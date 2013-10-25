Янукович критикує спроби протиставлення співпраці України з ЄС та з іншими країнами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України, виступаючи на засіданні глав держав СНД в Мінську.

За його словами, сьогодні в інформаційному просторі існує багато різноманітних коментарів щодо угоди України про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

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«Я хотів би наголосити, що підписання цього документа в стратегічному вимірі, на моє переконання, вигідне як для безпосередніх сторін угоди, так і для всіх інших держав. Моя позиція така — будь-які розмови про необхідність вибору Україною між поглибленням взаємодії з учасниками СНД, а також Євразійського інтеграційного проекти і Європою в корені неправильні», - сказав Президент України. Янукович переконаний, що створивши ЗВТ з ЄС, а також створивши ефективну взаємодію з країнами Митного союзу в перспективі Україна сприятиме подальшій активізації економічної взаємодії на євразійському континенті.

«Підписання угоди про асоціацію з ЄС створить додаткові умови для розвитку торгової, інвестиційної співпраці між нашими країнами, зокрема українські СП з країнами СНД можуть здійснювати експорт продукції до Європейського Союзу в тому режимі, в якому він буде встановлений між Україною і ЄС», - сказав Президент.

Він також висловив переконаність, що Зона вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом не перешкоджатиме розвитку співпраці з країнами СНД і Митного союзу, оскільки співпраця в цих форматах відповідає загальноприйнятим нормам Світової організації торгівлі.

«Ми категорично проти створення штучних бар'єрів у торгівлі», - сказав Президент, додавши, що потрібно дуже серйозно розібратися з тим, що відбулося в останні два роки в торгових відносинах між країнами СНД і особливо з країнами Митного союзу.