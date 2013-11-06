Євроміністр: серед країн ЄС немає консенсусу щодо підписання Асоціації з Україною

02:47, 06 листопада 2013
Політика
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Віце-прем’єр-міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає, що без звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко Євросоюз не укладе угоду про асоціацію.

евросоюз / Фото : ict-romeo.eu

"Я не бачу консенсусу серед країн ЄС щодо підписання Угоду про асоціацію з Україною. Він може з'явитися, тільки якщо Юлія Тимошенко буде звільнена  з в'язниці", - сказав Лайчак виступаючи у вашингтонському AtlanticCouncil, пише Українська правда.

За його словами, "Кокс і Квасьнєвський ще мають час, але не дуже багато".

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Лайчак зазначив, що нерозв’язаною залишається проблема вибіркового правосуддя: "Юлія Тимошенко стала символом вибіркового правосуддя, і президент Янукович про це знає".

"Але є реальне політичне життя, і будуть майбутні вибори в Україні. І що я би радив, так це знайти рішення, яке не створювало би переможців та переможених. Це має бути рішення, яке допоможе Україні підписати угоду, а не рішення, яке допоможе тим чи іншим політикам виграти наступні вибори", - зазначив Лайчак.

За словами міністра, "кожен учасник має зробити свій внесок у це рішення, від якого виграють усі сторони".

Водночас присутній на конференції посол України в Америці Олександр Моцик зазначив, що "не дуже розумно робити 46 мільйонів громадян України заручниками однієї справи, навіть дуже важливої".

"У нас склалася унікальна ситуація в Україні, коли уряд і опозиція підтримують укладення Угоди про асоціацію, бізнесмени і громадянське суспільство, більша частина населення", - сказав український посол.

"Нинішня влада Януковича зробила для реформ більше, ніж усі уряди за попередні 20 років", - додав Моцик.

Нагадаємо, Україна сподівається підписати з ЄС Угоду про асоціацію на саміті у Вільнюсі, але для цього Київ має виконати низку вимог Євросоюзу. За виконанням однієї з цих вимог, «вирішення справи з вибірковим правосуддям», під чим розуміють надання ув’язненій Юлії Тимошенко можливості вийти з-під варти для лікування за кордоном на тих чи інших умовах, спостерігає місія Європарламенту, яка має подати остаточний звіт наступного тижня.

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