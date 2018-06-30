Голова представництва України при ЄС Костянтин Єлісєєв: Перед Вільнюсом триває «війна нервів»

Напередодні розгляду євроінтеграційних законів в українському парламенті та розгляду «питання Тимошенко» голова Представництва України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв говорить, що залишається оптимістом щодо підписання 5-кілограмової за вагою Угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

Залишилося трохи більше двох тижнів до вільнюського саміту «Східного партнерства», проте, здається, ніхто не може дати сьогодні однозначну відповідь на те, чи буде підписана Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 28-29 листопада? Які ваші відчуття?

На сьогоднішній день не існує гарантій успішних результатів саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі. Триває «війна нервів». Думаю, що питання щодо долі підписання Угоди про асоціацію буде вирішуватися не лише в останні дні, але й в останні години і навіть хвилини перед самітом. Це ще раз підтверджує історичну важливість та чутливість моменту. Дуже сподіваюся, що розум та здоровий глузд візьмуть гору.

Якщо залишити осторонь геополітичний аспект питання і подивитися на практичні результати виконання Україною критеріїв підписання Угоди про асоціацію, як би ви могли оцінити досягнутий прогрес?

Я твердо переконаний, що Україна виконала належним чином Висновки Ради Євросоюзу щодо України від 10 грудня 2012 року та продемонструвала рішучі дії і відчутний прогрес за визначеними критеріями. Не вдаючись до перерахування довгого переліку зробленого, хотів би зазначити, що, напевно, крім України, сьогодні важко знайти іншу державу в Європі чи в світі, яка протягом останніх десяти місяців започаткувала стільки фундаментальних суспільно-політичних та соціально-економічних реформ. Чи не є це свідченням успіху України на шляху євроорієнтованих реформ та доказом відданості курсу на підписання Угоди про асоціацію?

А чому ж тоді з вуст європейських політиків продовжує лунати критика на адресу України?

Хотів би нагадати, що реформи – це нескінчений процес суспільного удосконалення. Важливо їх підтримати та надихнути Україну, а не кожного дня подавати саркастичні повідомлення у Твіттері, використовуючи недосконалість реформ як зручний претекст для непідписання Угоди у Вільнюсі. У таких випадках, хочеться запитати у тих європейських політиків, а що Ви особисто зробили для підписання Угоди про асоціацію на вільнюському саміті? Такі політики роблять всім «ведмежу послугу», надсилаючи негативні сигнали європейській та українській громадськості, підриваючи атмосферу довіри між Україною та Євросоюзом, роблячи майбутнє наших відносин заручником власного політичного піару на зручній та актуальній темі. Здається, вони забувають, що провал саміту вдарить і по їх іміджу, доводячи їх неефективність та нездатність використати шанс, який змінить історію європейського континенту.

То ви залишаєтесь оптимістом щодо долі Угоди у Вільнюсі?

Так, я вірю в успішність вільнюського саміту. До речі, ми вже працюємо над технічними аспектами підготовки Угоди до підписання. Завершився друк тексту англійською мовою. Цікавий факт: роздрукований на двох сторонах текст Угоди складає 15 см товщиною та важить близько п'яти кілограмів. Тому, навіть з технічної точки зору підписати Угоду – нелегке завдання.

Ростислав Хотин, Брюссель