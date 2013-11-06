Глава МЗС Швеції: Я ніколи не був упевнений у підписанні Асоціації з Україною

Як наголосив Більдт в інтерв’ю Радіо Свобода, дуже багато чого ще не вирішено.

За його словами, усе залежатиме від того, що спостережна місія Європейського парламенту на чолі з Петом Коксом і Олександром Квасневським повідомить 14 листопада у звіті про виконання Україною умов ЄС для цього підписання, і від того, як це оцінять на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 18 листопада.

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«Але наразі я б не робив надто великих ставок ні на яку можливість. Якщо б я взявся оцінювати, то моя оцінка була б, радше, з трохи песимістичного боку», – заявив він.

Нагадаємо, Україна сподівається підписати з ЄС Угоду про асоціацію на саміті у Вільнюсі, але для цього Київ має виконати низку вимог Євросоюзу. За виконанням однієї з цих вимог, «вирішення справи з вибірковим правосуддям», під чим розуміють надання ув’язненій Юлії Тимошенко можливості вийти з-під варти для лікування за кордоном на тих чи інших умовах, спостерігає місія Європарламенту, яка має подати остаточний звіт наступного тижня.