Азаров: Більшість умов підписання Угоди з ЄС вже реалізовано

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров під час засідання Всесвітнього економічного форуму в Києві.

«Нам виставляють цілий ряд вимог, пов`язаних з підписанням угоди (про асоціацію з ЄС - УНІАН). Більшість з них, по суті справи, вже реалізовані. Є всі підстави вважати, що саміт пройде успішно», - сказав прем’єр-міністр.

За словами Азарова, за минулі роки Україна провела велику роботу щодо переговорного процесу з керівництвом ЄС і Європейською комісією.

На тему: Кравчук і Кучма вважають, що Україна заплатить високу ціну, якщо провалить асоціацію з ЄС

«Ми провели велику роботу. Протягом 5 років і особливо останніх двох років з керівництвом ЄС і Європейською комісією велися переговори, які призвели до парафування великого і об’ємного документа, що передбачає створення Зони вільної торгівлі з ЄС, безвізовий режим і політичну асоціацію з країнами ЄС», - підкреслив глава уряду.

Він також зазначив, що Україні ще належить подолати чимало труднощів.

«Ми розуміємо, які труднощі нас чекають на цьому шляху. Ми не тільки йдемо на лібералізацію торгівлі з ЄС. Але взяли зобов`язання трансформувати технічні регламенти і норми», - наголосив Азаров і додав, що приведення української промисловості до вимог і стандартів ЄС зажадає близько 150-165 млрд євро.

«На цьому шляху потрібні колосальні зусилля і колосальні кошти – це 150-165 млрд євро. Такі гігантські суми можуть прийти в країну тільки тоді, коли ми в реальності створимо сприятливий клімат для приходу інвестицій. Саме тому на це націлена наша політика», - підкреслив прем’єр-міністр.

«Нам належить підготувати свою промисловість до скрутних умов конкуренції на європейському ринку. Це найголовніша умова», - додав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, підписання Угоди про асоціацію України з ЄС заплановано на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада. Текст угоди було схвалено на засіданні уряду в середині вересня поточного року.