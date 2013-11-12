Аналіз Угоди про асоціацію показав, що Україна не порушила жодних домовленостей з РФ

Аналіз Угоди про асоціацію показав відсутність порушень Україною міжнародних зобов'язань перед державами-членами Митного союзу (МС), у разі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявила міністр юстиції України Олена Лукаш в інтерв’ю газеті “Урядовий кур’єр”.

“Ми проаналізували проект Угоди про асоціацію з ЄС, залучивши до цієї роботи провідних вітчизняних науковців. Аналіз підтвердив, що положення Угоди не суперечать Конституції України, відповідають як національному законодавству, так і міжнародним зобов’язанням України”, - сказала міністр.

Також, за її словами, проведений аналіз дав змогу визначити коло питань першочергового значення, які мають бути враховані під час організації процесу виконання Україною Угоди.

Крім того, як підкреслила Лукаш, аналіз дозволив дійти висновків, зокрема, щодо відсутності в проекті Угоди про асоціацію положень, які б обмежували право України на участь у зонах вільної торгівлі з іншими державами та інших міжнародних утвореннях, відсутність порушень Україною міжнародних зобов’язань перед державами-членами Митного союзу, в разі підписання Угоди про асоціацію.

“У разі підписання Угоди... це лише початок роботи України та міністерства, після цього нас очікує копітка робота із приведення законодавства у відповідність до вимог ЄС”, - додала міністр.