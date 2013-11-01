Асоціація з ЄС означатиме зниження цін - Азаров

Підвищення цін на продукти і товари після підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на питання користувачів мережі.

«Можу однозначно сказати, що ціни визначаються великою кількістю чинників, серед яких є, зокрема, й митні платежі. Так от, після підписання Угоди й набуття чинності положення про Зону вільної торгівлі, рівень митних зборів на імпорт товарів з ЄС значно знизиться. А це означатиме, що й ціни мають знизитися», - запевнив прем'єр.

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Що ж до інших товарів, як додав Азаров, то вплив Угоди на ціни не буде таким прямим, він буде опосередкованим.

«Але там теж не повинно бути підвищення цін. Тому повідомлення на бігбордах, яких останнім часом доволі багато з'явилося в нашій країні, що асоціація з ЄС - це зростання цін, це не зовсім так, або якщо точніше говорити - зовсім не так», - наголосив глава уряду.