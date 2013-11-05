Законопроекти щодо лікування Тимошенко розглядатимуть у четвер

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир Рибак .

Він зазначив, що таких домовленостей було досягнуто під час консультацій лідерів фракцій.

За його словами, в середу профільний комітет парламенту розгляне ці чотири законопроекти, а в четвер вони будуть винесені першим питанням на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у ВР зареєстровано 4 законопроекти, що відкривають можливості для лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном.

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Це, зокрема, законопроект, внесений лідерами опозиційних фракцій Яценюком, Віталієм Кличком і Олегом Тягнибоком, а також законопроекти, внесені позафракційними депутатами Анжелікою Лабунською, Сергієм Міщенком та Володимиром Купчаком.

Місія Європарламенту Кокса-Квасневського вважає, що необхідний консенсус з приводу лікування засуджених осіб за кордоном потрібно шукати на основі законопроекту народного депутата Лабунської.

1 листопада Тимошенко закликала опозицію підтримати законопроект Лабунської, а проект лідерів трьох опозиційних фракцій відкликати з ВР.