситуація в місті не просто складна. Вона - трагічна, близька до катастрофи. Через п`ять років у цьому місті буде не просто не комфортно, а небезпечно жити, і не через злочинність. Вірніше, не тільки через злочинність. Адже злочинність може бути не тільки вуличною.

Інтерв`ю взяли Олександр Харченко, Інна Андалицька